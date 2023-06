Wenn abgelaufene Sonnencreme Ihre Gesundheit bedroht

Von: Julia Schuster

Im Sommer braucht unsere Haut Schutz vor der Sonne. Von abgelaufener Sonnencreme ist jedoch abzuraten. © PantherMedia / billiondigital

Wenn die Sonne vom Himmel brennt, braucht unsere Haut UV-Schutz. Warum Sie alte oder abgelaufene Sonnencreme besser entsorgen sollten, erfahren Sie hier.

Sonne sorgt für gute Laune. Denn im Sonnenlicht schüttet unser Körper verstärkt Serotonin, das sogenannte „Glückshormon“, aus. Die Lust nach Aktivitäten an der frischen Luft oder nach einem entspannten Sonnenbad steigt. Wenn Sie im Sommer viel draußen unterwegs sind, dürfen Sie jedoch den Schutz Ihrer Haut gegen UV-Strahlung nicht vernachlässigen. Dies gilt sowohl für den Urlaub am Meer, eine Radtour oder Wanderung als auch bei der nächsten Shoppingtour.

Darum sollten Sie keine abgelaufene Sonnencreme mehr verwenden

Sie haben noch eine bereits geöffnete Sonnencreme aus dem Vorjahr? Die kann man ja noch verwenden, oder? Nein, besser nicht! Denn der UV-Schutz nimmt mit der Zeit ab und bietet Ihrer Haut keinen ausreichenden Schutz mehr. Grund dafür ist der Sauerstoff, der mit der Creme in Kontakt getreten ist. Dieser führt zu Oxidation, wodurch sich die Inhaltsstoffe verändern. Auch Hautirritationen und -ausschläge können auftreten. Besondere Vorsicht ist bei Produkten geboten, die Octocrylen enthalten. Aus diesem chemischen Stoff kann nach einiger Zeit Benzophenon entstehen, das potentiell sogar krebserregend ist. Darum sollten Sie alte Sonnencreme besser entsorgen und sich ein neues Produkt kaufen.

So lange können Sie Sonnenschutzmittel nach dem Öffnen benutzen Die Info, wie lange Sie eine Sonnencreme maximal verwenden sollten, finden Sie in der Regel auf der Flasche. Eine geöffnete Dose mit einer Angabe wie z. B. „12 M“ bedeutet, dass Sie die Creme bis zu zwölf Monate nach dem ersten Öffnen benutzen können. Tipp: Schreiben Sie das Datum auf die Flasche, an der Sie die Sonnencreme das erste Mal geöffnet haben.

Wann sollte man Sonnencreme wegschmeißen?

Wenn Sie noch die Sonnencreme aus den letzten Herbstferien im Schrank stehen haben, können Sie diese in diesem Sommer noch bedenkenlos verwenden. Sind die zwölf Monate jedoch bereits abgelaufen, ist es an der Zeit, die Flasche wegzuwerfen. Auch wenn die Creme scharf oder ungewöhnlich riecht, sich der Inhalt verfärbt oder sich in der Konsistenz verändert hat, sollten Sie die Sonnenmilch entsorgen.

So wenden Sie Sonnenschutzmittel richtig an

Was viele nicht wissen: Bis der Schutz wirkt, dauert es ca. 30 Minuten. Darum sollten Sie sich frühzeitig eincremen, bevor Sie das Haus verlassen. Sparsamkeit ist hier fehl am Platz. Studien haben ergeben, dass die meisten Menschen Sonnencreme zu dünn auftragen. Machen Sie nicht denselben Fehler. Cremen Sie sich und Ihre Kinder großzügig ein. Sonnenschutz-Sprays sollten zweimal aufgesprüht werden. Empfehlenswert sind Produkte mit einem Lichtschutzfaktor von mindestens 20, bei Kindern und sehr hellhäutigen Menschen mindestens 30.

Empfehlenswerte Sonnencremes ohne kritische Inhaltsstoffe

Hier finden Sie einige gut bewertete Produkte, die Ihre Haut schützen. Alle diese Produkte enthalten nicht den kritischen Wirkstoff Octocrylen, der bei längerer Lagerung krebserregend wirken kann. Damit können Sie unbeschwert das herrliche Sommerwetter genießen.

Sonnenschutz-Spray

Sonnenschutz-Spray mit LSF 30 © Garnier

Bei Amazon bestellen

Das Sonnenschutz-Spray von Garnier mit Lichtschutzfaktor 30 schützt zuverlässig vor UV-Strahlen, vorzeitiger Hautalterung und Austrocknung. Die pflegende, feuchtigkeitsspendende Formel sorgt für ein geschmeidiges Hautgefühl.

Sonnenschutz-Creme

Dry Touch Sun Gel-Creme mit LSF 50+ © Eucerin

Hier kaufen

Die Dry Touch Sun Gel-Creme von Eucerin mit Lichtschutzfaktor 50+ schützt Ihre Haut vor sonnenbedingten Hautschäden. Die Sonnencreme zieht schnell ein und fettet nicht. Mattierende Pigmente sorgen für einen langanhaltenden Anti-Glanz-Effekt.

Sonnenschutz-Gel für Allergiker

Sonnengel für Allergiker mit LSF 50+ © Ladival

Hier bestellen

Das Sonnenschutz-Gel mit Lichtschutzfaktor 50+ eignet sich auch für Allergiker. Die fettfreie Sonnenpflege zieht schnell ein und hinterlässt ein angenehmes Hautgefühl.

Sonnenschutz-Fluid fürs Gesicht

Sonnenschutz-Fluid fürs Gesicht mit LSF 50+ © La Roche-Posay

Bei Amazon bestellen

Die empfindliche Gesichtshaut benötigt besonderen Schutz. Das Fluid von La Roche-Posay mit Lichtschutzfaktor 50+ eignet sich für alle Hauttypen, auch für Allergiker. Die leichte Textur zieht schnell ein und klebt nicht.

Sonnencreme für Kinder

Sonnencreme für Kinder mit LSF 50+ © NIVEA

Hier kaufen

Mit einem Lichtschutzfaktor von 50+ schützt die Sonnencreme von Nivea die sensible Kinderhaut vor UVA- und UVB-Strahlen. Die Formel unterstützt die Schutzbarriere der Haut und reduziert das Risiko von Sonnenallergien.

After Sun Cooling Gel

After Sun Cooling Gel © Hawaiian Tropic

Bei Amazon bestellen

Nach einem Aufenthalt in der Sonne benötigt unsere Haut eine Pflege mit beruhigender Wirkung. Das After Sun Cooling Gel mit Aloe Vera von Hawaiian Tropic versorgt die Haut mit Feuchtigkeit, sodass sie sich nach dem Auftragen sanft und erfrischt anfühlt.