Es muss nicht immer Apple sein: AirPods-Alternativen im Vergleich

Von: Ömer Kayali

Kabellose In-Ear-Kopfhörer gibt es viele verschiedene auf dem Markt. © Ruslan-Lytvyn/PantherMedia

Sie sind kein Fan von den AirPods von Apple? Wir stellen in diesem Artikel gute Alternativen vor.

Wenn es um Kopfhörer geht, bevorzugen viele Leute mittlerweile kabellose Modelle. Gerade für Tätigkeiten, bei denen das Kabel stört, sind die Bluetooth-Headphones besser geeignet – zum Beispiel beim Sport. Natürlich sind die Kopfhörer aufgrund des Batteriebetriebs zeitlich eingeschränkt, doch die Akkulaufzeit aktueller Modelle ist ausdauernd genug, sodass man sich darüber keine Gedanken machen mehr muss. Die AirPods von Apple* zählen definitiv zu den beliebtesten Kopfhörern auf dem Markt. Tagtäglich sieht man Menschen mit den weißen Stöpseln in den Ohren. Die AirPods sind qualitativ sehr hochwertig, keine Frage, allerdings haben sie einen stolzen Preis – so wie das für Apple-Produkte üblich ist. Wer eine günstigere Alternative sucht, wird in unserer Übersicht fündig. Wir haben mehrere Kauftipps für Bluetooth-Kopfhörer aufgelistet.

Xiaomi Redmi Buds 3 – für 39,99 €

Xiaomi Redmi Buds 3 © eBay

Xiaomi Redmi Buds 3 für 39,99 € – zum Deal ??

Marke Xiaomi Akkulaufzeit ca. 5 Stunden / bis zu 20 Stunden mit Ladecase Ladezeit rund 2,5 Stunden Bluetooth-Reichweite 10 Meter Aktive Geräuschunterdrückung ✔️ Eingebautes Mikrofon ✔️ Wasserbeständig ✔️

Oppo Enco W11 – für 42,99 €

Oppo Enco W11 Kopfhörer © eBay

Oppo Enco W11 für 42,99 € – zum Deal ??

Marke Oppo Akkulaufzeit ca. 5 Stunden / bis zu 20 Stunden mit Ladecase Ladezeit k.A. Bluetooth-Reichweite 10 Meter Aktive Geräuschunterdrückung ✔️ Eingebautes Mikrofon ✔️ Wasserbeständig ✔️

Xiaomi Redmi Buds 3 Pro – für 55,-€

Xiaomi Redmi Buds 3 Pro Kopfhörer © eBay

Xiaomi Redmi Buds 3 Pro für 55,-€ – zum Deal ??

Marke Xiaomi Akkulaufzeit ca. 6 Stunden Ladezeit ca. 1 Stunde Bluetooth-Reichweite 10 Meter Aktive Geräuschunterdrückung ✔️ Eingebautes Mikrofon ✔️ Wasserbeständig ✔️

JBL Live Free NC+ – für 39,99 €

JBL Live Free NC+ © JBL

JBL Live Free NC+ für 69,- € – zum Deal ??

Marke JBL Akkulaufzeit ca. 6 Stunden / bis zu 15 Stunden mit Ladecase Ladezeit ca. 100 Minuten Bluetooth-Reichweite 11 Meter Aktive Geräuschunterdrückung ✔️ Eingebautes Mikrofon ✔️ Wasserbeständig ✔️

HP Earbuds G2 – für 78,- €

HP Earbuds G2 Kopfhörer © eBay

HP Earbuds G2 für 78,- € – zum Deal ??

Marke HP Akkulaufzeit ca. 4 Stunden / bis zu 16 Stunden mit Ladecase Ladezeit k.A. Bluetooth-Reichweite k.A. Aktive Geräuschunterdrückung ✔️ Eingebautes Mikrofon ✔️ Wasserbeständig ✔️

Huawei Freebuds 3 – für 84,99 €

Huawei Freebuds 3 Kopfhörer © eBay

Huawei Freebuds 3 für 84,99 € – zum Deal ??

Marke Huawei Akkulaufzeit ca. 4 Stunden / bis zu 20 Stunden mit Ladecase Ladezeit ca. 1 Stunde Bluetooth-Reichweite k.A. Aktive Geräuschunterdrückung ✔️ Eingebautes Mikrofon ✔️ Wasserbeständig ✔️

