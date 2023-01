Presseeinladung Auftakt Veranstaltungsreihe Gesunde Industriepolitik Fortschrittsdialog

Teilen

Gesunde Industriepolitik - Fortschrittsdialog © Fortschrittsdialog

Berlin (ots) - Die Pharmaunternehmen Amgen, Bayer, Boehringer Ingelheim, Gilead, GlaxoSmithKlein (GSK), Novartis, Roche und die IGBCE starten mit einer Auftaktveranstaltung am 7. Februar eine bundesweite Veranstaltungsreihe "Gesunde Industriepolitik - Fortschrittsdialog".

Eine bestmögliche Gesundheitsversorgung auf Basis eines krisenfesten und nachhaltigen Gesundheitssystems ist eng mit einer guten und stabilen Industriepolitik verknüpft. Deutschland ist in den vergangenen Jahren zu einem starken Standort für Biotechnologie geworden. Mit ihrem erheblichen Potential bietet sie in der Transformation des Wirtschaftsstandortes Deutschland vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Chance auf eine sichere Weiterbeschäftigung an.

Die USA, China, aber auch viele europäische Nachbarländer werben aktiv und mit staatlichen Anreizprogrammen sowie Anpassungen in der Markt-, Forschungs- und Patentregulierung um Ansiedlungen der Unternehmen. Im Ergebnis ist Deutschland bereits jetzt im Ranking der Studienstandorte der pharmazeutischen Industrie von Platz 2 auf Platz 5 abgerutscht. Mit unserem Fortschrittsdialog wollen wir verschiedene Sichtweisen zusammenführen und Handlungsempfehlungen an die Politik formulieren.

Unser Ziel: Den Forschungsstandort Deutschland attraktiv zu erhalten und auszubauen.

Die Veranstaltungsreihe findet unter der Schirmherrschaft von Frau Gabriele Katzmarek, MdB, parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, statt. Sie wird die Veranstaltung eröffnen, der Vorsitzende der IGBCE Michael Vassiliadis und der Vorstand der Roche Pharma AG Dr. Hagen Pfundner geben zu Beginn Impulse.

Ablauf:

17:30 Uhr Begrüßung durch Dr. Stefan Brandt, Geschäftsführer Futurium

17:35 Uhr Begrüßung durch die Moderatorin Lisa Braun

17:45 Uhr Eröffnung durch die Schirmherrin Gabriele Katzmarek, MdB

18:00 Uhr Impuls von Michael Vassiliadis, Vorsitzender der IGBCE

18:15 Uhr Impuls von Dr. Hagen Pfundner, Vorstand, Roche Pharma AG

18:30 Uhr Podiumsdiskussion:

Heinrich Moisa , Vorsitzender der Geschäftsführung, Novartis Deutschland

, Vorsitzender der Geschäftsführung, Novartis Deutschland Dr. Daniel Steiners , Geschäftsführer Bayer Vital GmbH

, Geschäftsführer Bayer Vital GmbH Michael Vassiliadis, Vorsitzender der IGBCE

19:15 Uhr Schlusswort: Manfred Heinzer, Vice President & General Manager, Amgen GmbH

ab 19:30 Uhr Get-together

Organisatorische INFORMATIONEN:

Die Auftaktveranstaltung findet statt am:

DIENSTAG, 07.02.2023, 17:30 UHR (EINLASS AB 16:30)

FUTURIUM, Alexanderufer 2, 10117 Berlin

Anmeldung über: https://fortschrittsdialog.de

oder per mail an: info@fortschrittsdialog.de

Die Veranstaltung wird auch per Livestream auf der Webpage übertragen und kann dort ab 17:30 Uhr am 07.02.23 verfolgt werden.

presse@fortschrittsdialog.de

Kontakt:

Tel.: +49 30 88 91 36 112

Ansprechpartner*innen: Svenja Hinrichs | Kajo Wasserhövel



Weiteres Material:

www.presseportal.de



Quelle: Fortschrittsdialog