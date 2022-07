67 Prozent Rabatt auf aufblasbares Standup-Paddle-Board: Sommer-Angebot der Woche jetzt 370 Euro günstiger

Von: Juliane Gutmann

Teilen

Design made in Germany: Das Standup-Paddle-Board von 24Move. © ebay

Am See nur in der Sonne liegen? Langweilig! Mit einem Standup-Paddle-Board verbinden Sie Sport und Spaß. Zu teuer? Nicht, wenn Sie schlau einkaufen.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Menschen beim Standup-Paddling: kein seltener Anblick, wenn man den Blick über den See schweifen lässt. Der Wassersport ist vor allem deshalb so beliebt, weil er für jedes Fitnesslevel geeignet ist. Sie zählen zu den Sportmuffeln? Sie sind täglich aktiv? Ganz egal, wie es um Ihre Ausdauer steht: Das Standup-Paddle-Board macht jeden Ausflug an See oder Meer noch schöner. Denn wer sich stehend oder sitzend auf dem Board mit einem Paddle über sanfte Wellen manövriert, vergisst nicht nur den Alltagsstress. Auch die Gesundheit profitiert durch das sanfte Training.

Vielerorts kann man sich Standup-Paddle-Boards und das dazugehörige Paddle ausleihen. Ein eigenes Board hat den Vorteil, dass Sie auch Seen ohne Verleih ansteuern können. Mit einem hochwertigen Board entscheiden Sie sich für ein langlebiges Produkt, an dem Sie lange Freude haben. Ein aufblasbares Modell hat den Vorteil, dass es beim Transport weniger Platz braucht. Sie suchen noch nach dem geeigneten Modell? Das 24Move Standup Paddle SUP Board gibt es aktuell zum Tiefpreis.

Aufblasbares Standup-Paddle-Board von 24Move: Ihre Vorteile im Überblick

Schnell aufblasbar (Hochdruck-Schnellbefüllung), 12 bis 15 PSI / 1 Bar

Zweilagiges Material mit Drop Stitch Technologie (Enorme Härte und Haltbarkeit)

Hochwertige EVA-Schaum-Oberfläche für Flexibilität und Belastbarkeit

Anti-Rutsch-Belag für optimalen Halt

Umfangreiches Zubehör inkl. Hochdruckpumpe mit Druckanzeige, Sicherheitsleine, Reparatur-Set, Gepäckspanngurt, Kamerahalterung, etc.

Drei Finnen für optimalen Bewegungsfluss

Einsetzbar als Paddelboard oder als Kajak (Kajaksitz im Lieferumfang enthalten)

24MOVE SUP: Details

Modell Rot 320 Paddel Material Aluminium/PVC Maße 320x76x15 cm (LxBxH) Max. Belastbarkeit 180 kg Zubehör Doppelhubpumpe, Paddel, Reparatur-Set, Rucksack, Sicherungsleine Sportart Surfen, Touring, Flusspaddeln, Hobby-Paddeln, Yoga und Pilates Nettogewicht 12,1 kg -> ohne Zubehör: 8,41 kg