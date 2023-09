SGS Institut Fresenius verleiht seit 50 Jahren sein Qualitätssiegel an nutella® von Ferrero

SGS INSTITUT FRESENIUS verleiht seit 50 Jahren sein Qualitätssiegel an nutella® von Ferrero. Abdruck honorarfrei. © SGS Germany GmbH

Hamburg (ots) - Ferrero unterzeichnete 1973 den ersten Qualitätssiegelvertrag mit dem Institut Fresenius. Der Gründer des Prüflabors, Wilhelm Fresenius, verwendete seinen eigenen Namen für das Gütesiegel "Qualitätskontrolle: Dipl. Chem. Prof. Dr. rer. nat. Fresenius, Staatl. gepr. Lebensmittel Chemiker". Noch heute ist es auf dem Deckel der Nuss-Nougat-Creme zu finden.

Ganz im Sinne des Verbraucherschutzes hat Ferrero das Prüfinstitut mit einer Reihe zusätzlicher, unabhängiger Kontrollen beauftragt. Das Qualitätssiegel informiert seitdem darüber, dass die Untersuchungen über die gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen hinausgehen. Heute umfassen die Prüfungen eine Vielzahl von sensorischen, mikrobiologischen und chemisch-analytischen Parametern.

"Vor 50 Jahren startete das Institut Fresenius Qualitätssiegel mit unserem Produkt nutella®. Seit damals tragen viele weitere Produkte aus unserem Haus dieses Gütesiegel von einem der renommiertesten Prüfinstitute der Welt," erklärt Federico Mandl, Region Quality Manager bei Ferrero. "Wir sind stolz, mit diesem Gütesiegel unser Bekenntnis zu Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz zu zeigen. SGS INSTITUT FRESENIUS hat sich in all diesen Jahren als hervorragender und verlässlicher Partner erwiesen, mit dem wir gemeinsam für unsere Konsumenten eine gleichbleibend hohe Produktqualität gewährleisten," so Federico Mandl.

Das Qualitätssiegel mit dem ganzheitlicher Prüfansatz

"Damit nutella® unser Qualitätssiegel tragen darf, überprüfen und dokumentieren unsere Expert*innen vom SGS INSTITUT FRESENIUS die Qualitätsparameter des bekannten Ferrero Produktes," sagt Marta Schlichting. Sie ist beim SGS INSTITUT FRESENIUS für die Vergabe des Qualitätssiegels verantwortlich. Alleinstellungsmerkmal des Qualitätssiegels vom SGS INSTITUT FRESENIUS ist der ganzheitliche Ansatz der Qualitätskontrollen. "Das bedeutet, wir testen nicht nur die Rohstoffe und Endprodukte, auch die Verpackung und die Herstellungsprozesse fließen in unsere Bewertung ein. Die Prüfer*innen vom SGS INSTITUT FRESENIUS schauen sich also auch die Produktionsstätten von Ferrero an, und kaufen einen Teil der nutella®-Proben für die anschließende Laboruntersuchung verdeckt ein," erläutert Marta Schlichting weiter.

Ein Laborunternehmen mit Tradition und Weitblick

Die Labore vom heutigen SGS INSTITUT FRESENIUS stehen seit über 175 Jahren für umfassende und herstellerunabhängige Prüfungen und Verbraucherschutz. Damit Produktqualität für jedermann erkennbar wird, wurde 1973 das Qualitätssiegel entwickelt. Das Ziel ist es, zum Verbraucherschutz beizutragen, indem Hersteller kompetent unterstützt werden, qualitativ hochwertige Produkte anzubieten. Das ist nur möglich, indem stetig in die Weiterentwicklung der Laborausstattung und Prüfmethoden investiert wird. Der Kern des Unternehmens ist nicht zuletzt die Expertise der zahlreichen exzellent ausgebildeten Mitarbeitenden. Innerhalb der SGS-Gruppe werden ihnen deshalb Stabilität, eine offene, freundliche Firmenkultur und ein Umfeld, in dem sie sich entfalten können, geboten. Eine Karriere bei SGS bietet die Möglichkeit, wirklich etwas zu bewirken. Viele der erbrachten Dienstleistungen stehen in direktem Zusammenhang mit verschiedenen Nachhaltigkeitsthemen, z. B. Umweltstandards, Audits der Lieferkette, Energieeffizienz und Produktsicherheit.

SGS INSTITUT FRESENIUS ist Teil der SGS-Gruppe. SGS ist das weltweit führende Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsunternehmen und gelten als globaler Maßstab für Nachhaltigkeit, Qualität und Integrität. Mit unseren 98.000 Mitarbeitenden und einem Netzwerk aus über 2.650 Büros und Laboratorien ermöglichen wir eine bessere, sicherere und stärker vernetzte Welt.

