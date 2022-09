4-Jahreszeiten-Bettdecke im Vergleich: Decken, die sich für das ganze Jahr eignen

Von: Ömer Kayali

Teilen

Eine 4-Jahreszeiten-Bettdecke ist für Sommer sowie Winter gleichermaßen geeignet. © Kaspars Grinvalds/AdobeStock

4-Jahreszeiten-Bettdecken sind von Winter bis Sommer geeignet. Wie sie funktionieren und welche Modelle empfehlenswert sind, erfahren Sie hier.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Was genau ist eine 4-Jahreszeiten-Bettdecke?

Wie der Name schon verrät, ist eine 4-Jahreszeiten-Bettdecke so konzipiert, dass sie Ihren Schlafbedürfnissen das ganze Jahr über gerecht wird. Im Winter hält sie schön warm, doch dank ihrer speziellen Eigenschaften und des Materials geraten Sie im Sommer mit derselben Decke nicht ins Schwitzen. So müssen Sie nicht mehrere Bettdecken zulegen und müssen sie nicht regelmäßig tauschen. Aber wie funktioniert so eine 4-Jahreszeiten-Bettdecke?

Das Wichtigste über 4-Jahreszeiten-Bettdecken in Kürze

4-Jahreszeiten-Bettdecken bestehen in der Regel aus zwei oder mehreren Lagen . Je nach Bedarf können Sie die Schichten entfernen und sich so der Raumtemperatur anpassen.

. Je nach Bedarf können Sie die Schichten entfernen und sich so der Raumtemperatur anpassen. Doch auch das Material spielt eine Rolle. Qualitativ hochwertige Modelle sind aus speziellen atmungsaktiven und feuchtigkeitsregulierenden Stoffen . Trotz der luftdurchlässigen Eigenschaft halten die 4-Jahreszeiten-Bettdecken auch im Winter warm.

. Trotz der luftdurchlässigen Eigenschaft halten die 4-Jahreszeiten-Bettdecken auch im Winter warm. Die Füllungen von 4-Jahreszeiten-Bettdecken sind meist aus Microfaser und Daunen. Manche Modelle sind speziell für Allergiker hergestellt und sind deshalb aus entsprechenden Stoffen.

Welche Anbieter haben 4-Jahreszeiten-Bettdecken?

Viele verschiedene Hersteller für Bettwäsche haben eine Auswahl an speziellen Decken, darunter auch die 4-Jahreszeiten-Bettdecken. Sie unterscheiden sich in einigen Punkten, meist haben die unterschiedlichen Modelle eine Füllung aus Microfaser. Einer der Anbieter ist zum Beispiel Third of Life. Dort erhalten Sie derzeit mit dem Code AERODECKE10 zehn Prozent Rabatt auf Ihren Einkauf.

Verschiedene 4-Jahreszeiten-Bettdecken in der Übersicht

AERO ActiveClima Bettdecke von Third of Life

Die AERO ActiveClima Bettdecke 4 Jahreszeiten mit drei Lagen. © Third of Life

Preis: ab 149,95 € – und 10% Rabatt mit dem Code AERODECKE10

Zum Angebot im Third of Life Shop

Zum Angebot bei Amazon

Die AERO ActiveClima Bettdecke wurde von Testsieger.de mit einer Note von 1,4 ausgezeichnet.

ausgezeichnet. Die spezielle VentiFill Funktionsfaser-Füllung weist laut Hersteller höhere Atmungsaktivität auf als andere Bettdecken mit Microfaser-Füllung.

Die Bettdecke besteht aus drei Lagen, die beliebig nach Jahreszeit kombiniert werden können.

Material Füllung VentiFill Funktionsfaser Material Bezug Microfaser atmungsaktiv ✔️ feuchtigkeitsregulierend ✔️ geeignet für Allergiker ✔️ verfügbare Größen 135 x 200 cm / 155 x 220 cm / 200 x 200 cm / 220 x 240 cm Extras wärmendes Fußteil Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,8 von 5

4-Jahreszeiten-Bettdecke von Bedsure

Bedsure Bettdecke © Bedsure

Preis: ab 45,99 €

Zum Angebot bei Amazon

Die 4-Jahreszeiten-Bettdecke von Bedsure kombiniert eine dicke und eine dünne Decke mit acht Druckknöpfen miteinander. Je nach Bedarf können Sie beide nutzen oder nur eine.

mit acht Druckknöpfen miteinander. Je nach Bedarf können Sie beide nutzen oder nur eine. Dadurch, dass die Bettdecke gesteppt ist, verteilt sich die Füllung gleichmäßig.

Material Füllung Microfaser Material Bezug Polyester atmungsaktiv ✔️ feuchtigkeitsregulierend ❌ geeignet für Allergiker ❌ verfügbare Größen 135 x 200 cm / 155 x 220 cm / 200 x 200 cm / 220 x 200 cm / 240 x 220 cm / 250 x 205 cm / 260 x 240 cm Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,7 von 5

Siebenschläfer 4-Jahreszeiten-Bettdecke

Siebenschläfer Bettdecke © Siebenschläfer

Preis: ab 43,95 €

Zum Angebot bei Amazon

Die 4-Jahreszeiten-Bettdecke der Marke Siebenschläfer setzt sich aus zwei dünnen Decken zusammen. Zur kalten Jahreszeit verbinden Sie beide mit den Druckknöpfen. Einzeln können Sie sie im Sommer verwenden.

zusammen. Zur kalten Jahreszeit verbinden Sie beide mit den Druckknöpfen. Einzeln können Sie sie im Sommer verwenden. Die Siebenschläfer-Decke ist frei von Schadstoffen nach Ökotex vorgegebenen Standards.

Material Füllung Microfaser Material Bezug Polyester atmungsaktiv ✔️ feuchtigkeitsregulierend ❌ geeignet für Allergiker ❌ verfügbare Größen 135 x 200 cm / 155 x 220 cm / 200 x 200 cm / 220 x 200 cm / 240 x 220 cm / 260 x 240 cm Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,8 von 5

4-Jahreszeiten-Bettdecke von Sleepling

Sleepling Bettdecke © Sleepling

Preis: ab 69,99 €

Zum Angebot bei Amazon

Die Sleepling 4-Jahreszeiten-Bettdecke vereint eine dünne Sommerdecke mit einer Medium-Decke für den Frühling und Herbst, die Sie mit Druckknöpfen zu einer warmen Winterdecke kombinieren können.

können. Die Decken von Sleepling sind nach Kriterien von Ökotex getestet und zertifiziert.

Material Füllung Polyester Material Bezug Baumwolle atmungsaktiv ✔️ feuchtigkeitsregulierend ❌ geeignet für Allergiker ✔️ verfügbare Größen 135 x 200 cm / 155 x 220 cm / 200 x 200 cm Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,5 von 5

4-Jahreszeiten-Bettdecke von Trautesheim

Trautesheim Bettdecke © Trautesheim

Preis: ab 79,95 €

Zum Angebot bei Amazon

Die 4-Jahreszeiten-Bettdecke von Trautesheim ist eine Steppdecke aus einer Mischung aus Gänsedaunen und Halbdaunen. Der Bezug ist aus 100-prozentiger Baumwolle. Dank der gesteppten Form, verrutscht die Füllung nicht.

aus einer Mischung aus Gänsedaunen und Halbdaunen. Der Bezug ist aus 100-prozentiger Baumwolle. Dank der gesteppten Form, verrutscht die Füllung nicht. Die Daunenfüllung sorgt dafür, dass sie im Winter warm hält, im Sommer dennoch leicht und anschmiegsam ist.

Zudem ist die Decke besonders pflegeleicht und auch für

Material Füllung Daunen, Federn Material Bezug Baumwolle atmungsaktiv ✔️ feuchtigkeitsregulierend ❌ geeignet für Allergiker ✔️ verfügbare Größen 135 x 200 cm Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,7 von 5

Für wen sind 4-Jahreszeiten-Bettdecken geeignet?

4-Jahreszeiten-Bettdecken sind grundsätzlich für jeden geeignet. Je nach Bedarf lassen sich die Schichten kombinieren. Daher sollte man sich stets nach den eigenen Bedürfnissen richten. Wer dazu neigt, nachts stark zu schwitzen, dem ist ein atmungsaktives und feuchtigkeitsregulierendes Exemplar zu empfehlen.

Welche Materialien sind bei 4-Jahreszeiten-Bettdecken empfehlenswert?

4-Jahreszeiten-Bettdecken sollten idealerweise aus Microfaser bestehen – Daunen, Baumwolle oder Seide sind ebenfalls gut dafür geeignet. Diese Materialien werden deswegen gewählt, da sie sich meist auch für Allergiker eignen. Die gängigsten Stoffe für 4-Jahreszeiten-Bettdecken sind folgende:

Microfaser

Daunen

Baumwolle

Seide

Lyocell

Cashmere

Kamelflaum