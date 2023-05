E.ON Energie Deutschland CEO Filip Thon: Senken Preise für Millionen unserer E.ON Strom- und Gas-Kundinnen und -Kunden zum Spätsommer

Teilen

München (ots) - Der Energieversorger E.ON kündigt Preissenkungen an - E.ON Energie Deutschland CEO Filip Thon erklärt: "Wir werden die Arbeitspreise für Millionen unserer E.ON Strom- und Gas-Kundinnen und -Kunden zum Spätsommer senken, und zwar um durchschnittlich 18 Prozent in der Grundversorgung Strom und 28 Prozent in der Grundversorgung Gas."

Mit diesem Schritt löse E.ON sein Versprechen ein, den Spielraum für Preissenkungen zu nutzen, sobald er gegeben ist, so Thon. "Unsere Kunden haben insbesondere auf dem Höhepunkt der Energiekrise von unserer langfristigen Einkaufsstrategie profitiert - wir konnten historisch hohe Marktpreise lange stark abdämpfen." Inzwischen hätten sich die sinkenden Tendenzen im Großhandel erfreulicherweise verfestigt, wovon die Kunden des Unternehmens ebenfalls profitieren.

Die Preissenkungen seien für die betroffenen E.ON Kunden vor Beginn der Heizperiode zum 1. September 2023 geplant, insbesondere in zahlreichen Grundversorgungsgebieten. Auch E.ON Kunden mit Sonderverträgen können sich insgesamt auf sinkende Preise einstellen. "Unsere Kunden brauchen sich um nichts zu kümmern und müssen nicht selbst aktiv werden - wir werden sie selbstverständlich wie gewohnt mehrere Wochen vorab informieren", erläutert das Unternehmen.

"Die Energiekrise hat uns alle gelehrt, wie schnell und unerwartet sich Märkte verändern können - daher behalten wir die Entwicklung weiterhin genau im Blick und fühlen uns als langfristiger und zuverlässiger Energieversorger hervorragend positioniert. Als Deutschlands größter Versorger nehmen wir unsere besondere Verantwortung für die Kundinnen und Kunden und für ein Funktionieren der Märkte sehr ernst", so Filip Thon.

Pressekontakt:

E.ON Energie Deutschland GmbH

Arnulfstraße 203

80634 München

www.eon.de





Pressekontakt:

Dirk Strittmatter

Tel.: +49 89 1254-3110



Weiteres Material:

www.presseportal.de



Quelle: E.ON Energie Deutschland GmbH