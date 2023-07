Meine Erfahrung hat definitiv mein Risikobewusstsein verändert - Martina Voss-Tecklenburg über ihre Gürtelrose-Krankheitsgeschichte

Teilen

München (ots) - In diesem Video-Interview spricht die ehemalige Nationalspielerin und Fußballtrainerin Martina Voss-Tecklenburg über ihre persönlichen Erfahrungen mit Gürtelrose. Obwohl sie selbst kein erhöhtes Risiko für sich sah, erkrankte sie im Sommer 2021 überraschend an dieser meist schmerzhaften Krankheit. Sie spricht über ihre Symptome, die starken Schmerzen und die Herausforderungen, mit denen sie während der Erkrankung konfrontiert war.

Martina Voss-Tecklenburg erzählt, wie die Gürtelrose ihr physisch und emotional zusetzte und wie viel Energie es sie kostete, damit umzugehen. Fast ein Dreivierteljahr lang war ihr Alltag durch die Erkrankung stark beeinträchtigt. Heute, fast zwei Jahre später, empfindet sie zum Glück keine Einschränkungen mehr und hat hart daran gearbeitet, ihr sportliches Niveau wiederzuerlangen.

Ihre Erfahrung mit Gürtelrose hat ihr Risikobewusstsein verändert und sie möchte nun andere Menschen auf die möglichen schweren Auswirkungen dieser Erkrankung auf den Alltag aufmerksam machen.

Ähnlich wie Martina Voss-Tecklenburg unterschätzen viele Menschen ihr persönliches Gürtelrose-Risiko. Denn etwa einer von drei Menschen erkrankt im Laufe seines Lebens an der Infektionskrankheit. Die Erkrankung erfolgt durch eine Reaktivierung des Windpocken-Erregers Varizella Zoster, den über 95 % der über 60-Jährigen nach einer früheren Ansteckung, meist in Kindertagen, in sich tragen. Durch ein altersbedingt nachlassendes Immunsystem steigt ab etwa 60 Jahren das Gürtelrose-Risiko. Komplikationen wie unter anderem langanhaltende Nervenschmerzen treten bei bis zu 30 % der Patient*innen auf.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt eine Schutzimpfung gegen Gürtelrose allen Personen ab 60 Jahren. Für Menschen mit einer Grunderkrankung wird eine Impfung ab 50 Jahren empfohlen.

Weitere Informationen unter:

www.impfen.de/guertelrose.

#GürtelroseImpfung #GürtelroseErkrankung #Gürtelrose #GSK

NP-DE-HZU-PRSR-230022; 07/23

Pressekontakt:

Pia Clary

Head of Communications Germany

Communications, Government Affairs & Market Access

Tel.: +49 152 53239052

E-Mail:

pia.x.clary@gsk.com





Ansprechpartner für Journalisten

Anja Ludwig

Borchert & Schrader PR GmbH

Tel.: 0221 92573840

E-Mail:

a.ludwig@borchert-schrader-pr.de



Weiteres Material:

www.presseportal.de



Quelle: GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG