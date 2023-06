Erklärvideo-Agentur Loft Film übernimmt Webseitenagentur Landeseiten.de

Felix Werner und Jonas Eisert © Loft Film GmbH

München (ots) - In den vergangenen fünf Jahren ist die Loft Film GmbH vom kleinen Münchner Start-up zu einer der erfolgreichsten Erklärvideoagenturen im deutschsprachigen Raum gewachsen. Jetzt haben die Geschäftsführer Jonas Eisert und Felix Werner noch größere Pläne: Mit der Übernahme der Webseitenagentur Landeseiten.de wird sichtbar, wie sich das Unternehmen weiterentwickelt und was das für die Bestandskunden beider Firmen bedeutet.

In den vergangenen Jahren ist nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie offensichtlich geworden, wie wichtig es gerade für mittelständische Unternehmen ist, online Neukunden zu finden. Gerade Videomarketing nimmt dabei eine immer größere Rolle ein. Der Erfolg der Loft Film GmbH passt in den Zeitgeist: Durch animierte Erklärvideos wird in kurzen 60 bis 90 Sekunden erklärt, was ein Unternehmen anbietet und für wen das Produkt oder die Dienstleistung geeignet ist. Mittlerweile sind mehr als 3.000 Unternehmen Kunden bei der Videoagentur aus München. Doch auch der beste Erklärfilm hilft bei der Neukundengewinnung wenig, wenn die dazugehörige Webseite nicht ebenfalls darauf ausgelegt ist, aus Besuchern Kunden zu machen. "Zu einem gut funktionierenden Video gehört immer auch eine gut funktionierende Webseite - andernfalls geht viel Potenzial verloren", erklärt Jonas Eisert von der Loft Film GmbH. "Die meisten Unternehmen unterschätzen, wie wichtig die Webseite ist, wenn sie Neukunden finden wollen. Doch jeder potenzielle Kunde kommt auf die Webseite, bevor er sich entscheidet, ob er mit dem Unternehmen zusammenarbeitet."

Die Webseite ist also essenziell für die Neukundenakquise. Durch die Übernahme der Webseitenagentur Landeseiten.de, mit der in den vergangenen vier Jahren bereits eine erfolgreiche Zusammenarbeit bestand, kann Loft Film ihren Kunden nun das Rundum-Programm bieten. Geschäftsführer von Landeseiten.de wird Felix Werner, der auch schon bei Loft Film in dieser Position arbeitet. "Dadurch, dass beide Unternehmen jetzt so eng zusammenarbeiten, profitieren die Kunden auf beiden Seiten", so Felix Werner. Denn auch, wenn das Medium unterschiedlich ist, sind die grundlegenden Marketingprinzipien gleich. So können die Kunden jetzt Erklärfilme und konversionsoptimierte Webseiten aus einer Hand bekommen. Die Loft Film GmbH unterstützt ihre Kunden auch beim Thema Onlinemarketing und veranstaltet zweimal jährlich den Loft Film Day mit erfahrenen Experten der Branche. Diese Events können jetzt auch Kunden von Landeseiten.de kostenfrei besuchen.

Videos und Webseiten - passt das denn zusammen?

Wer eine neue Webseite beauftragt oder seine aktuelle überarbeiten lassen möchte, benötigt Entwickler - warum soll also eine Erklärvideoagentur gute Webseiten entwickeln? "Entwickler haben wir bei Landeseiten.de natürlich auch, doch damit eine Seite wirklich Besucher in Kunden verwandelt, sind die Texte entscheidend", erklärt Felix Werner. Wie Texte marketingpsycholgisch aufgebaut sein müssen, damit sie Kunden überzeugen, das hat Loft Film tatsächlich schon mit der Produktion von tausenden Werbevideos bewiesen. "Dieses Know-how wenden wir natürlich auch für die Webseiten an", so Felix Werner weiter. Unter Einfluss ihrer Erfahrung und Expertise optimieren die Experten die Unternehmensabläufe und erhöhen die Qualität in den Bereichen Texte und Design - Ergebnisse davon sind bereits sichtbar. "Unser Anspruch ist es, mit Landeseiten.de die besten Webseiten am Markt anzubieten", so die Experten.

Gleichzeitig ergänzt die Webseitenagentur Landeseiten.de das Portfolio der Loft Film Gruppe perfekt, denn das Ziel ist das gleiche: mehr Kundenfragen für mittelständische Unternehmen. Wenn jetzt ein Kunde seinen Erklärfilm beispielsweise online als Werbung einsetzt oder per Mail versendet, kommen Besucher auf die dazu passende Seite. Film und Seite sind verkaufspsychologisch so aufgebaut, dass die Wahrscheinlichkeit enorm steigt, dass ein Interessent eine Anfrage beim Anbieter stellt.

So läuft die Zusammenarbeit mit Landeseiten.de wirklich ab

Bevor die Webseitenagentur eine neue Seite entwickelt, gibt es immer ein kostenloses Erstgespräch. In diesem wird die aktuelle Onlinepräsenz geprüft und kostenfrei ein Konzept für eine neue Seite erstellt. Nur, wenn dem Unternehmen dieses Konzept gefällt, kommt es zu einer Zusammenarbeit. In einem gemeinsamen Kick-Off-Termin mit einem professionellen Werbetexter wird der Grundstein für die erfolgreiche Zusammenarbeit gelegt. Es wird der Text für die Seite geschrieben und das Feedback des Kunden eingearbeitet. "Wir hören immer wieder, dass Kunden von anderen Webseitenagenturen selbst ihre Werbetexte schreiben müssen. Das ist für mich absolut unverständlich. Der Text ist das Fundament, damit die Seite konvertiert. Das muss ein Profi machen", erklärt Felix Werner.

Im Anschluss wird von einem Grafikdesigner das Design erstellt, das je nach Zielgruppe natürlich auf den Kunden angepasst gestaltet wird. Es folgt die technische Umsetzung, also die Entwicklung der Seite im Contentmangementsystem WordPress. "Damit eine Seite mehr Conversion bringt, muss bereits die erste Überschrift überzeugen und das Design sollte auf den ersten Blick professionell wirken - hier handelt es sich tatsächlich um Sekunden", so Jonas Eisert. Dabei verfolgen die Marketingexperten eine Strategie, die den Webseiten-Besucher in den Mittelpunkt stellt: ein idealer Kontrast, Vermeidung von Störfaktoren, eine durchdachte Bildsprache, die Vermittlung von Inhalten sowie die Benutzerfreundlichkeit durch gute Mobiloptimierung sind nur einige Faktoren, die zum Konzept von Landeseiten.de gehören und von anderen Anbietern oft missachtet werden. Nach nur sechs bis acht Wochen ist ein Webseiten-Projekt dann fertig umgesetzt und die Seite online.

"Unser Ziel ist es, dass mittelständische Unternehmen - sowohl mit Loft Film, als auch mit Landeseiten.de - das Marketing bekommen, das sie verdienen", so Jonas Eisert. Damit zeigt er, dass es bei Loft Film und Landeseiten.de eben nicht nur um schöne Videos und technisch einwandfreie Webseiten geht, sondern darum, dass die Kunden der beiden Firmen tatsächlich Ergebnisse in Form von mehr Neukunden bekommen.

Sie wünschen sich mehr Anfragen von Neukunden für Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung? Melden Sie sich jetzt bei Jonas Eisert und Felix Werner von Loft Film und Landeseiten.de und vereinbaren Sie einen Termin!

