Wohnen, wie es mir gefällt: Bettina Zimmermann über JustB!, ihre erste eigene Home-Kollektion mit Musterring

"Bei meiner Kollektion habe ich vor allem auf Gemütlichkeit, hohen Komfort und geradlinige, minimalistische Klarheit geachtet." - Bettina Zimmermann © Musterring

Rheda-Wiedenbrück (ots) - "Wir alle kennen sie wohl - die Erkenntnis, dass das perfekte Traum-Möbel aus unserer Vorstellung so nicht existiert. Entweder passen die Maße nicht, die Füße sind zu klobig oder die Rückenlehne ist nicht hoch genug. Nach gefühlt endloser Recherche kommt man am Ende nicht umhin, Kompromisse einzugehen." Bettina Zimmermann spricht hier aus Erfahrung und entscheidet sich vor knapp zwei Jahren, diese Situation zu nutzen - als Inspiration für eine eigene Möbel-Kollektion.

Für die Schauspielerin, die seit 2021 zusammen mit Kai Wiesinger als Musterring Testimonial vor der Kamera steht, spielt die Einrichtung eine große Rolle. Mit ihrer eigenen Home-Kollektion "JustB! Die Bettina Zimmermann Kollektion für Musterring" hat sie sich nun einen lang gehegten Traum erfüllt: Möbel nach ihrer eigenen Vorstellung zu designen, die einen zeitlos-modernen Look mit praktischen Features vereinen und so allen Anforderungen des Alltags gerecht werden. Die aktuelle Kollektion umfasst ein Modulsofa, ein Esszimmerprogramm, je eine Polster- und Boxspringbett-Variante sowie verschiedene Couch- und Beistelltische. In diesem Jahr sollen weitere Modelle hinzukommen.

Das perfekte Sofa existiert

Zum Feierabend gibt es kaum etwas Schöneres, als eingekuschelt auf dem Sofa den Tag ausklingen zu lassen. Hier steht man oft vor der Wahl den Komfort-Faktor gegen die repräsentative Optik abzuwägen.

Bettina Zimmermann: "Ich wollte ein Sofa designen, dass sich jedem Lebensstil anpasst. Nicht allein in Bezug auf die Optik, sondern vor allem, was die Nutzung angeht. Das Ergebnis ist ein Modulsofa, das man ganz nach seinen Bedürfnissen zusammenstellen kann. Hier ist dann tagsüber Platz für gesellige Runden mit Freunden und abends wird es per Knopfdruck zur gemütlichen Relax-Zone."

Essbereich für gesellige Stunden

Auch der Essbereich mit großem Tisch bildet für Bettina Zimmermann einen zentralen Ort im Haus, wo man lange mit der Familie oder Freunden verweilt, gute Gespräche führt oder wo ausdauernde Spieleabende stattfinden. Daher sind der richtige Komfort sowie ein zeitloser, moderner Look wichtig, der all seine Funktionen mit einbezieht.

Bettina Zimmermann: "Die Sitzbank von heute steht frei und ist gepolstert. Die ebenfalls gepolsterten Armlehnen dürfen nicht zu hoch sein, damit der Einstieg einfach bleibt und die Bank problemlos nah an den Tisch herangeschoben werden kann. Bei den Stühlen ist es ähnlich. Mein Entwurf vereint die optimale Höhe für Rücken- und Armlehne mit einer angenehmen Polsterung - zusammen mit dem integrierten Drehmechanismus sind sie perfekt für längere Abendessen oder zum Arbeiten im Homeoffice."

Design mit Wohlfühl-Faktor: Das Bett

Obwohl in der gesamten Kollektion jede Menge Herzblut und viel Stolz steckt, kann Bettina Zimmermann ihr Lieblingsprodukt leicht benennen: das Bett! Der Look des Boxspringbetts wirkt einladend und bringt ein Gefühl der Ruhe und Entspannung mit sich.

Bettina Zimmermann: "Ich liebe das Bett und freue mich jedes Mal, wenn ich schlafen gehe. Auch hier findet man ein geradliniges Design mit schönen Hygge-Details wie den Paspelnähten. Ein Bett wie aus dem Hotel, aber mit dem Komfort des "Ich-schlafe-zu-Hause"-Gefühls. Das ist das Größte!"

Abgerundet wird die Kollektion JustB! von einer coolen Auswahl an Couch- und Beistelltischen, die wahlweise einen leichten, filigranen Look oder aber praktische Stauraumlösungen zu bieten haben.

Das sagt die Marke

Für Musterring brachte die gemeinsame Entwicklung der Kollektion spannende Erfahrungen mit sich. Alexander Höner und seinem Team aus der Produktentwicklung bleibt vor allem das Engagement der Schauspielerin in Erinnerung, die jeden Schritt der Entwicklung persönlich begleiten wollte - sowohl im Firmensitz in Rheda-Wiedenbrück mit dem Design-Team als auch vor Ort in den deutschen Produktionsstätten. "Natürlich gab es Kompromisse" erklärt Alexander Höner, "dennoch ist die Handschrift von Bettina Zimmermann unübersehbar und hatte großen Einfluss auf das Ergebnis: Eine harmonische und vielseitige Kollektion, mit der beide Seiten mehr als zufrieden sind und in der sich Bettina Zimmermann und die Marke Musterring gleichermaßen wiederfinden."

Gerade wenn das Dinner mit den Freunden oder das gemeinsame Frühstück mit der Familie länger dauert, sind bequeme Esszimmerstühle- und Bänke ein Muss. © Musterring