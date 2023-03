Jan Thöndl auf der Cap Connect Konferenz in London

Zug (ots) - Nur wenige Monate nach dem Launch des FX Multi Fund for Alpha One findet sich die Thoendl Investments AG mit ihrem Gründer Jan Thöndl am 15. März 2023 zu einer Präsentation auf der Cap Connect Konferenz in London wieder.

Die Cap Connect Konferenz

Cap Connect gilt als eines der führenden Unternehmen, wenn es um die Analyse und Bewertung von Investment-Trends geht. Dazu gehören vor allem Investment-Ansätze, die von privaten Großanlegern und Family-Offices gesucht werden. Eine Auswahl der besten Produkte und deren Vertreter werden regelmäßig zu einer Konferenz eingeladen, um ausgewählten Investoren ihr Produkt genauer und persönlich vorstellen zu können.

Jan Thöndl stellt FX Multi Fund for Alpha One vor

Auch Jan Thöndl, der Gründer von Thoendl Investments, wurde zu dieser Veranstaltung eingeladen und erhielt damit nur wenige Monate nach der Zertifizierung seines alternativen Investmentfonds die Chance, sich persönlich den Investoren vorzustellen.

"Bei unserem Produkt handelt es sich um ein einzigartiges Konzept, das wir als Thoendl Investments verwalten und überwachen. Dabei starten die Investments im sechsstelligen Bereich. Die optimale Investment-Grundlage zur Portfolio-Erweiterung für Family-Offices, Unternehmer und private Großanleger, die über freiveranlagbares Kapital im Volumen von einer bis fünf Millionen Euro verfügen."

Diese einmalige Möglichkeit kann der Erfolgstreiber für das neue Finanzprodukt werden. Jan Thöndl hat schon einmal mit einem eigenen Fonds bewiesen, dass er die Kompetenzen besitzt, um ein erfolgreiches Produkt aufzubauen. Zweistellige Renditen in den letzten fünf Jahren und 500 Investoren sprechen für seinen Erfolg.

