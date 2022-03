20 Prozent auf das gesamte Sortiment der Schlafmanufaktur SEVEN SUNDAYS

Merkur-Leser dürfen sich über einen exklusiven Rabatt bei SEVEN SUNDAYS freuen. © SEVEN SUNDAYS

Exklusives Angebot für Merkur-Leser: Mit unserem Code bekommen Sie 20 Prozent Rabatt auf alle Produkte von SEVEN SUNDAYS – Matratzen, Kissen, Topper und Decken.

Mit dem Code „MERKUR“ bekommen Sie 20 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment von SEVEN SUNDAYS. Nicht nur bei Matratzen können Sie sparen, auch auf Kissen, Topper und Decken ist der Rabatt-Code anwendbar.

Philosophie von SEVEN SUNDAYS: Entspannung, Erholung, Energetisierung

Die drei großen Pfeiler der Philosophie von SEVEN SUNDAYS lauten Entspannung, Erholung und Energetisierung. So hat es sich die Schweizer Schlafmanufaktur zum Ziel gemacht, Matratzen zu entwickeln, die sich flexibel an die persönlichen Bedürfnisse anpassen, damit über Nacht eine natürliche Regeneration stattfinden kann. Außerdem soll durch das Konzept der personalisierten Matratzen die Umweltbelastung durch Altmatratzen reduziert werden.

„In unserer beschleunigten Welt muss Regeneration dort stattfinden, wo sich Menschen nicht mehr entziehen können: Im Schlaf.“

Schritt für Schritt zum perfekten Schlafkomfort – Stellen Sie sich Ihre eigene Matratze individuell zusammen mit SEVEN SUNDAYS

SEVEN SUNDAYS räumt auf mit dem Mythos: „One-fits-all“, also eine ultimative Matratze, die für alle passt. Menschen unterscheiden sich zum einen im Körperbau, zum anderen aber auch in den individuellen Liegebedürfnissen. Anstatt, dass man sich also entweder für eine harte oder weiche Matratze, für Kaltschaum oder Latex entscheiden muss, vereinen die Matratzen von SEVEN SUNDAYS alles in einem Produkt.

„Wir haben uns die Frage gestellt: Warum schlafen Leute schlecht, warum wachen sie mit Rückenschmerzen auf? Die Antwort ist, weil sich die Produkte nicht nach ihnen richten. Es kann nicht sein, dass ein 100 Kilo Mann die gleiche Matratzen-Konfiguration braucht, wie eine Frau, die die Hälfte wiegt. Jeder hat eine unterschiedliche Anforderung an Matratzen und Kissen.“

Hochwertigste Materialien, die von Hand verarbeitet werden, garantieren eine hohe Langlebigkeit. Somit sind die Matratzen von SEVEN SUNDAYS nicht nur bequem, sondern auch nachhaltig. Denn man muss sich keine neuen Matratzen mehr kaufen. Bei Bedarf können einzelne Schichten problemlos ausgetauscht werden.

Schlafkomfort, der zu Ihren Bedürfnissen passt mit der Matratze Pure von SEVEN SUNDAYS

Mit der Pure Matratze von SEVEN SUNDAYS bekommen Sie besten Schlafkomfort, der zu Ihren persönlichen Schlafbedürfnissen passt. Bei dem Modell Pure handelt es sich um eine modulare Matratze, die aus einer Funktionsschicht und zwei Basisschichten besteht. Bei der Funktionsschicht haben Sie die Wahl zwischen Memory-Schicht, Latex-Schicht und Softness-Schicht.

Matratze: Pure. © SEVEN SUNDAYS

Während sich die Memory-Schicht besonders bei Bandscheiben- oder Wirbelsäulenbeschwerden oder auch bei Durchblutungsstörungen eignet, zeichnet sich die Latex-Schicht durch hohe dynamische Rückstellkraft und Punktelastizität aus. Beide Produkte sind ideal für Allergiker geeignet. Die Softness-Schicht hält Ihre Schlaftemperatur warm und angenehm konstant und sorgt so für ein behagliches Liegeempfinden.

Profitieren Sie von einem „Plus“ an Ergonomie und Komfort mit der Pure+ Matratze von SEVEN SUNDAYS

Mit der Pure+ Matratze von SEVEN SUNDAYS profitieren Sie von einem Plus an Ergonomie und Komfort. Außerdem können Sie Ihr Liegegefühl weiter variieren. Denn diese Modell besteht bereits aus zwei Funktionsschichten und einer Basisschicht. Während die erste Schicht wieder frei wählbar ist, besteht die zweite Matratzenschicht aus der sogenannten 5-Zonen-Schicht.

Matratze: Pure+. © SEVEN SUNDAYS

Diese unterstützt die S-Form der Wirbelsäule mit drei kombinierten Kaltschäumen. In der Kopf-Halswirbel-Zone befindet sich fester Kaltschaum zur optimalen Lagerung des Kopfes. Sehr weicher Kaltschaum zum Einsinken der markanten Schulterpartie in der Schulterzone ist ebenso wichtig wie fester Kaltschaum in der Brustwirbel-Zone zur mobilisierenden Lagerung. In der Zone des Beckens ist der Kaltschaum mittelfest und in der Zone der Beine fest, damit Hüfte, Waden und Fersen perfekt einsinken können.

„Seit ich auf SEVEN SUNDAYS schlafe, starte ich topfit fast 1,5 Stunden früher in den Tag.“

Ultimative Schlaferfahrung und maximale Flexibilität mit der Matratze Classic von SEVEN SUNDAYS

Mit der Classic Matratze von SEVEN SUNDAYS machen Sie die ultimative Schlaferfahrung und genießen maximale Flexibilität bei der Veränderung Ihres Liegegefühls. Denn dieses Modell besteht sogar aus drei Funktionsschichten. Von der Pure+ unterscheidet sich die Classic Matratze durch die dritte, die Stretch-Schicht.

Matratze: Classic. © SEVEN SUNDAYS

Die Stretch-Schicht stimuliert die Bandscheiben-Regeneration über Nacht und fördert Ihre Rückengesundheit. Denn die gegenläufige Lamellenstruktur zieht Ihre Wirbel beim Aufliegen sanft auseinander. So fördern Sie die Nährstoffversorgung der sensiblen und beanspruchten Bandscheiben. Abgeleitet aus der Dorn-Therapie für eine sanfte Repositionierung der Wirbel, wurde die Stretch-Schicht mit erfahrenen Orthopäden und Physiotherapeuten entwickelt und ist als ergonomisches Produkt vom Institut für Gesundheit und Ergonomie zertifiziert.