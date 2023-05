Sabiona 23 - das Eisacktaler Weißweinfestival in Klausen in Südtirol

Wien/Klausen (ots) - Die Ferienregion Klausen Barbian Feldthurns Villanders in Südtirol ist die Drehscheibe für Genuss in allen Facetten: ganz aktuell am 27. Mai in Klausen zur Sabiona 23

Genuss wird in der Ferienregion Klausen ganz groß geschrieben. Was mit dem Genussfrühling beginnt gipfelt am 27. Mai in der Sabiona 23 – dem Eisacktaler Weißweinfestival in Klausen.

Als Drehscheibe im Eisacktal in Südtirol ist Klausen gut erreichbar, sowohl übers Wochenende als auch für erholsame Urlaubstage in den Bergen. In den sonnenverwöhnten Weinbergen, mit Blick auf die Dolomiten entsteht die "Poesie in Flaschen" – der unvergleichliche gute Geschmack der vielfältigen Südtiroler Weine.

Die guten Tropfen lassen sich mit Ausblick besonders gut genießen, daher locken die zahlreichen Almen mit Genussmomenten. Nach dem Aufstieg gibt es die kulinarische Belohnung zwischen alpiner und mediterraner Kulinarik.

Die eigene Mitte entdecken kann man beim Yoga genauso wie beim genüsslichen Wandern – zum Beispiel zur Mitte Südtirols, genauer bei der Wanderung zur "Königslacken" auf der Villanderer Alm, die den geografischen Mittelpunkt Südtirols markiert.

Die Einheimischen der Ferienregion Klausen Barbian Feldthurns Villanders beschreiben sich selbst als Genießer: und genau das spürt man auf den Bauernmärkten der Dörfer der Region genauso wie in den Restaurants und Gaststätten der mittelalterlichen Stadt Klausen.

