Scanblue gewinnt Red Dot Design Award 2023

Teilen

Das prämierte 3D-Scansystem von Scanblue © Scanblue Engineering AG

Auetal/Schaumburg (ots) - Scanblue erhält weiteren hochkarätigen Industriepreis: Die Hightech-3D-Scansysteme von Scanblue wurden soeben als Gewinner des Red Dot Design Award 2023 ausgezeichnet.

"Wir sind stolz und empfinden diesen Preis als Dank für all unsere harte Arbeit und all unser Herzblut, das wir jeden Tag in unsere Technologien investieren" so Norbert Zimmermann, CEO von Scanblue, als er vom Gewinn des renommierten Red Dot Design Award 2023 erfährt.

Dieser hochkarätige Preis wird jährlich vergeben und zeichnet in der Kategorie "Product Design" herausragend designte Produkte aus. Eine internationale Jury aus 50 Experten testet, diskutiert und bewertet jede Einreichung individuell. Dieser Preis wird seit 1955 vergeben und gilt als einer der bekanntesten Designpreise weltweit.

"Gerade als Architekt liegt mir das gute Design unserer Produkte selbstverständlich am Herzen. Schließlich sorgen wir durch das perfekte Produktdesign dafür, dass die Bedienung unserer Anlagen für unsere Kunden ein Kinderspiel ist", so Zimmermann weiter. Besonders danken möchte er noch der Firma Golser Industriedesign, welche das Design nach den Vorgaben und im Auftrag von Scanblue erarbeitet hat.

Pressekontakt:

Scanblue Engineering AG

Dr. Ulrich Clemens

Chief Marketing Officer

u.clemens@scanblue.com



+49-5752-3777-151

www.scanblue.com



Weiteres Material:

www.presseportal.de



Quelle: Scanblue Engineering AG