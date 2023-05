Expedia-Report deckt beliebteste Töne und Geräusche im Fußball auf

München (ots) - Egal, wohin die Reise geht: Das Erlebnis der Fußballfans, die zu einem Spiel reisen, wird erst durch ikonische Töne und Geräusche komplett - vom Dröhnen, wenn das Flugzeug auf der Startbahn beschleunigt, bis hin zum elektrisierenden Jubel der Stadionmenge.

Im Vorfeld des diesjährigen UEFA Champions League Finales in Istanbul stellt der Reiseexperte und UEFA Champions League Offical Supplier Expedia® Live den neuen Report* "Soundscapes of being there" vor, der die ikonischen Töne und Geräusche, die Fußballfans auf ihrer Reise begleiten, analysiert. Die jubelnde Menge, Stadiongesänge, Mannschaftshymnen und klatschende Fans - das sind laut des neuen Expedia-Reports die beliebtesten Töne und Geräusche bei deutschen Fußballfans.

Die Top 10 Töne und Geräusche im Fußball:

Die jubelnde Menge Die Stadiongesänge Die Mannschaftshymnen Die klatschenden Fans Die Nationalhymnen Die Hymne der UEFA Champions League Das Gegröle, wenn die Spieler das Spielfeld betreten Die angespannte Stille vor einem Elfmeter Das Geräusch, wenn der Ball ins Netz geht Die Druckluftfanfaren

Für deutsche Fans ist die Geräuschkulisse eines Spiels ein wesentlicher Bestandteil des Gesamterlebnisses. 94 Prozent stimmen zu, dass eine gute Atmosphäre ein Fußballspiel unvergesslicher macht. Fast vier Fünftel (79%) glauben, dass die Geräuschkulisse im Stadion sogar den Ausgang des Spiels beeinflussen kann. Dies bestätigen auch frühere Studien, die zeigen, dass sich der "12. Mann", also die Unterstützung durch Fans, positiv auf die Einsatzbereitschaft der Spieler auswirken kann.**

Die Töne und Geräusche vor Ort sind für reisende Fans aus Deutschland so wichtig, dass sie die Fangesänge (30%) sogar einer Liebeserklärung (28%) vorziehen. Andere Fans zeigen sich noch extremer: Ein Viertel hört lieber den Schiedsrichter Rot für das eigene Team pfeifen als das Weckerklingeln am Morgen. Fast jeder Siebte lauscht lieber dem Gestreite von rivalisierenden Fans als den Erzählungen der eigenen Schwiegereltern.

Auch die Fußballhymnen spielen eine wichtige Rolle: 77 Prozent der deutschen Fans geben an, dass sie die legendäre Hymne der UEFA Champions League in nur drei Sekunden erkennen würden. Textsicher sind die deutschen Fans jedoch weniger: Nur 28 Prozent könnten laut eigener Aussage tatsächlich mitsingen.

Michele Rousseau von Expedia sagt:

"Wir sind stolz darauf, dass Expedia Live Official Supplier der UEFA Champions League ist und Fans aus der ganzen Welt das Reisen und Entdecken neuer Städte ermöglichen kann, denn dabei sein ist alles. Wenn Fans zu einem Spiel reisen, können sie neue Kulturen kennenlernen und mit Freunden und der Familie besondere Erinnerungen schaffen, an die man sich ein Leben lang zurückerinnern kann."

Expedia hat sich außerdem mit der Fußballlegende und dem Ex-Mittelfeldspieler von Inter Mailand und Manchester City, Patrick Vieira, zusammengetan, um herauszufinden, welche Töne und Geräusche seine Fußballkarriere geprägt haben. Er sagt:

"Aufgrund meiner eigenen Erfahrungen, die ich während meiner Europareisen gesammelt habe, kann ich sagen, dass erst die Geräuschkulisse die Spieltage unvergesslich gemacht hat, egal, wo ich gespielt habe. Ich habe das Geräusch von startenden Flugzeugen, die in den europäischen Nachthimmel eintauchen und damit die Reise einläuten, genauso geliebt wie das Stimmengewirr der Menge im Stadion, das den Adrenalinspiegel vor dem Anpfiff steigen lässt.

Zum Fußball gehören so viele ikonische Töne und Geräusche, die eine einzigartige Atmosphäre schaffen. Diese ist so nirgendwo anders zu finden. Es war magisch, ein Stadion eines Gegners zu besuchen und den leidenschaftlichen Gesang unserer Fans zu hören. Dieses Gefühl bleibt mir erhalten. Ich denke, die lauteste Atmosphäre, die ich je erlebt habe, war in Anfield. Die Geräuschkulisse und die Leidenschaft der Fans dort sind unglaublich."

Der Report "Soundscape of being there" von Expedia zeigt auch die Beweggründe, warum Fußballfans zu UEFA Champions League Spielen reisen. Mit jeweils einem Drittel der Stimmen sind das Gemeinschaftserlebnis mit Freunden und die Möglichkeit, neue Orte zu entdecken, die zwei wichtigsten Gründe für die deutschen Fans. Ein Viertel nennt auch das Kennenlernen neuer Kulturen als Motiv für eine Fußballreise.

Die Top 10 Töne und Geräusche beim Reisen:

Menschen, die sich in anderen Sprachen unterhalten Geschäftige Bars und Cafés Straßenhändler, die ihre Waren feilbieten Naturgeräusche (z.B. Wellen, Wind, Vogelgezwitscher) Straßenmusiker Aufruf zum Boarden am Flughafen Rollende Koffer auf Asphalt Öffentliche Verkehrsmittel Hupende Autos im Stadtzentrum Laufende Menschen

In Kürze heißt Istanbul die Fans von Manchester City und Inter Mailand zum UEFA Champions League Finale willkommen. Gleichzeitig sind die Suchanfragen*** auf der britischen Seite von Expedia für Flüge nach Istanbul um 590 Prozent und auf der italienischen Seite um 130 Prozent gestiegen.

Patrick Vieira spielte im Laufe seiner Karriere viele Male in Istanbul und die Töne und Geräusche bildenten das Herzstück seiner Erlebnisse in der Stadt. Er sagt:

"Istanbul ist eine Stadt voller ikonischer Klänge, sie ist im positiven Sinne geschäftig, lebendig und laut. Ich erinnere mich noch gut an meine Besuche: Der Ruf des Muezzins ist in der ganzen Stadt zu hören, das Treiben auf den Basaren ist fantastisch. Wo auch immer man ist, man hört überall die Straßenverkäufer, die ihre Waren feilbieten, und wenn man sich Richtung Bosporus aufmacht, hört man das dröhnende Tuten der Dampfschiffe. Wer Istanbul besucht, sollte aber unbedingt auch ein Fußballspiel ansehen, die Atmosphäre im Stadion ist elektrisierend."

Für Fans, die Patrick Vieira persönlich treffen möchten, wird er am Freitag, den 9. Juni 2023 am immersiven Expedia Live-Stand in der Fanzone der UEFA Champions League in Istanbul die Töne und Geräusche preisgeben, die seine Karriere und seine Reisen geprägt haben. Weitere Informationen stehen auf Expedia Live bereit. Expedia verlost in der Fanzone zudem zwei Tickets für das Finalspiel.

* Die Umfrage für den Report wurde von OnePoll in Auftrag von Expedia unter 2.000 deutschen Fußballfans, die schon einmal zu einem Spiel gereist sind, von 9. bis 16. Mai 2023 durchgeführt.

** Quellen: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/24704067.2021.1951614 und https://blogs.lse.ac.uk/psychologylse/2021/01/28/the-psychology-of-fake-crowd-noise/

*** Die Angaben basieren auf den Suchanfragen auf Expedia.co.uk und Expedia.it für Flüge nach Istanbul zwischen dem 8. und 10. Juni 2023. Verglichen wurden die Suchzeiträume 17. bis 23. Mai 2023 und 10. bis 16. Mai 2023.

