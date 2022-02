AERO ActiveClima Bettdecke – besonders atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend

Die AERO ActiveClima Bettdecke von Third of Life wurde mehrfach ausgezeichnet. © Third of Life.

Die AERO ActiveClima Bettdecke zählt zu den gefragtesten Schlafprodukten beim Anbieter Third of Life. Hier stellen wir die verschiedenen Modelle vor.

Eine qualitativ hochwertige Bettdecke kann beim Schlafen einen großen Unterschied machen. Herkömmliche Decken bestehen in der Regel aus sehr einfachem Material und erfüllen ihren Zweck. Ein wirklich optimales Schlafklima bieten sie jedoch nicht. Und wenn uns im Schlaf zu warm oder zu kalt ist, kann die Nacht sehr unruhig verlaufen – tagsüber ist man dann überwiegend müde und fühlt sich nicht richtig fit. Abhilfe schafft eine funktionale Bettdecke*, die dank ihrer Eigenschaften einen außergewöhnlichen Schlafkomfort.

Die AERO ActiveClima ist eine solche Decke und sie zählt zu den gefragtesten Produkten im Sortiment des Schlafartikel-Anbieters Third of Life. Sie ist nicht nur besonders atmungsaktiv, durch ihre Beschaffenheit ist sie außerdem feuchtigkeitsregulierend Die AERO ActiveClima Bettdecke ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Das 4 Jahreszeiten-Modell erhielt zudem zwei Jahre in Folge den Innovationspreis Ergonomie vom Institut für Gesundheit und Ergonomie. Darüber hinaus erhielt die Bettdecke die Note „sehr gut“ mit 1,4 bei testsieger.de

AERO ActiveClima Bettdecke – 4 Jahreszeiten

AERO ActiveClima Bettdecke © Third of Life

AERO ActiveClima 4 Jahreszeiten ab 149,95€ – zum Angebot

spezielle Climabalance-Technologie mit eingearbeiteten Ventilationszonen aus Mesh

atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend dank VentiFill Active Faserfüllung

drei Lagen – je nach Jahreszeit kombinierbar – insgesamt sechs Kombinationsmöglichkeiten

verschiedene Größen verfügbar – für Einzel- und Doppelbetten

Größen: 135 x 200 cm 135 x 220 cm 155 x 220 cm 200 x 220 cm 220 x 240 cm Preis: 149,95 € 164,95 € 169,95 € 199,95 € 229,95 €

Die Third of Life AERO überzeugt auf ganzer Linie. Die Schlafeigenschaften sind wirklich hervorragend und die Decke überzeugt durch einen ausgezeichneten Klimaausgleich. An der Verarbeitungsqualität gibt es ebenfalls nichts zu beanstanden. Ein weiterer Vorteil ist das flexible Konzept. Ob einzeln, nur Winter- und Sommerdecke oder alle drei Lagen auf einmal. Der Nutzer kann sich die Decke nach seinen Wünschen zusammenstellen.

AERO ActiveClima Bettdecke – Sommer- oder Ganzjahresdecke

AERO ActiveClima Sommer- oder Ganzjahresdecke © Third of Life

AERO ActiveClima Sommerdecke ab 74,95€ – zum Angebot

AERO ActiveClima Ganzjahresdecke ab 89,95€ – zum Angebot

mit Climabalance-Technologie und eingearbeiteten Ventilationszonen

atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend dank VentiFill Active Faserfüllung

verschiedene Größen verfügbar – für Einzel-, Doppel- und Kinderbetten

Größe Preis Sommerdecke Preis Ganzjahresdecke Kindergröße 100 x 135 cm n.a 59,95 € Kindergröße 120 x 150 cm n.a 69,95 € 135 x 200 cm 74,95 € 89,95 € 135 x 220 cm 79,95 € 59,95 € 155 x 200 cm 82,95 € 99,95 € 135 x 220 cm n.a 94,95 € 155 x 220 cm 84,95 € 99,95 € 200 x 200 cm 99,95 € 109,95 € 200 x 220 cm n.a 124,95 € 220 x 240 cm 109,95 € 129,95 € 220 x 260 cm 139,95 € 159,95 € 240 x 260 cm 149,95 € 159,95 €

