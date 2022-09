AIRROBO P20: Reinigungseffizienz von 99,2 Prozent dank Scraper-Technologie

AIRROBO P20 im Kurztest: Das taugt der Saugroboter

Teilen

Der AIRROBO P20 eignet sich auch für Haushalte mit Hunden oder anderen Haustieren. © AIRROBO

Der AIRROBO P20 ist ein Saugroboter mit schickem Design und recht einfacher Bedienung. Wir haben uns das Gerät genauer angesehen.

Saugroboter gibt es mittlerweile wie Staubkörner in der Wohnung. Zwar kommen die Geräte nicht in jede Ecke, doch erweisen sie sich als durchaus nützliche Ergänzung, um den groben Schmutz im Haushalt zu beseitigen. Der AIRROBO P20 ist ein solcher Saugroboter mit großem Plus: Denn er ist ein besonders bedienungsfreundliches Modell, das schon nach wenigen Minuten einsatzbereit ist. Und das sogar ohne einen Blick in die Bedienungsanleitung zu werfen.

Zweiter Pluspunkt: Den AIRROBO P20 gibt es gerade besonders günstig. Der Listenpreis liegt bei rund 200 Euro, aktuell erhalten Sie ihn bei Amazon mit einem Rabatt für 129,99 Euro – und mit dem Code „airrobo1“ sogar schon für 119,99 Euro!

Zum Angebot bei Amazon

Die mitgelieferten Einzelteile des AIRROBO P20 Saugroboters. © Ömer Kayali

AIRROBO P20 Saugroboter: So schnell ist er installiert

Im Lieferumfang sind neben dem Saugroboter vier Seitenbürsten, das Ladekabel sowie Ladestation, die Fernbedienung, eine Reinigungsbürste und ein zusätzlicher Filter enthalten.

Die Installation erfolgt so:

Nachdem Sie den P20 samt aller Einzelteile auspacken, montieren Sie zunächst die Seitenbürsten an der Unterseite des Saugroboter.

Achtung ! Die Seitenbürsten sind mit einem „R“ oder einem „L“ markiert. Montieren Sie diese an den entsprechend gekennzeichneten Stellen, da die Bürsten nach der jeweiligen Drehrichtung ausgerichtet sind.

! Die Seitenbürsten sind mit einem „R“ oder einem „L“ markiert. Montieren Sie diese an den entsprechend gekennzeichneten Stellen, da die Bürsten nach der jeweiligen Drehrichtung ausgerichtet sind. Einer der beiden mitgelieferten Filter ist bereits im Saugroboter verbaut. Somit müssen Sie nichts weiter tun.

ist bereits im Saugroboter verbaut. Somit müssen Sie nichts weiter tun. An der Oberseite des P20 sind links und rechts zwei Teile aus weichem Kunststoff. Vor der Nutzung des Saugroboters müssen Sie diese entfernen.

Die Ladestation wird mit dem Kabel ans Stromnetz angeschlossen. Danach platzieren Sie den Saugroboter darauf. Dann wird er auch schon über die Kontakte aufgeladen. Nach etwa vier bis sechs Stunden ist er vollgeladen und die Anzeige hört auf zu blinken.

wird mit dem Kabel ans Stromnetz angeschlossen. Danach platzieren Sie den Saugroboter darauf. Dann wird er auch schon über die Kontakte aufgeladen. Nach etwa ist er vollgeladen und die Anzeige hört auf zu blinken. An der in Fahrtrichtung rechten Seite des Saugroboters ist ein Netzschalter, der eingeschaltet sein muss.

Zum Angebot bei Amazon

Die Seitenbürsten des AIRROBO P20 sind mit einem „R“ oder einem „L“ markiert – diese müssen an den vorgesehenen Stellen angebracht werden. © Ömer Kayali

AIRROBO P20: Reinigungseffizienz von 99,2 Prozent dank Scraper-Technologie

Dank der speziellen Scraper-Technologie passt der P20 sich an unebene Böden an und reinigt sogar Fugen. Ob Tierhaare, Essenskrümel oder sonstiger Dreck – der P20 saugt somit alles auf bei einer Reinigungseffizienz von 99,2 Prozent. Er verfügt zudem über Polster, die dafür sorgen, dass das Gerät keine Kratzer in den Böden hinterlässt.

AIRROBO P20: Dunkle Böden sind ebenfalls kein Problem

Außerdem eignet sich der AIRROBO P20 sowohl für Hartböden als auch Teppiche ohne jegliche Leistungseinbuße. Auch dunkle Böden schafft der P20, was für viele andere Saugroboter-Modelle ein Problem darstellt. Darüber hinaus gelangt er auch an schwer zu erreichende Stellen, zum Beispiel unter das Sofa oder um Tischbeine herum.

Der AIRROBO P20 dreht mehrere Runden um jeden Dreck zu erwischen. © Ömer Kayali

AIRROBO P20 verhindert Stürze dank eingebauter Sensoren

Die eingebauten Sensoren verhindern, dass der P20 beispielsweise Treppenstufen herunterstürzt. Der Saugroboter erkennt das rechtzeitig und wechselt die Richtung. Sogar auf dem Balkon ist er trotz des Sonnenlichts sicher unterwegs.

AIRROBO P20 Saugroboter: Bedienung per App oder Fernbedienung

Nachdem der AIRROBO P20 aufgeladen ist, ist er auch schon einsatzbereit. Über die AIRROBO-App stehen dieselben Funktionen wie mit der Fernbedienung zur Verfügung. Doch die App hat noch mehr zu bieten. Sie zeigt unter anderem den exakten Ladezustand an sowie die verbleibende Lebensdauer des Filters und der Bürsten. Darüber hinaus können Sie einen Zeitplan für den P20 festlegen.

Über die Fernbedienung starten Sie ihn. Sie können ihn in eine bestimmte Richtung schicken oder ein bestimmtes Programm auswählen: Zur Auswahl stehen eine spiralförmige Reinigung, eine punktuelle Reinigung, die sich auf einen Bereich konzentriert oder eine völlig automatische Reinigung. Außerdem stellen Sie die Saugstufe und die Sprache an der Fernbedienung ein. Per Knopfdruck startet und stoppt der Saugroboter. Zur Ladestation kehrt er nach getaner Arbeit automatisch zurück.

Sie können den Saugroboter auch ohne Fernbedienung oder App direkt über die Power-Taste starten. Doch die Funktionen sind so natürlich wesentlich eingeschränkter.

AIRROBO P20 Saugroboter: So wird er mit der App gekoppelt

Um die AIRROBO-App mit dem P20 zu nutzen, müssen folgende Schritte durchgeführt werden:

Installieren Sie die AIRROBO-App aktivieren Sie Bluetooth am Smartphone oder Tablet. Neue Nutzer müssen sich ein Konto erstellen. Anschließend fügen Sie über die App das Gerät hinzu. Im nächsten Schritt wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus und geben das Passwort ein. Damit die Verbindung zum Gerät funktioniert, wird ein 2,4-GHz WLAN-Netz benötigt. Bei erfolgreicher Verbindung wird dies auf dem Bildschirm angezeigt und der P20 kann nun über die App gesteuert werden.

Zum Angebot bei Amazon

Wie oft sollte der Filter eines Saugroboters ausgetauscht werden? Je nachdem, ob der Saugroboter täglich seine Runden dreht oder nur ein paar Mal in der Woche, sollte der Filter nach einer bestimmten Zeit gewechselt werden. Bei der täglichen Nutzung empfiehlt es sich, den Filter nach etwa zwei Monaten zu tauschen. Falls er Haustierhaare aufsaugt, sollte der Wechsel schon nach etwa einem Monat erfolgen. Wenn Sie ihn nur ein paar Mal in der Woche losschicken, hält der Filter bis zu fünf Monate.

Der Filter des AIRROBO P20 Saugroboters ist direkt im Staubbehälter integriert und kann ganz einfach gewechselt werden. © Ömer Kayali

Zum Angebot bei Amazon

AIRROBO P20 Saugroboter: Wie wird der Saugbehälter entnommen und entleert?

Die Staubbox befindet sich an der Rückseite des P20. Sie ist einfach mit einem Handgriff zu entfernen. Es empfiehlt sich, den Behälter häufig zu leeren, da er schnell voll ist. Insgesamt hat er ein Volumen von 0,6 Litern.

Der Staubbehälter des AIRROBO P20 lässt sich einfach entnehmen. © Ömer Kayali

Unser Ersteindruck zum AIRROBO P20 Saugroboter

Der AIRROBO P20 ist äußerst bedienungsfreundlich und lässt sich eigentlich ohne die Bedienungsanleitung in Betrieb nehmen. Die Steuerung per App und Fernbedienung ist sehr simpel und verständlich sowie auch die Auswahl der Funktionen. In dieser Preisklasse bietet er eine hervorragende Reinigungsleistung. Unterm Strich handelt es sich somit um einen grundsoliden Saugroboter mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis – besonders durch den Rabatt.

Zum Angebot bei Amazon