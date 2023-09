Peter Pane spendet an Kinder- und Jugendprojekte / Fritten essen für den guten Zweck

Im September haben Kinder die Chance, einen von 50 Trikotsätzen für das eigene Sport-Team zu gewinnen. © Peter Pane

Lübeck (ots) - Die Burgerkette Peter Pane ist bekannt für knusprige Fritten, frische Burger, köstliche, hausgemachte Limonaden und Cocktails - und dafür, Wald- und Wiesenflächen zu schaffen. Doch das Engagement der Macher richtet sich nun bereits im fünften Jahr auch an Kinder und Jugendliche. 2023 wird die firmeneigene Initiative "Peter hilft" mit einem Budget von 150.

000 Euro für Kinder- und Jugendprojekte ausgestattet. Im Aktionsmonat September fließt für jede verkaufte Portion Fritten ein Euro in dieses Engagement. Auch kleine Gäste gewinnen dabei: Mit einem Trikot-Gewinnspiel für Sportmannschaften und einem Family-Sunday-Preisspecial zum Weltkindertag.

Mit jedem Besuch bei Peter Pane die Welt ein bisschen besser machen: Mit seinem Engagement geht das inhabergeführte Unternehmen seit Jahren eigene Wege für Wälder, Blumenwiesen und Kinder. Im Rahmen der Initiative "Peter hilft" wird jetzt für jede im September verkaufte Portion knuspriger Fritten ein Euro in Kinder- und Jugendangebote investiert. Satte 150.000 Euro aus der Peter-Pane-Kasse werden so jungen Menschen zugutekommen. Seit 2019 wurden über Peters Herzensangelegenheiten dann insgesamt satte 505.000 Euro ausgezahlt!

Peter-Pane-Gründer Patrick Junge sagt: "Für uns ist Nachhaltigkeit wirklich wichtig. Kinder und Umwelt sind unsere Zukunft. Deshalb geben wir als Unternehmen einen erheblichen Teil des Unternehmensergebnisses für unsere Herzensangelegenheiten zurück. Ich bin der Überzeugung: Unternehmen und wir alle müssen Verantwortung tragen." Dabei fließt nicht einfach Geld, sondern Peter hilft macht für Kinder und Jugendliche eine gute Zeit mit tollen Aktivitäten möglich.

Eine eigene Mitarbeiterin nur für Peter hilft

Die Gäste genießen einfach nur Fritten und im Hintergrund tut Peter hilft Gutes: Dafür, dass das reibungslos funktioniert, sorgt eine eigene Mitarbeiterin. Sie antwortet deutschlandweit auf Anfragen und leitet die Spenden dorthin, wo sie wirken. Das reicht von Trikotsponsoring bei Jugend-Sportvereinen bis hin zur Unterstützung von Baumaßnahmen von Kindergärten und Workshops. Patrick Junge hat einen persönlichen Favoriten: "Unser Highlight dieses Jahr waren Schwimmkurse mit der DLRG, damit auch die Kleinsten das Schwimmen lernen." Dazu kamen 2023 zum Beispiel drei Workshops mit BMX-Ikone Chris Böhm. Er ist Erfinder der weltweit ersten BMX-Therapie und aktueller Guinness Weltrekordhalter. Auch ein Tanz-Workshop mit Christina Luft (bekannt aus der RTL-Sendung "Let's Dance"), ein Koch-Workshop mit Peter-Pane-Küchenprofis für Kinder und Jugendliche sowie ein Bewerbungs-Workshop mit Moderator und Coach Clemens von Ramin wurden möglich. Daneben haben Breakdance, Reiten und Selbstverteidigung dank Peter hilft Kinder stark gemacht.

Für 2024 sind schon 250.000 Euro Budget für Peter hilft vorgesehen. Dabei gilt: Sollte im Aktionsmonat das Spendenziel nicht durch fleißigen Pommes-Genuss erreicht werden, rundet das Unternehmen auf.

Kleine Preise und große Gewinne für die Gäste

Nicht nur die Spendenempfänger gewinnen im Aktionsmonat. Im September haben Kinder die Chance, einen von 50 Trikotsätzen für das eigene Sport-Team zu gewinnen und mit der Mannschaft zu einem Menü bei Peter Pane eingeladen zu werden.

Einen Höhepunkt findet der Peter-hilft-Monat zudem am Weltkindertag, dem 20. September 2023. An diesem Tag wird das Kindermenü zum Preis von nur 5,90 Euro angeboten. So sollen Familien einfach mal feiern, dass sie Kinder haben!

Seit 2019 wurden über Peters Herzensangelegenheiten 505.000 Euro ausgezahlt. © Peter Pane