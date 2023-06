So wird Ihre Idee real: budgetfreundliche 3D-Drucker

Von: Melanie Staudacher

Teilen

Sie wollten schon immer mal selbst mit einem 3D-Drucker experimentieren? Dann ist jetzt Ihr Chance! Bei eBay erhalten Sie 15 % Rabatt. Das können Sie mit einem 3D-Drucker drucken.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Lassen Sie Ihre Ideen Realität werden – mit einem 3D-Drucker. Die Drucker, die dreidimensionale Objekte erstellen, sind nicht mehr nur der Industrie vorbehalten. Auch für den Privatgebrauch gibt es Modelle, die teilweise sogar weniger als 500 Euro kosten. Bei eBay erhalten Sie mit dem Rabattcode „AUFSTREBEND“ gerade 15 Prozent Rabatt, wenn Sie einen 3D-Drucker kaufen. Der Gutscheincode ist bis zum 5. Juli gültig.*

Doch was druckt man überhaupt mit einem 3D-Drucker? Wie funktionieren die Geräte und woher bekommt man die Druckvorlagen? Diese Antworten, sowie die besten 3D-Drucker und günstige Modelle, finden Sie hier.

Was ist ein 3D-Drucker?

Gute und preiswerte 3D-Drucker gibt es mittlerweile auch für den Privatgebrauch. © Canva

Mit einem 3D-Drucker können dreidimensionale Objekte gedruckt werden. Der Drucker wird von einem Computer gesteuert, der ein digitales 3D-Modell, auch CAD-Modell genannt, verwendet. Die Entwicklung von 3D-Drucktechnologien begann in den 1980er Jahren. Beim ersten 3D-Drucker wurde flüssiges Harz mithilfe eines UV-Lasers schichtweise ausgehärtet, um ein dreidimensionales Objekt zu erstellen. Heute kommen für den Druck unterschiedliche Materialien zum Einsatz wie Kunststoff, Keramik und Metalle, aber auch organische Stoffe.

3D-Drucker günstig kaufen

Nicht jeder kann und will mehr als 1.000 Euro für einen 3D-Drucker ausgeben. Mittlerweile sind die meisten Modelle jedoch relativ preisgünstig zu bekommen – vor allem bei eBay. Dort gibt es bis zum 5. Juli 15 Prozent Rabatt auf die 3D-Drucker von Anycubic mit dem Code „AUFSTREBEND“.

Anycubic Kobra 2 3D Drucker High-Speed © Canva/eBay (Fotomontage)

Die besten 3D-Drucker laut Stiftung Warentest

Die Stiftung Warentest hat acht 3D-Drucker verschiedener Hersteller getestet. Wir haben die besten Preise zu den getesteten Produkten für Sie herausgesucht.

Alle Testergebnisse zu 3D-Druckern von Stiftung Warentest finden Sie online.

Was druckt man mit einem 3D-Drucker?

Bis etwa Mitte der 2000er Jahre wurden 3D-Drucker hauptsächlich in Industrieunternehmen und Forschungseinrichtungen genutzt, da sie teuer und komplex in der Bedienung waren. Die dreidimensionalen Drucke finden vielfältige Anwendungsbereiche. Die häufigsten sind:

Prototypenentwicklung

Fertigung von Kleinserien

Individualisierte Produkte

Ersatzteile und Reparaturen

Leichtbau und komplexe Strukturen

Medizinische Anwendungen

Nachdem Patente von Unternehmen auf 3D-Drucker abgelaufen waren und mehr Open-Source-Software sowie Hardware für den 3D-Druck entwickelt wurden, sanken die Preise für die Drucker. Auch die Bedienung wurde einfacher, weshalb sich immer mehr Privatpersonen einen 3D-Drucker zulegten.

Diese Alltagsgegenstände und noch mehr können Sie selbst mit einem 3D-Drucker herstellen:

Dekoration wie zum Beispiel Vasen, Skulpturen, Lampenschirme, Bilderrahmen und Wandhalterungen

Ersatzteile, Zahnrädern, Scharnieren oder einfache Werkzeuge

Spielzeug wie Bauklötze, Puzzle, Actionfiguren, Puppen oder Miniaturmodelle von Fahrzeugen

Haushaltsgegenstände, zum Beispiel Besteck, Küchenutensilien, Aufbewahrungsbehälter und Dosen

Schmuck und Accessoires wie Ringe, Armbänder, Ohrringe oder Anhänger

Prototyping von eigenen Erfindungen

Woher kriegt man die Vorlage für den 3D-Druck?

Um ein 3D-Objekt drucken zu können, brauchen Sie zuerst ein Modell des Objektes. Dieses können Sie mithilfe einer 3D-Modellierungssoftware selbst erstellen oder Sie wählen ein vorhandenes Modell aus einer Online-Datenbank. Viele Hersteller von 3D-Druckern stellen auf ihren Webseiten Vorlagen für den Druck bereit. In 3D-Druck-Foren oder auf Reddit oder Facebook gibt es Gruppen, in denen sich die Mitglieder austauschen. Auch hier können Sie an Druckvorlagen kommen.

*Genauere Informationen zu den Einlösebedingungen finden Sie auf der eBay-Aktionsseite.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Melanie Staudacher sorgfältig überprüft.