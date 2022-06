Acer KG241S Gaming-Monitor mit 24 Zoll – jetzt knallhart reduziert

Von: Philipp Mosthaf

Acer KG241S Gaming-Monitor 24 Zoll © Acer

Der Acer KG241S ist ein Gaming-Monitor der Spitzenklasse. Der KG241S vereint 24 Zoll, eine 165 Hz Aktualisierungsrate sowie eine Reaktionszeit von 1 ms.

Nicht nur auf den Konsolen wie der PS5 oder der Xbox wird gezockt, insbesondere Online-Games wie Fortnite oder League of Legends haben Millionen von Anhänger, die noch über PC oder Laptop spielen. Für einen ordentlichen Spielspaß benötigt man auch das richtige Equipment. Wer keinen Gaming-Laptop besitzt und per PC spielt, der braucht auf jeden Fall einen Gaming-Monitor. Der Acer KG241S ist ein absolutes Top-Produkt, das das Erlebnis beim Zocken auf das Next Level hebt. Aktuell gibt es den Gaming-Monitor mit 24 Zoll (ca. 61 cm) bei Amazon knallhart reduziert. Natürlich kann der Acer KG241S auch als Monitor für übliche Arbeiten genommen werden. Hier finden Sie unseren Ratgeber-Artikel zu Monitor fürs Home-Office.

Acer KG241S Gaming-Monitor: die technischen Details

Bildschirmgröße 24 Zoll / 61 cm Auflösung Full HD (1920 x 1080 px) Aktualisierungsrate 165 Hz Reaktionszeit G2G 1 ms Bildschirmtechnologie LCD Ausgänge 2x HDMI, DisplayPort 1.2 AMD FreeSync Premium ✔️

Acer KG241S: So gut ist der Gaming-Monitor

Der KG241S bietet mit einem ZeroFrame-Design auf einem scharf geschnittenen, glänzenden Fuß eine herausragende Performance. Nicht nur optisch überzeugt der Gaming-Monitor, auch in puncto Ausstattung hat er einiges zu bieten:

Dank der Bildwiederholrate von 165 Hz erleben Sie ein ruckelfreies und nahtloses Spiel. Erleben Sie jedes einzelne Bild und tauchen Sie völlig ein in eine neue Spielewelt. Gaming auf allerhöchstem Niveau.

erleben Sie ein ruckelfreies und nahtloses Spiel. Erleben Sie jedes einzelne Bild und tauchen Sie völlig ein in eine neue Spielewelt. Gaming auf allerhöchstem Niveau. Unschlagbar ist die Reaktionszeit von 1 ms . Die Reaktionszeit ist vor allem beim Zocken wichtig, denn je geringer diese ist, desto schneller werden die Bilder aktualisiert. So wird Ihr Spiel flüssig und angenehm dargestellt.

. Die Reaktionszeit ist vor allem beim Zocken wichtig, denn je geringer diese ist, desto schneller werden die Bilder aktualisiert. So wird Ihr Spiel flüssig und angenehm dargestellt. Der Acer KG241S ist mit AMD FreeSync Premium ausgerüstet. Dank der Technologie wird die Aktualisierungsrate des Displays mit der Grafikkarte Ihres Laptops oder PC synchronisiert.

ausgerüstet. Dank der Technologie wird die Aktualisierungsrate des Displays mit der Grafikkarte Ihres Laptops oder PC synchronisiert. Die HDR-Technologie des Gaming-Monitors bietet im Vergleich zu normalen Bildern eine gleichmäßige Helligkeit, starke Kontraste und intensive Farben.