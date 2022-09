3 in 1 Kinderwagen: Die besten Kombi-Kinderwagen mit besonderen Extras unter 300 Euro

Von: Nina Dudek

Wer in einem 3 in 1 Kinderwagen sitzt, hat beste Aussichten. © zakharovaleksey/PantherMedia

3 in 1 Kinderwagen sind Multitalente in Sachen Funktionalität, Flexibilität und Einsatz – aber leider oft ganz schön teuer. Wir stellen Ihnen vier Modelle mit Top-Preis-Leistungsverhältnis vor.

Die Vorfreude aufs Baby ist groß, das Loch in der Haushaltskasse nach all den vielen neuen Investitionen in den Nachwuchs manchmal auch. Werdende Eltern wissen: Babyzubehör kann ganz schön ins Geld gehen, wenn man auf Qualität achtet. Ganz besonders teuer ist die Anschaffung eines Kinderwagens, der außerdem mehrere Funktionen erfüllen soll.

Wir haben uns auf die Suche nach 3 in 1 Kinderwagen gemacht, die preislich im Rahmen bleiben, aber dennoch flexibel, funktional und hochwertig sind.

Was sind 3 in 1 Kinderwagen?

Ein 3-in-1 Kombi-Kinderwagen hat eine Babywanne und einen sogenannten Sportsitz. In den ersten 7 bis 9 Monaten, wenn Babys ihr Köpfchen noch nicht selbst stabil halten können, liegen sie flach und sicher in der Schale. Doch sobald es anfängt, sich selbständig aufzusetzen, ist es Zeit für den Sportsitz. Der Kinderwagen wird so kurzerhand zum Buggy und ist somit ideal auf die Bedürfnisse des Kindes abgestimmt. Weil die meisten Hersteller die passenden Adapter für den Kinderwagen mitliefern, um ihn als Fahrgestell für die Babyschale zu nutzen, bezeichnet man diese Modelle als „3-in-1“ Kombi-Kinderwagen: Babyschale, Fahrgestell plus Buggy.

3 in 1 Kinderwagen: Checkliste für den Kauf eines Kombi-Kinderwagens

Verstellbares Verdeck: Es sollte die Kleinen vor hoch- und tief stehender Sonne schützen, eine gute Durch­lüftung gegen Über­hitzung und gute Sicht nach draußen bieten. Eine wasserabweisende Beschichtung sollte kurzen Regenschauern trotzen, ohne sofort klatschnass zu sein. Dreh­barer Sitz: Wenn Babys noch klein sind, haben sie gerne Mama oder Papa im Blick uns sitzen rück­wärts. Je älter Kinder sind, desto spannender ist die Welt vor dem Kinderwagen. Ein in beide Richtungen verstellbarer Sitz ist dann Gold wert. Die passenden Räder: Schwenk­bare Vorderräder machen den Kinderwagen auf ebenem Boden sehr manövrierfähig, wird der Untergrund aber holprig, streiken sie. Dann sind vier große, luft­bereifte Räder mit weicher Federung klar im Vorteil. Geringes Gewicht & Trans­portmaß: 3 in 1 Kinderwägen lassen sich oft erstaunlich klein zusammenklappen. Achten Sie aber auf eine integrierte Trans­portsicherung, die verhindert, dass das Gestell ungewollt aufklappt. Je leichter die Babywanne ist, desto leichter haben Sie es beim Transport, wenn das Baby größer und schwerer wird. Sicherheitsgurte: 5 Punkt- oder 3 Punkt-Gurte sind Stand der Technik, aber manche lassen sich nur schwer bedienen. Am besten sollten sie sich sogar von den Eltern mit nur einer Hand lösen lassen. Geräumige Babywanne: Eine Faustregel für die richtige Größe – mindestens 35 Zenti­meter breit und 78 Zenti­meter lang. Damit Kinder bequem schlafen können, sollte sich die Sitz­einheit ganz flachlegen lassen. Ungünstig sind enge Öffnungs­winkel zwischen Rückenlehne und Sitz­fläche. Sitzfläche: Eine Mindestlänge von 50 cm sollte die Lehne haben, damit das Baby sich aufsetzen kann. Allerdings erst, wenn es sich schon von alleine aufsetzen kann (etwa mit 6 Monaten). Bis dahin sollte das Babys eben liegen.

3 in 1 Kombi-Kinderwagen mit Vollgummireifen & Regenschutz

KESSER Loops 3 in 1 Kinderwagen © Kessler

Babys brauchen frische Luft – aber es soll warm und gemütlich sein. Dieses outdoor-taugliche 3 in 1 Modell ist dann ein idealer Begleiter über Stock oder Stein, denn der Loops meistert jede Unebenheit mit großen Hartgummireifen und weicher Federung. Der integrierte Regenschutz trotzt jedem Wetter und Baby bleibt schön im Warmen.

Für 299,80 € bei Amazon

🌸 Inklusive Regenhaube, Moskitonetz, Wickeltasche & Kindertisch-Set 🌸 Klick-System für einfache Montage der Babyschale auf das Gestell 🌸 Mit wenigen Handgriffen wird der Kinderwagen zum Buggy 🌸 Bis 20 kg belastbar 🌸 Vorderräder 360° schwenkbar (mit Feststellfunktion) 4 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ bei Amazon

3 in 1 Kombi-Kinderwagen mit High Landscape für neugierige Babys

3 in 1 Kombi-Kinderwagen mit High Landscape Funktion © Amazon

Für Babys ist jeder Tag ein Abenteuer. Sobald sie ihr Köpfchen heben können, entdecken Sie die Welt ständig neu. Dieser extrahohe High Landscape-Kinderwagen bietet den Kleinen vom ersten Augenblick an den perfekten Überblick in ihrer neuen Welt.

Für 234,99 € bei Amazon

🌸 Sitzfläche 75 cm über dem Boden für perfekten Ausblick 🌸 Stufenlose Verstellung der Rückenlehne von 100° bis 180° 🌸 Sitz vorwärts und rückwärts einstellbar 🌸 Griff aus handvernähtem Leder, angenehme Haptik und einfach zu pflegen 🌸 Urbane Offroad-Räder mit großem Durchmesser 5 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ bei Amazon

3 in 1 Kombi-Kinderwagen mit Shop’n Drive Babyschale

Hauck Kombi Kinderwagen Pacific 4 © Hauck

Dieser Allrounder mit der Hauck Babyschale Zero Plus begleitet das Baby von der Geburt bis zu einem Gewicht von 13 Kilogramm. Super praktisch: Der Autositz mit 3-Punkt-Sicherheitsgurt lässt sich nach der Autofahrt schnell und einfach auf das Fahrgestell des Kinderwagens aufsetzen, damit das Baby ungestört weiterschlafen kann.

Bei Amazon für 149 € statt 249,99 €

🌸 Ultraleichter (8,1 kg) Allrounder inkl. passender Babyschale Zero Plus 🌸 Von der Geburt bis ca. 4 Jahre nutzbar (Belastbarkeit bis zu 15 kg) 🌸 Kuschelige Einlage und Wannenabdeckung lassen sich zum praktischen Fußsack kombinieren 🌸 Flexibilität durch den einfachen Umbau der Babywanne zum Sportsitz 🌸 Hoher Sitzkomfort im mehrfach verstellbaren Sitz 4,4 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ bei Amazon

3 in 1 Kombi-Kinderwagen mit 15-teiligem Zubehör-Set

Daliya Bambimo 3 in 1 Kinderwagen im Riesenset © Daliya

Der ideale Kinderwagen für Erstlings-Eltern mit viel nützlichem Zubehör. Der Bambimo fällt optisch auf und besitzt alle Eigenschaften teurer Markenprodukte: Komfort, Stabilität, Sicherheit und modernes Design.

Für 299,90 € bei Amazon

🌸 15 Teile mit Regenschutz, Moskitonetz, Wickeltasche, Ess-und Spieltisch mit Bechereinsparung uvm. 🌸 2 in 1 Babywanne und Sportsitz für mehr Platz im Kofferraum und Wohnung 🌸 Kompakte Maße: 87 x 65 x 117 cm; 9.9 Kilogramm 🌸 Neugeborenen-Einlage für eine komfortablere Sitzposition in der Schale 4,3 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ bei Amazon