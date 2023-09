NEP Germany GmbH: Der vermutlich attraktivste Arbeitgeber in München

München (ots) - Spannende TV-Produktionen, Live-Begleitung von Sportevents und vielfältige Medienprojekte - was für viele Angestellte in Deutschland nach einem Traum klingt, ist für das Team der NEP Germany GmbH gelebter Alltag. Der TV-Produktionsdienstleister arbeitet seit fast drei Jahrzehnten mit großen TV-Sendern und Event-Produzenten zusammen und erstellt Fernsehproduktionen und Broadcasting von Sport über Musik bis hin zur Eventindustrie.

Was die NEP Germany GmbH zu einem der gefragtesten Arbeitgeber in München macht, welche Aufstiegs- und Karrierechancen sie bietet und wodurch sich die Arbeitsatmosphäre im Team auszeichnet, erfahren Sie hier.

Meist läuft es so: Unternehmen werben mit zahlreichen Vorteilen für sich, doch nach der Einstellung verflüchtigen sich diese Versprechungen bereits nach kurzer Zeit. Eine eingehende Einarbeitung suchen die neuen Mitarbeiter überwiegend vergeblich, stattdessen bestimmen allgegenwärtiger Zeitdruck, eine mangelhafte Kommunikationskultur und fehlender Zusammenhalt in vielen Unternehmen den Alltag. Dass es gerade im Medienbereich auch anders geht, stellt die NEP Germany GmbH unter Beweis: Die Führungskräfte des TV-Produktionsdienstleisters sind bereits seit ihrer Kindheit befreundet und haben eine Arbeitsatmosphäre geschaffen, in der sich jeder in einem fairen und familiären Miteinander wiederfindet. "Unserer Meinung nach sollte jeder Mitarbeiter gleichbehandelt werden - wir schätzen einen Fahrer genauso wie einen Manager", betont Geschäftsführer Zlatan Gavran. "Dabei sind uns Respekt und Anerkennung besonders wichtig - nur so schaffen wir eine familiäre Atmosphäre, in der sich alle wohlfühlen."

Dabei ist die NEP Germany GmbH nicht nur ein erfahrener Produzent mit jährlich über 1.800 begleiten Live-Events, sondern auch ein moderner Arbeitgeber mit zahlreichen Vorteilen und Benefits für seine Mitarbeiter. "Bei uns vereinen sich kreative Prozesse und hochmoderne Technik - wir wollen unseren Mitarbeitern daher die Möglichkeit geben, sich sowohl persönlich als auch fachlich weiterzuentwickeln und immer am Geist der Zeit zu bleiben", führt Geschäftsführer Zlatan Gavran weiter aus. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Christer Pålsson sorgt er daher dafür, dass das gesamte Team der NEP Germany GmbH immer mit den neuesten technischen Geräten ausgestattet ist und intensiv eingearbeitet und fortgebildet werden. "Auch in Bezug auf Weiterbildungen oder Aufstiegsmöglichkeiten stehen unsere Türen immer offen. Sogar wir als Geschäftsführer haben einmal als Kabelhelfer angefangen und uns dann hochgearbeitet. Wir haben es nie bereut: Jeden Tag stehen neue, interessante Projekte an, von Großveranstaltungen bis hin zu Reisen um die Welt - bei uns können unsere Mitarbeiter diese eigenverantwortlich entwickeln", verrät Zlatan Gavran.

Attraktive Karriere- und Aufstiegschancen

Die beiden Geschäftsführer legen daher Wert darauf, dass jeder ihrer Mitarbeiter zahlreiche Aufstiegs- und Karrierechancen für die eigene Entwicklung erhält. Das soll laut ihnen aber keineswegs in Konkurrenzdenken umschlagen. Stattdessen wollen sie allen ein angenehmes Arbeitsumfeld bieten, sodass sich alle wohl und wertgeschätzt fühlen. "Wir schätzen die Leistung und das Engagement jedes Einzelnen und zeigen das auch. Gute Laune und Spaß bei der Arbeit sind dabei für uns selbstverständlich", führt Zlatan Gavran weiter aus.

"Unseren engen Teamzusammenhalt stärken wir auch außerhalb der Arbeitszeiten, etwa bei Teamevents, unserer alljährlichen Weihnachtsfeier und auf Betriebsausflügen - wir haben auch schon gemeinsam eine schöne Zeit am Chiemsee oder in Monaco verbracht." Und auch Neuzugänge werden bei der NEP Germany GmbH stets mit offenen Armen aufgenommen: So erhalten neue Mitarbeiter eine intensive Betreuung und Einarbeitung, mit der sie schon nach nur vier Wochen aktiv zum Erfolg des Unternehmens beitragen können.

Zahlreiche Benefits und Weiterbildungsmöglichkeiten

Diese enge fachliche Betreuung endet jedoch nicht mit dem Abschluss des Onboardings. "Wir bieten zudem vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten - jeder soll die Chance erhalten, zum ausgewiesenen Experten in seinem Bereich zu werden und die eigene Karriere voranzutreiben." Neben Coachings und Weiterbildungen bietet das Unternehmen daher auch eine Ausstattung mit hochmodernen Geräten und Arbeitsmitteln, was jedoch das Arbeiten im Homeoffice nicht ausschließt. Wer also regelmäßig neue Großveranstaltungen, Sport-Events und TV-Produktionen erleben und dabei potenziell von jedem Ort der Welt aus arbeiten wolle, ist im Team der NEP Germany GmbH genau richtig.

Nicht zuletzt ist dem Team der NEP Germany GmbH die Gesundheit ihrer Mitarbeiter besonders wichtig. So erhalten alle Teammitglieder Zugriff auf über 300 Gesundheitsleistungen wie Rabatte bei über 500 Online-Shops und Fitnessstudios in ganz Deutschland, ein Facharzt-Netzwerk mit Terminen innerhalb von 5-10 Tagen oder ein jährliches Gesundheitsbudget von 600 Euro für Privatleistungen wie Massagen, Zahnbehandlungskosten und Brillen. Wer auf der Suche nach einem Arbeitgeber mit überdurchschnittlicher Vergütung, zahlreichen Sonderzahlungen, bestem Equipment und hochwertigen Tools bei individueller Betreuung und vielen Weiterbildungsmöglichkeiten ist, sollte sich den innovativen TV-Produktionsdienstleister einmal genauer ansehen.

Sie suchen nach einem abwechslungsreichen Job in der Medienbranche und wollen sich in einem professionellen Umfeld mit voller Unterstützung Ihres Arbeitgebers weiterentwickeln? Dann machen Sie sich jetzt ein Bild von den zahlreichen Jobangeboten der NEP Germany GmbH und bewerben Sie sich noch heute!

