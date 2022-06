4K-Monitore im Test: Die besten hochauflösenden PC-Bildschirme

Von: Ömer Kayali

Teilen

Für Video- und Bildbearbeitung ist ein 4K-Bildschirm sehr nützlich – oder gleich mehrere. © Gorodenkoff/PantherMedia

4K-Monitore bieten die beste Auflösung unter allen Bildschirmen. Hier erfahren Sie, welche davon im Test am besten abschneiden.

Ob fürs Gaming, zum Schneiden von Videos, für das Bearbeiten von Fotos oder einfach, um Ihre Lieblingsfilme zu streamen: Ein 4K-Monitor ist für PC-Nutzer ein echtes Upgrade. Die ultrahochauflösenden Bildschirme sorgen für gestochen scharfe Bilder. Die Auflösung in 4K entspricht 3.840 x 2.160 Pixeln – das sind viermal so viele wie bei einem Full-HD Bildschirm. Dennoch sind die auf dem Markt erhältlichen 4K-Monitore in einigen Punkten sehr unterschiedlich. Manche bieten schnellere Bildwiederholraten, andere sind für Grafiker konzipiert und verfügen über äußerst präzise Farbgenauigkeit und Kontraste.

Die Experten des Test-Portals AllesBeste haben sich auch in diesem Jahr wieder die besten 4K-Monitore angesehen und ausführlich getestet. Dabei konzentrierten sie sich auf die alltägliche Nutzung. Im Test schauten sie sich die Performance bei der Film- und Fotodarstellung, beim Gaming sowie bei klassischen Office-Programmen an. Die 4K-Monitore, die am besten abschnitten, stellen wir im Folgenden vor. Falls Sie einen schlichten Bildschirm fürs Home-Office suchen: In einem separaten Artikel stellen wir empfehlenswerte Modelle vor.

4K und UHD: Was ist eigentlich der Unterschied? 4K und UHD wird oft synonym verwendet, da die Auflösung fast identisch ist. 4K wurde ursprünglich für den digitalen Kinobereich verwendet und verfügt in der Breite mit 4.096 Pixeln etwas mehr gegenüber dem UHD mit 3.840 Pixeln.

Dell U2720Q 4K-Monitor – der Testsieger

Dell U2720Q 4K-Monitor. © Dell

Vorteile:

🟢 hohe Farbraumabdeckung

🟢 sehr gutes Bild

🟢 Viele Anschlussmöglichkeiten, auch USB-C

🟢 hervorragende Ergonomie

🟢 hohe Farbraumabdeckung 🟢 sehr gutes Bild 🟢 Viele Anschlussmöglichkeiten, auch USB-C 🟢 hervorragende Ergonomie Nachteile:

🔴 für Gaming weniger gut

🔴 keine integrierten Lautsprecher

Hersteller Dell Bildschirmgröße 27 Zoll Auflösung 3.840 x 2.160 Pixel Bildwiederholrate 60 Hz Anschlüsse 3,5mm-Audio, USB, DisplayPort, HDMI, USB-C Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,4 von 5

LG 27UL850 4K-Monitor

LG 27UL850 4K-Monitor. © LG

Vorteile:

🟢 Freesync

🟢 fast randloses Display

🟢 HDR10

🟢 durchdachte Bedienung

🟢 inklusive USB-C-Anschluss

🟢 Freesync 🟢 fast randloses Display 🟢 HDR10 🟢 durchdachte Bedienung 🟢 inklusive USB-C-Anschluss Nachteile:

🔴 nicht optimal ausgeleuchtet

🔴 externes Netzteil

Hersteller LG Bildschirmgröße 27 Zoll Auflösung 3.840 x 2.160 Pixel Bildwiederholrate 60 Hz Anschlüsse HDMI, USB-C, USB 3.0, DisplayPort Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,6 von 5

LG 32UN880-B 4K-Monitor – ergonomisches Standbein

LG 32UN880-B 4K-Monitor. © LG

Vorteile:

🟢 FreeSync

🟢 einfach zu bedienen

🟢 inklusive USB-C-Anschluss

🟢 Standfuß besonders ergonomisch

🟢 FreeSync 🟢 einfach zu bedienen 🟢 inklusive USB-C-Anschluss 🟢 Standfuß besonders ergonomisch Nachteile:

🔴 Standfuß muss am Tisch angeschraubt werden

🔴 nicht gut für HDR geeignet

🔴 großes externes Netzteil

Hersteller LG Bildschirmgröße 31,5 Zoll Auflösung 3.840 x 2.160 Pixel Bildwiederholrate 60 Hz Anschlüsse USB, DisplayPort, HDMI, USB-C Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,5 von 5

Dell U2720Q 4K-Monitor – mit Webcam

Philips 329P9H 4K-Monitor. © Philips

Vorteile:

🟢 tolle Extras wie Webcam oder Power-Sensor

🟢 inklusive USB-C-Anschluss

🟢 tolle Extras wie Webcam oder Power-Sensor 🟢 inklusive USB-C-Anschluss Nachteile:

🔴 Menü-Bedienung umständlich

🔴 hoher Preis

Hersteller Philips Bildschirmgröße 32 Zoll Auflösung 3.840 x 2.160 Pixel Bildwiederholrate 60 Hz Anschlüsse USB, DisplayPort, HDMI, USB-C Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐ 3,8 von 5

Dell U2720Q 4K-Monitor – gut und günstig

ASUS TUF Gaming VG289Q1A 4K-Monitor. © ASUS

Vorteile:

🟢 FreeSync Premium und G-Sync kompatibel

🟢 gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

🟢 FreeSync Premium und G-Sync kompatibel 🟢 gutes Preis-Leistungs-Verhältnis Nachteile:

🔴 schlechte Ergonomie

🔴 wenig Anschlüsse

🔴 niedrige HDR-Tauglichkeit

🔴 Lautsprecher lassen zu wünschen übrig

Hersteller ASUS Bildschirmgröße 28 Zoll Auflösung 3.840 x 2.160 Pixel Bildwiederholrate 60 Hz Anschlüsse DisplayPort, HDMI Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,6 von 5

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.