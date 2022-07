Air Lounger aufblasen: So klappt‘s garantiert

Von: Philipp Mosthaf

Air Lounger, auch Luftsofas genannt, sind das optimale Gadget für den Urlaub. © Swen Pförtner / Imago

Air Lounger sind in den Sommermonaten der absolute Trend. Hier finden Sie die besten Tricks, wie man Air Lounger aufbläst.

Air Lounger, auch Luftsofa genannt, sind der Trend im Sommer. Auf den bequemen Sesseln lässt es sich super gut entspannen. Die marktüblichen Modelle bestehen dabei aus einem Zwei-Kammersystem, die mit Luft befüllt werden. Sie sind die perfekte Kombination aus Hängematte und Luftmatratze. Sicherlich haben Sie auch schon Menschen am See, im Freibad oder am Strand gesehen, die durch die Gegend rennen und versuchen den Air Lounger mit Luft zu befüllen. Der Aufbau des Luftsofas ist jedoch leichter, als es manchmal aussieht. In unserem Ratgeber-Text finden Sie einige Tipps und Tricks, wie Sie den Air Lounger aufblasen. Zudem finden Sie ein paar empfehlenswerte Air Lounger.

Air Lounger aufblasen: Sechs einfache Schritte

Die handelsüblichen Air Lounger bestehen aus zwei Luftkammern. Beim Aufblasen sollten Sie jede Luftkammer separat befüllen. Breiten Sie den Air Lounger komplett aus. Dabei sollte er nicht verdreht oder zerknüllt sein. Schließlich braucht die Luft ja Platz, um sich ausbreiten zu können. Öffnen Sie nun die untere Luftkammer und halten Sie die anderen bestmöglich geschlossen. Nun kommt es auf die Technik an: Halten Sie die Öffnung mit einer Hand auf Brusthöhe, mit der anderen auf Bauchhöhe. Ziehen Sie nun den Air Lounge waagerecht durch die Luft. Hiermit ist es wichtig, dass Sie die Luftkammer beim Starten öffnen und schließen, wenn die Bewegung zu Ende ist. Nach drei bis vier Bewegungen sollte die Luftkammer mit Luft gefüllt sein. Schließen Sie die Luftkammer schnell, damit nicht zu viel Luft entweichen kann. Nun wiederholen Sie diese Schritte mit der anderen Luftkammer. Viel Spaß beim Entspannen mit dem Air Lounger.

Im Folgenden stellen wir Ihnen ein paar Air Lounger vor. Diese haben wir anhand von Empfehlungen und Bewertungen ausgewählt.

AngLink Air Lounger: Aufblasbares Sofa

AngLink Air Lounger © Amazon Produktbild

AngLink Air Lounger für 35,99 € bei Amazon

Preis 35,99 Euro Erhältliche Farben Blau Größe aufgeblasen 192 x 92 x 57 cm Material zweilagig verarbeitet, wasserfest Maximales Gewicht 200 kg Zubehör Zwei Seitentaschen für Smartphone etc.

ORSEN Air Lounger: Aufblasbares Sofa

ORSEN Air Lounger © Amazon Produktbild

ORSEN Air Lounger für 44,99 € bei Amazon

Preis 44,99 Euro statt 60,00 Euro Erhältliche Farben Blau, Grau, Königsblau, Orange, Ozean, Schwarz, Bier, Sternenhimmel, Violett, Word Größe aufgeblasen 215 x 91 x 61 cm Material Ripstop-Material mit Innenfutter, wasserdicht Maximales Gewicht 220 kg Zubehör Ergonomisches Nackenkissen, Seitentaschen