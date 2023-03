Technologischer Fortschritt und nachhaltige Zukunft im Fokus / Bertrandt führt neue globale Markenidentität ein

Ehningen (ots) - Modern, innovativ und mutig: Mit der neuen Markenidentität stellt sich Bertrandt für die Zukunft auf. Beeinflusst von der Gründungsgeschichte, dem Selbstverständnis und der Geschäftsidee, aber vor allem durch die Mitarbeitenden, wurde in einem integrativen Prozess über das gesamte Unternehmen die Markenidentität definiert - für mehr Präzision und Sichtbarkeit.

"Durch unsere Entwicklungsleistung beschleunigen wir den technologischen Fortschritt und leisten einen relevanten Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft." Mit diesem Markenversprechen beschreibt der internationale Konzern sein Selbstverständnis. Gestützt wird die Bertrandt Markenidentität von drei Kernthemen:

The Bertrandt-Way

"WIR bewegen, WIR entwickeln, WIR verändern - gemeinsam im Team und mit unseren Kunden." Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verkörpert The Bertrandt-Way das einzigartige WIR-Gefühl bei Bertrandt, das von Teamarbeit und flachen Hierarchien geprägt ist. Bertrandt geht mit Engagement und Leidenschaft voran, fördert Unternehmergeist und lässt Räume für Eigenverantwortung und Teilhabe. Als lernende, vertrauende und teilende Organisation bietet der Konzern jeder und jedem Einzelnen eine Plattform für persönliche Entwicklung.

Enabling Progress

Mit umfassendem Expertenwissen und technologie- sowie branchenübergreifendem Know- how arbeitet Bertrandt an passgenauen Lösungen, die sowohl den Fortschritt der Kunden als auch den des Konzerns und der Gesellschaft beschleunigen. Dazu befähigt das Unternehmen seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch individuelle Expertenlaufbahnen und vielseitige Weiterbildungschancen, mit dem Zeitgeist zu gehen und schon heute Grundlagen zu schaffen. Für die Partnerschaft mit seinen Kunden bedeutet Enabling Progress, den gesamten Produktlebenszyklus entlang ganzheitliche, individuelle Lösungen zu entwickeln. Vom ersten Designentwurf bis zum After Sales.

Customer Centricity

Für seine Kunden ist Bertrandt ein langfristiger Partner, der mit Kundenverständnis und Beratungsexpertise überzeugt und einen verlässlichen Mehrwert bietet. Der Konzern verfügt über ein breites Leistungsspektrum, das flexibel eingesetzt wird. Eine Leistung, die maßgeblich zum Erfolg der Kunden beiträgt und ihnen neue Möglichkeiten durch Impulse eröffnet. Für eine dynamische, nachhaltige und lebenswerte Zukunft leistet Bertrandt so seinen Beitrag.

Das Corporate Design wurde weiterentwickelt, um den Kern der Marke auch visuell darzustellen - mutig und emotional. Das "b" als neues Designelement symbolisiert das Selbstbewusstsein und die visionäre Haltung des internationalen Konzerns. Ebenso greift dies der neue Imagefilm auf. Er vermittelt die grundlegenden Kernkompetenzen der Marke Bertrandt und spiegelt den einzigartigen Charakter und die Stärken des Konzerns wider.

"Das neue Branding ist für Bertrandt mehr als nur ein angepasster Markenauftritt. Unsere neue Markenidentität bringt die Merkmale, die Bertrandt ausmachen, deutlich zum Ausdruck. Wir streben tagtäglich nach den bestmöglichen Ideen und Lösungen, um den unterschiedlichen Bedürfnissen unserer Kunden im Wandel der Zeit gerecht zu werden. Dies drücken wir mit dem neuen Auftritt aus", so Michael Lücke, Mitglied des Vorstands der Bertrandt AG.

