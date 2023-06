Kreditkarten.com fördert Studierende mit Fluchthintergrund durch neues Stipendienprogramm

Studierende mit Fluchthintergrund: Mit Durchsetzungskraft und Entschlossenheit in eine erfolgreiche Zukunft dank des Stipendienprogramms von Kreditkarten.com.

Bochum (ots) - Kreditkarten.com, die neue Plattform für die Bewertung von Kreditkarten, hat ein einzigartiges Stipendienprogramm ins Leben gerufen, das sich an versierte Studierende mit Fluchthintergrund richtet. Unter dem Titel "Durchsetzer:innen-Stipendium" lädt die Plattform Geflüchtete zwischen 20 und 30 Jahren dazu ein, sich auf eins von fünf Stipendienplätzen zu bewerben.

Die Bewerbungsfrist läuft vom 1. März 2023 bis zum 31. März 2024.

Das Stipendium zielt darauf ab, die Integration von Geflüchteten in Deutschland zu fördern und ihnen die bestmögliche Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen. Kreditkarten.com sieht es als seine gesellschaftliche Verantwortung an, integrationswillige Menschen zu unterstützen und ihnen Perspektiven für eine erfolgreiche Zukunft zu eröffnen.

Die Bewerber:innen werden dazu aufgefordert, darzulegen, wie sie sich in ihrem Alltag behaupten und sich als wahre Durchsetzer:innen auszeichnen. Das Stipendium soll eine finanzielle Unterstützung darstellen, um ihre akademischen Ziele zu erreichen und ihre Visionen zu verwirklichen. Es ist ein Bekenntnis zu ihrem Potenzial und ihrer Fähigkeit, einen positiven Beitrag zu unserer Gesellschaft zu leisten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website: https://kreditkarten.com/stipendium/

Über Kreditkarten.com:

Kreditkarten.com ist eine neue Plattform, die sich auf die Bewertung von Kreditkarten spezialisiert hat. Mit dem Ziel, Transparenz in den Markt zu bringen, untersucht und bewertet das Unternehmen jede Kreditkarte klar und transparent.

