Jetzt auch pflanzlich! McDonald's und Beyond Meat® erfüllen mit McPlant® Nuggets einen lang ersehnten Gästewunsch

München (ots) - Die McPlant® Nuggets sind neu im McDonald's Kosmos und ab dem 22. Februar in den deutschen Restaurants erhältlich. Damit gibt es dann auch eine pflanzenbasierte Alternative im Happy Meal®. Zusätzlich kommt der McPlant® Burger, den es bereits in einigen anderen McDonald's Märkten gibt, jetzt auch dauerhaft in Deutschland auf die Speisekarte.

Damit etabliert das Unternehmen gemeinsam mit Beyond Meat® eine vor allem an Flexitarier:innen gerichtete neue Produktplattform.

Der Anteil von Flexitarier:innen, also von Menschen, die zeitweise auf Fleisch verzichten möchten, wächst stetig in der Bevölkerung. Mit der Einführung der McPlant Produktplattform möchte McDonald's Deutschland dieser Entwicklung Rechnung tragen und bringt neue pflanzenbasierte Alternativen in die Angebotspalette. Ein weiterer Pluspunkt: Das Unternehmen kann mit den McPlant Nuggets nun auch eine pflanzenbasierte Alternative im Happy Meal anbieten.

Die beiden Produkte, McPlant Nuggets und McPlant Burger, bieten mit ihrem typischen McDonald's Geschmack flexitarisch lebenden Menschen neue Wahlmöglichkeiten. Außerdem sollen sie Gäste dazu animieren, fleischlose Alternativen auszuprobieren und für sich zu entdecken. Um ein Produkt auf den Markt zu bringen, das genau diese Kriterien erfüllt, hat das Unternehmen Konsument:innen in einem breit angelegten Markttest aktiv in die Entwicklung mit einbezogen. Das McPlant Patty und die McPlant Nuggets werden zwar aus pflanzlichen Zutaten hergestellt, schmecken aber ganz wie die typischen McDonald's Produkte und ergänzen damit die Speisekarte der Restaurants optimal. Die auf Basis von Weizen- und Erbsenprotein bestehenden McPlant Nuggets sind geschmacklich eine echte Alternative zu den beliebten Chicken McNuggets®. Der McPlant Burger mit dem saftigen "Beyond Meat"-Patty auf Erbsenproteinbasis in Kombination mit Cheddar-Schmelzkäsezubereitung, Tomaten, Salat, Gewürzgurken, Zwiebeln, Sandwichsauce, Ketchup und Senf überzeugt auch eingefleischte McDonald's Fans.

"Wir wollen mit der Einführung der McPlant Produktplattform ein ansprechendes Angebot für die wachsende Gruppe der Flexitarier:innen in unseren Restaurants etablieren. Durch die Zusammenarbeit mit der bekannten Marke Beyond Meat konnten wir Produkte kreieren, die sich geschmacklich nahtlos in die ikonische Angebotspalette unseres Unternehmens einreihen", so Mario Federico, Vorstandsvorsitzender McDonald's Deutschland.

Gästewunsch an erster Stelle

Bei der Entwicklung der McPlant Produkte stand der Gästewunsch im Fokus von McDonald's. So bildeten umfangreiche Restauranttests und Befragungen eine wichtige Basis bei der Gestaltung des neuen Angebots. Mit der McPlant Produktplattform sollen pflanzenbasierte Alternativen einer breiten Kund:innen-Gruppe nähergebracht und Berührungsängste abgebaut werden. Zielgruppe für die neue Plattform sind damit Menschen, die normalerweise zu Fleisch greifen und sich durch die beiden neuen Produkte überzeugen lassen, auch einmal eine andere Ernährungsweise auszuprobieren und in ihren Alltag zu integrieren. Für McDonald's ist seit jeher transparente Kommunikation selbstverständlich und die Bedürfnisse der Gäste haben oberste Priorität. Aus diesem Grund wird bei beiden Produkten darauf hingewiesen, dass es während der Zubereitung in den Restaurantküchen zu Kontakt mit Fleischerzeugnissen kommen kann. Denn gerade für streng vegan und vegetarisch lebende Menschen ist dieses Wissen um mögliche Kreuzkontamination essenziell.

Free Sampling solange der Vorrat reicht

Um die neuen McPlant Produkte möglichst vielen Menschen bekannt zu machen, verteilen Mitarbeiter:innen vom 22. Februar bis zum 01. März 2023 in den McDonald's Restaurants in Deutschland gratis Probierportionen. Vom 02. bis 05. März 2023 erhalten McDonald's Fans und registrierte Nutzer:innen der McDonald's App dann die Chance auf einen von je 100.000 Coupons, um den McPlant Burger und die McPlant Nuggets gratis zu probieren.

Iss, was Du likest

Unter dem Motto "Iss, was Du likest" startet zum 22. Februar 2023 auch die umfassende Marketingkampagne rund um die Einführung der neuen McPlant Produktplattform, die durch die Agentur Scholz & Friends konzipiert wurde. In einem 30- bzw. 20-sekündigen TV-Spot, der mit der Produktionsfirma e+p und Dennis Gansel als Regisseur umgesetzt wurde, stehen die Vorzüge des neuen flexitarischen Angebots bei McDonald's für den Gast im Fokus.

Mehrere Kurzformate stellen die beiden neuen Produkte in den Vordergrund und werden mit dem Song "You flexy thing", einer von Top Künstler "Alle Farben" extra produzierten Cover-Version des Hot-Chocolate-Hits "You sexy thing", unterlegt.

Über Beyond Meat:

Beyond Meat, Inc. ist international einer der führenden Anbieter von pflanzlichem Fleisch und bietet ein breites Sortiment an innovativen pflanzlichen Fleischprodukten. Das Beyond Meat Markenversprechen "Eat What You Love(TM)" steht für den Glauben an eine bessere, zukunftsgerichtete Ernährungsweise.

Link zu Beyond Meat:beyondmeat.com/de-DE

