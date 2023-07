AirPods 3 Funktionen: Das haben die Apple-Kopfhörer zu bieten

Von: Ömer Kayali

Teilen

Die Apple-AirPods sind mittlerweile in der 3. Generation erhältlich. © Apple (Montage)

Die AirPods 3 sind das neueste Modell der beliebten Apple-Kopfhörer. Welche Funktionen sie haben und wie sie sich von den AirPods Pro unterscheiden, erfahren Sie hier.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Die AirPods von Apple sind zweifellos zu einem Symbol der modernen Audiotechnologie geworden. Mit ihrem charakteristischen Design, ihrer hervorragenden Klangqualität und der nahtlosen Integration in das Apple-Ökosystem haben sich die weißen Kopfhörer schnell einen Platz in den Ohren vieler Musikliebhaber und Technikbegeisterten gesichert. Mittlerweile zählen die AirPods zu den beliebtesten Produkten aus dem Hause Apple. Doch was genau macht die Ohrstöpsel so beliebt und begehrenswert? In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die verschiedenen Funktionen der aktuellsten Modellreihe, den AirPods der 3. Generation.

AirPods 3 jetzt bestellen

AirPods 3 Funktionen in der Übersicht

AirPods 3. Generation © Apple

Die AirPods der 3. Generation sind seit Oktober 2021 auf dem Markt. Rein äußerlich sind sie von den Vorgängermodellen kaum zu unterscheiden, auch wenn sich eini g e Kleinigkeiten verändert haben. Doch was die Funktionen betrifft, haben die Kopfhörer verschiedene Verbesserungen vorzuweisen. Das sind die wichtigsten Funktionen der AirPods 3:

Personalisiertes 3D-Audio mit dynamischem Head Tracking : Die AirPods 3 bieten ein beeindruckendes Klangerlebnis mit räumlicher Tiefe und Präzision dank der 3D-Audio-Technologie inklusive dynamischem Head Tracking.

: Die AirPods 3 bieten ein beeindruckendes Klangerlebnis mit räumlicher Tiefe und Präzision dank der 3D-Audio-Technologie inklusive dynamischem Head Tracking. Adaptiver Equalizer : Mit der Adaptive-EQ-Funktion überwacht ein Mikrofon den Klang und stimmt dann die niedrigen und mittleren Frequenzen so ab, dass sich der Klang der Ohrgröße und -form anpasst.

: Mit der Adaptive-EQ-Funktion überwacht ein Mikrofon den Klang und stimmt dann die niedrigen und mittleren Frequenzen so ab, dass sich der Klang der Ohrgröße und -form anpasst. Verbesserte Akkulaufzeit : Die AirPods 3 bieten mit einer einzigen Ladung sechs Stunden Hörzeit oder vier Stunden Sprechzeit. Eine Schnellladefunktion sorgt für eine Stunde Akkulaufzeit bei einer Ladezeit von nur fünf Minuten. Zusammen mit dem Ladecase beläuft sich die maximale Nutzungsdauer auf 30 Stunden. Aufgeladen werden die AirPods über das im Lieferumfang enthaltene Ladecase, welches wahlweise über eine MagSafe-Ladefunktion verfügt.

: Die AirPods 3 bieten mit einer einzigen Ladung sechs Stunden Hörzeit oder vier Stunden Sprechzeit. Eine Schnellladefunktion sorgt für eine Stunde Akkulaufzeit bei einer Ladezeit von nur fünf Minuten. Zusammen mit dem Ladecase beläuft sich die maximale Nutzungsdauer auf 30 Stunden. Aufgeladen werden die AirPods über das im Lieferumfang enthaltene Ladecase, welches wahlweise über eine MagSafe-Ladefunktion verfügt. Trageerkennung : Wenn Sie die Kopfhörer aus den Ohren nehmen, stoppt die Wiedergabe automatisch.

: Wenn Sie die Kopfhörer aus den Ohren nehmen, stoppt die Wiedergabe automatisch. Integrierter Drucksensor : Sie können über den Knopf an den AirPods die Wiedergabe stoppen (1 x tippen), den Titel überspringen (2 x tippen), zum vorherigen Titel springen (3 x tippen) und Siri aktivieren (gedrückt halten.

: Sie können über den Knopf an den AirPods die Wiedergabe stoppen (1 x tippen), den Titel überspringen (2 x tippen), zum vorherigen Titel springen (3 x tippen) und Siri aktivieren (gedrückt halten. Nützliche „Wo-ist“-Funktion : Als iPhone-Nutzer können Sie Ihre AirPods übers Handy orten, falls Sie sie mal verlegt haben.

: Als iPhone-Nutzer können Sie Ihre AirPods übers Handy orten, falls Sie sie mal verlegt haben. Schutz vor Schweiß und Wasser IPX4-Norm: Ermöglicht den Einsatz während des Trainings oder bei Regen, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen.

AirPods 3 jetzt bestellen

Unterm Strich handelt es sich bei den AirPods 3 um ein echtes Upgrade gegenüber der AirPods 2, denen Funktionen wie Wasserfestigkeit, adaptiver EQ und räumliches Audio mit Head-Tracking fehlen. Von den AirPods Pro unterscheiden sie sich nur in wenigen Punkten: Die aktive Geräuschunterdrückung, die Silikontips sowie der Transparenzmodus fehlen. Ansonsten sind die Eigenschaften größtenteils gleich. Sie sind eigentlich kein Apple-Fan? Kein Problem, denn die AirPods sind auch mit Android-Geräten kompatibel.