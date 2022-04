AirPods 2: Starke In-Ear-Kopfhörer von Apple jetzt zum Rekord-Tiefpreis

Kabellose Steuerung

Von Philipp Mosthaf schließen

Die AirPods 2 gehören definitiv zu den Bestsellern aus dem Hause Apple. Nun gibt es die In-Ear-Kopfhörer mit Ladecase so günstig wie noch nie.

Die AirPods 2 bieten extrem viel Komfort und Flexibilität und überzeugen durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Apple-Kopfhörer sind kabellos und lassen sich einfach per Sprachbefehl bedienen. Im Gegensatz zu den AirPods Pro fehlt bei den AirPods 2 allerdings die Aktive Geräuschunterdrückung (ANC), dafür sind die Kopfhörer auch deutlich günstiger. Aktuell erhalten Sie die AirPods 2 bei Amazon zum absoluten Rekord-Tiefpreis. Günstiger sind die Kopfhörer nirgendwo zu finden. Hier finden Sie einen Überblick über alle verfügbaren AirPods.

AirPods 2: nur 115,- € statt 149,- €

AirPods 2: die technischen Details auf einen Blick

Form In-Ear True Wireless ✔️ Aktive Geräuschunterdrückung ❌ Ladecase Kabelgebunden Sprachsteuerung ✔️ Bewertung 4,7 von 5⭐ (121.731 Bewertungen)

AirPods 2: nur 115,- € statt 149,- €

AirPods 2: kabellose Bestseller von Apple

Die AirPods 2 werden automatisch eingeschaltet und verbunden, wenn sie aus dem kabelgebundenen Ladecase genommen werden. Gesteuert werden die In-Ear-Modelle ganz einfach per Siri-Sprachassistenten oder per Fingertipp auf den Steg am Ohrstöpsel. Die Verbindung zu den Apple-Geräten geschieht dank des Apple H1-Chip nun noch schneller. Der Chip sorgt zudem für hochwertigen Klang mit niedriger Latenz.

In Sachen Komfort bieten die AirPods 2 absolutes Maximum. Die Kopfhörer erkennen automatisch, ob sie im Ohr sitzen oder herausgenommen werden. Im zweiten Fall pausieren sie von selbst, sodass Sie nichts vom Ihrem Podcast, Hörbuch oder Lieblingssong verpassen. Eingehende Anrufe und Nachrichten können von Siri vorgelesen werden.

Trotz all der Leistung, die die AirPods 2 liefern, verlieren Sie nicht an Power. Die In-Ear-Modelle schaffen 5 Stunden Wiedergabe und bis zu 3 Stunden Sprechdauer. Im mitgelieferten Ladecase haben die Kopfhörer sogar eine Laufzeit von 24 Stunden. Erfahren Sie hier, wie Sie die AirPods mit Android-Geräten verbinden können.

AirPods 2: nur 115,- € statt 149,- €