Positive Vibes mit der neuen Musik-Kampagne von E WIE EINFACH

Köln (ots)

Energized by Positive Vibes: Kampagne "Du hast die Power" verbreitet Optimismus und Leichtigkeit durch Musik

Das Highlight: Das E WIE EINFACH-Powerhaus bietet spannende Aktionen auf Deutschlands beliebtesten Musikfestivals

Musik-Fans dürfen sich auf tolle Gewinnspiele, belebende Beats und inspirierende Influencer-Aktivierungen freuen

Ausgelassen tanzen, feiern, sich frei fühlen und den Moment genießen - der Inbegriff des Sommers. Der grüne Energieversorger E WIE EINFACH verbreitet Positive Vibes und läutet den Festivalsommer ab dem 10. Juli mit der Kampagne "Du hast die Power" rund um Musik und Energie ein. Für die Konsument:innen soll so Energie durch Musik erlebbar gemacht werden. Denn längst dreht sich bei Festivals nicht mehr alles nur um Musik - es geht um die Experience und den Lifestyle und spiegelt einen modernen Zeitgeist wider.

Mit dem 90er-Hit "The Power" der Band Snap! lädt ein energiegeladener Kampagnenspot zum Mittanzen ein: Protagonistin Sara Trellez hat sprichwörtlich die Power und bringt damit sogar Gebäude, Ladesäulen oder einen Fernsehturm in Bewegung.

Volle Power in die Festivalsaison: Das E WIE EINFACH-POWERHAUS

Auf dem PAROOKAVILLE Festival am Airport Weeze (21. - 23. Juli) sowie dem GLÜCKSGEFÜHLE Festival (14. - 17. September) am legendären Hockenheimring Baden-Württemberg wird die Kampagne erlebbar. So dreht sich im E WIE EINFACH-Powerhaus alles um Energie, Tanzen und Musik! Die DJ-Crew lässt das Brandhome beben: Besucher:innen bewegen sich z.B. auf dem Kinetic-Dancefloor für einen guten Zweck. Durch ein großes Display sowie spektakuläre Lichteffekte wird die Energieerzeugung auf dem Dancefloor für alle sichtbar gemacht und erzeugt eine mitreißende Atmosphäre.

Am E WIE EINFACH-Phototool wird das Erlebnis festgehalten sowie geteilt und danach an der Powerbar flüssige Energie getankt. Festival-Fans können für die beiden Veranstaltungen im Vorfeld Tickets via Social Media und Radio gewinnen und das ganze Wochenende "volle Power" genießen. E WIE EINFACH-Kundinnen und Kunden bekommen die Gelegenheit, über die App Tickets zu erlangen.

Link zum Spot: https://youtu.be/k2oT7iI_FKw

Pressekontakt:

E WIE EINFACH GmbH

Bettina Donges

Salierring 47-53

50677 Köln

0221-17737-308

presse@e-wie-einfach.de



Weiteres Material:

www.presseportal.de



Quelle: E WIE EINFACH GmbH