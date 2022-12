NTT DATA Business Solutions erhält SAP® Global SAP Customer Experience Partner Excellence Award 2022 für Lieferqualität und Kundenerfolgsmanagement

London / Bielefeld (ots) - Auszeichnungen bei SAP Customer LIVE Exec Connect | London

NTT DATA Business Solutions AG gab heute die Auszeichnung mit zwei SAP® Global SAP Customer Experience Awards for Partner Excellence 2022 bekannt. Die erste Auszeichnung würdigt die Lieferqualität und die zweite das Kundenerfolgsmanagement. Diese vor kurzem eingeführten Auszeichnungen wurden von SAP (NYSE: SAP) an führende Partner vergeben, die herausragende Beiträge im Zusammenhang mit SAP Customer Experience-Lösungen leisten. Die Preisträger helfen ihren Kunden in Zusammenarbeit mit SAP, Innovationen umzusetzen, schnelle Ergebnisse zu erzielen, nachhaltig zu wachsen und Abläufe zu vereinfachen.

"Das Kundenerlebnis spielt eine entscheidende Rolle bei der digitalen Transformation unserer Kunden", erklärt Norbert Rotter, CEO von NTT DATA Business Solutions und SVP NTT DATA. "Und mit der verbindenden Cloud-Software werden ihre Bedürfnisse in den Fokus gerückt. Die beiden neuen Partnerauszeichnungen zu erhalten, ist eine große Ehre für unsere Mitarbeitenden, die erfolgreich führende SAP Cloud Customer Experience-Lösungen einsetzen und qualitativ hochwertige Projekte liefern, die von unseren Kunden geschätzt werden. Daher bin ich sehr stolz auf diese Anerkennung von SAP."

Die SAP Global SAP Customer Experience Partner Excellence Awards sind ein neues Partneranerkennungsprogramm, das auf die strategischen Geschäftsprioritäten von SAP ausgerichtet ist. Die Auszeichnungen ehren die Finalisten und Gewinner für ihre wertvollen Beiträge zur Verwirklichung der SAP-Vision für Cloud-Wachstum auf der Grundlage von Daten und Leistungskennzahlen. Ausgangspunkt für die Nominierungen sind interne SAP-Vertriebsdaten. Ein Lenkungsausschuss ermittelt dann die Gewinner in jeder Kategorie anhand verschiedener Kriterien wie Verkaufserfolg und Leistung.

"Diese neue Auszeichnung würdigt vorbildliche Partner, die erfolgreich mehrere Berührungspunkte im Kundenerlebnis umsetzen", so Blaine Trainor, Global Vice President für Partner Sales und GTM bei SAP. "Ich möchte NTT DATA Business Solutions zu dem wertvollen Beitrag, den sie im letzten Jahr geleistet haben, gratulieren."

"Durch unsere CX-Lösungen bieten diese leistungsstarken Partner End-to-End-Einblicke in die gesamte Wertschöpfungskette, indem sie Geschäftsdaten und -signale in Echtzeit verbinden, was die Kundenbindung und den Umsatz verbessert", erklärt Frank Schoutissen, Customer Experience Ecosystem Lead bei SAP. "Ich bin stolz auf das, was NTT DATA Business Solutions erreicht hat, und beglückwünsche sie zu dieser Auszeichnung."

Das Lösungs- und Serviceportfolio von NTT DATA Business Solutions umfasst das gesamte Customer Experience-Portfolio von SAP. Mehr als 475 Experten in rund 20 Ländern informieren über CX-Themen und implementieren diese in mehr als 300 Projekten. Das SAP-Portfolio wird durch die eigenen Produkte von NTT DATA Business Solutions ergänzt.

Über NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions treibt Innovationen voran: Von der Beratung und Implementierung bis hin zu Managed Services und darüber hinaus erweitert das Beratungshaus kontinuierlich SAP-Lösungen und -Technologien, damit sie für Unternehmen - und ihre Mitarbeitenden - funktionieren. Dabei greift NTT DATA Business Solutions auf ein herausragendes Know-how für SAP-Lösungen zurück, um das Business seiner Kunden mit den neuesten Technologien zu verknüpfen. Als Teil der NTT DATA Gruppe, globaler strategischer Partner der SAP und mit engen Beziehungen zu anderen Partnern bietet NTT DATA Business Solutions Kunden und Interessenten Zugang zu innovativen Lösungen und Entwicklungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Innovationen und zum langfristigen Geschäftserfolg. NTT DATA Business Solutions beschäftigt mehr als 12.000 Menschen in 30 Ländern.

