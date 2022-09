TOP Arbeitgeberkongress kommt nach München - renommiertes Geschäftsführer-Event in der bayerischen Landeshauptstadt angekündigt - Uli Hoeneß als Speaker bestätigt

Teilen

Uli Hoeneß als Speaker beim TOP Arbeitgeberkongress in München © FAIRFAMILY® GmbH

München (ots) - FAIRFAMILY, eine Unternehmensberatung mit Sitz in Hamburg, lädt am 28. Oktober zum TOP Arbeitgeberkongress in München ein. Das gaben die Geschäftsführer Felix Anrich und Randolph Moreno Sommer bekannt. Nach dem Auftakt-Event am 24. Juni, an dem unter anderem Berühmtheiten wie Michael Ballack teilnahmen, steht damit der neue Austragungsort der zweiten Veranstaltung dieser Art in der Motorworld München fest.

Tickets sind erhältlich unter: http://www.toparbeitgeberkongress.de/

Geschäftsführer Felix Anrich: "Da der erste TOP Arbeitgeberkongress ein voller Erfolg war, wollen wir das Event nun auch in die bayerische Landeshauptstadt bringen. Nachdem uns im Juni bereits Michael Ballack mit seiner Anwesenheit beehrt hatte, dürfen sich die Teilnehmer auch in München auf spannende Gäste und gehaltreiche Diskussionen mit ausgewiesenen Experten freuen."

Auf dem TOP Arbeitgeberkongress in München treffen sich erfolgreiche Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer aus mittelständischen Unternehmen, um sich über Themen rund um die Bildung einer starken Arbeitgebermarke sowie die Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern auszutauschen. Als Stargast wird der Funktionär und Unternehmer Uli Hoeneß erwartet. Ferner wohnen dem Event Branchengrößen wie Prof. Volker Nürnberg von der Technischen Universität München bei.

"Der TOP Arbeitgeberkongress ist jedoch nicht nur ein Event mit prominenten Gästen und erstklassiger Verpflegung in Form von erfrischenden Getränken und einem reichhaltigen Buffet. Wir bieten allen Teilnehmern einen Tag voller hilfreicher Beratungen, wertvoller Networking-Gelegenheiten und anregender Gespräche. Dieses mal werden uns auch ganz besondere Showacts erwarten. Hamburg war ein voller Erfolg. Jedoch wird München nicht nur größer, sondern auch von den Inhalten noch einmal eine Schippe mehr", verrät Randolph Moreno Sommer.

Zum Programm des TOP Arbeitgeberkongresses gehören demnach 1-zu-1-Beratungen von ausgewiesenen Experten, exklusive Vorträge und ein aktiver Austausch unter allen Teilnehmern. Ziel hiervon ist es, praxisnahe Erfahrungen auf Unternehmerebene zu teilen und innovative Ansätze für den Berufsalltag zu besprechen. Darüber hinaus findet während der Veranstaltung die Verleihung des TOP Arbeitgeber Awards statt, der den besten Arbeitgebern unter den Kunden von FAIRFAMILY vorbehalten ist. Als besondere Überraschung wartet auf alle Besucher eine besondere Abendveranstaltung zum Netzwerken in geheimer Location.

"Wir sehen es als unsere persönliche Mission an, die Qualität deutscher Arbeitgeber zu maximieren und ihr Unternehmen um wertvolle Gesundheits-Benefit-Systeme zu bereichern. Den TOP Arbeitgeberkongress wollen wir dazu nutzen, Firmen aus den unterschiedlichsten Branchen auf die Wichtigkeit dieser Thematik aufmerksam zu machen", erklärt Felix Anrich.

Über FAIRFAMILY:

Felix Anrich ist gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Randolph Moreno Sommer Gründer und Geschäftsführer der FAIRFAMILY. Das Unternehmen hat aus über 4.000 Beratungen mit den Spezialisten und Beratern aus den Bereichen Recruiting, Arbeitgebermarketing, Personal, Gesundheitsmanagement und Steuerberatung ein einzigartiges Gesundheits-Benefit-System entwickelt. Die Unternehmensberatung FAIRFAMILY unterstützt mittelständische Unternehmen durch die Implementierung einzigartiger Gesundheitsleistungen zum attraktiven Arbeitgeber zu werden, der die besten Mitarbeiter anzieht, emotional bindet, die Produktivität erhöht und gleichzeitig Krankheitstage senkt. Im Bereich der betrieblichen Krankenversicherung sind sie inzwischen das führende Beratungsunternehmen in Deutschland. Weitere Informationen unter: https://www.fairfamily.de

Pressekontakt:

FAIRFAMILY GmbH

https://www.fairfamily.de/



E-Mail:

info@fairfamily.de





Pressekontakt:

Ruben Schäfer

redaktion@dcfverlag.de



Weiteres Material:

www.presseportal.de



Quelle: FAIRFAMILY® GmbH