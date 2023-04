Sandro J. Stadelmann: Warum Anleger jetzt in Immobilien in Dubai investieren sollten

Wien (ots) - Die Lage am Immobilienmarkt ist im deutschsprachigen Raum von großen Unsicherheiten geprägt. Viele Investoren schauen sich deshalb in anderen Regionen nach geeigneten Objekten um. Sandro J. Stadelmann ist Immobilien-Experte und vermittelt Investment-Immobilien in Dubai. Wir haben uns bei ihm erkundigt, ob sich Dubai für Investoren gegenwärtig lohnt.

Dubai ist momentan zweifellos angesagt. Die Stadt am Persischen Golf zieht immer mehr Auswanderer an und der Tourismus verzeichnet beeindruckende Zuwächse. Inzwischen haben auch Investoren die Metropole für sich entdeckt. Die Wirtschaft des Emirats boomt und die Baukräne scheinen niemals stillzustehen. Ist für Kapitalanleger also der Zeitpunkt gekommen, den Kauf eines Objekts in Dubai in Angriff zu nehmen? "Der Einstieg lohnt sich im Augenblick mit Sicherheit", sagt Sandro J. Stadelmann. "Wir haben es in Dubai derzeit noch mit relativ niedrigen Preisen, aber dennoch hohen Renditen zu tun. Der Immobilienmarkt ist allerdings aufgrund seiner Dynamik nicht ganz leicht zu durchschauen. Wir vermitteln zum größten Teil Objekte, die sich noch im Bau befinden. Wer in Dubai ein gutes Geschäft machen möchte, muss eben schnelle Entscheidungen treffen. Ein erfahrener Partner vor Ort ist deshalb unbedingt zu empfehlen." Was Anleger über den Kauf einer Immobilie in Dubai wissen sollten und warum sich die Investition gerade jetzt lohnt, hat der Experte im Folgenden verraten.

Die Vorteile Dubais: Warum sich eine Investition in eine Immobilie lohnt

Was die Stadt kennzeichnet, ist eine Mischung aus Lebensqualität, Stabilität und einer konsequenten Ausrichtung auf die Zukunft. Zusätzlich steht Dubai für ein äußerst investorenfreundliches Klima. Die Stadt wächst und zieht dabei immer mehr Unternehmen an. Mit den Unternehmen treffen die Mitarbeiter ein. In den kommenden Jahren wird sich die Einwohnerzahl Dubais damit vermutlich verdoppeln. Es gibt somit einen hohen Bedarf an Gewerbeimmobilien und Wohnungen. Dazu kommt, dass die Stadt auf den Tourismus setzt und dabei große Erfolge erzielt. So stand Dubai bei den Besucherzahlen im vergangenen Jahr direkt hinter Bangkok, Paris und London. Das ist kein Wunder, denn in Dubai kommt eine Menge zusammen: eine großartige Kulisse, lange Sandstrände, ein attraktives Nachtleben, exzellente Einkaufsmöglichkeiten und die nahe Wüste. Viele Touristen ziehen im Übrigen Airbnb einem Hotel vor, weil sie sich so näher am Puls der Stadt fühlen. Das bedeutet für den Besitzer einer Wohnung, dass er sowohl kurz- als auch langfristig vermieten kann. Beides bringt ordentliche Einnahmen.

Im Gegensatz zu den europäischen Metropolen muss der Besitzer einer Immobilie in Dubai auch nicht mit Deckelungen, Richtlinien und Mieterschutzgesetzen rechnen, woraus sich eine vermieterfreundliche Gesetzgebung ergibt.

Dubai hat Großes vor und die Pläne werden Schritt für Schritt umgesetzt

Ein weiterer Vorteil in Dubai sind die vergleichsweise niedrigen Preise. So fallen diese im Vergleich zu London, Paris, Wien, Hongkong oder Singapur wirklich moderat aus. Während es in Dubai mit einem Budget von etwa 110.000 Euro durchaus möglich ist, Objekte mit Pool, Fitnessanlage und Parkplatz zu erhalten, ist davon im deutschsprachigen Raum nur zu träumen. Auch die Mieteinnahmen versprechen ähnliche Umstände. So ist hier mit Renditen zwischen sechs und zwölf Prozent zu rechnen, eine Tatsache, die Europäer positiv überraschen dürfte. Die Gefahr eines Leerstands besteht dabei aufgrund des hohen Bedarfs nicht. Es ist vielmehr so, dass die mittleren Lagen wegen des rasanten Wachstums der Stadt und der systematisch umgesetzten Strukturverbesserungen schnell zu besseren Lagen werden. Die Prognosen für die Wertsteigerungen basieren auf den Daten zur Stadtentwicklung. Dazu kommt, dass der Immobilienmarkt in Dubai international gerade erst entdeckt wird. Eine steigende Nachfrage ist mittelfristig mehr als wahrscheinlich und damit erhöht sich natürlich der Wert des erworbenen Objekts. Wer von der Entwicklung profitieren möchte, sollte jetzt einsteigen und von den zahlreichen Vorteilen profitieren. Schließlich wird der Markt derzeit noch nicht überrannt und hält damit große Chancen für künftige Investoren bereit.

Wollen auch Sie in Immobilien in Dubai investieren und dabei von hohen Mieteinnahmen, steigenden Renditen und einem niedrigen Kaufpreis profitieren? Dann melden Sie sich jetzt bei den Experten von Stadelmann Exclusive und vereinbaren Sie ein kostenfreies Beratungsgespräch!

