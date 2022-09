Serviceplan Group eröffnet House of Communication in München

Serviceplan Group eröffnet das House of Communication in München, das wohl spannendste Agenturgebäude der Welt. © Serviceplan Group

München (ots) - Das Who-is-Who der deutschen Kommunikationsszene traf sich erstmals im wohl spannendste Agenturgebäude der Welt

Modernste Architektur, inspirierende Vorträge, ausgelassenes Networking und eindrucksvolle Digitalinstallationen im szenigen Münchner Werksviertel: Rund 750 Vorstände, Geschäftsführer:innen, Markenverantwortliche und Top-Referent:innen aus Wirtschaft, Forschung, Medien und Kunstszene erhielten beim 18. Innovationstag der Serviceplan Group spannenden Insights rund um digitale Transformation, Metaverse, Realtime Marketing und die veränderten Bedürfnisse der Konsument:innen. Blogger und Internet-Vordenker Sascha Lobo präsentierte eindrucksvoll, wie sozialen Medien die Welt verändern. Dario Costa, Special Guest und Stunt Pilot, gab einen Einblick hinter die Kulissen seines Projektes "The Tunnel Pass", das mit fünf Einträgen in das Guinness Book of Records honoriert wurde. Während des gesamten Tages und beim Housewarming am Abend konnten die Gäste das innovative Office der Serviceplan Group live erleben: Das neue House of Communication setzt nie dagewesene Maßstäbe im Bereich innovative Arbeitskultur und New Work.

"Manche Schritte macht man nicht oft im Leben. Sie verändern die Art, wie wir leben, wie wir denken - oder wie wir arbeiten. Mit dem Einzug in unser neues House of Communication gehen wir alle gemeinsam genau solch einen Schritt: in ein lichtdurchflutetes, wegweisendes Gebäude, das sich nicht nur nach innen, sondern auch nach außen hin öffnet. Das feiert und stärkt, was uns erfolgreich macht. Das seinen Teil zu einem pulsierenden Stadtviertel Münchens, dem Werksviertel, beitragen wird. Und das wie kein anderes für ÜberCreativity, also kreativen Aufbruch jenseits aller Kategorien steht", so Florian Haller, CEO der Serviceplan Group.

