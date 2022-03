Akku-Rasenmäher mit Mulchfunktion im Vergleich

Von: Ömer Kayali

Teilen

Für einen gepflegten Rasen ist ein Rasenmäher das A und O. © Imago

Ein Rasenmäher mit Mulchfunktion pflegt Ihren Rasen nicht nur, er versorgt ihn gleichzeitig mit Nährstoffen.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision.

Ein Rasenmäher mit Mulchfunktion erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Aber die Wahl des besten Mulch-Rasenmähers ist nicht ganz so einfach. Sie sind in allen Antriebsarten erhältlich. Elektrisch betriebene Modelle sind besonders umweltfreundlich, allerdings haben diese auch einige Nachteile. Für welche Rasen Akku-Rasenmäher mit Mulchfunktion in Frage kommen und wofür sie sich nicht gut eignen, verraten wir im folgenden Abschnitt.

Akku-Rasenmäher mit Mulchfunktion: Die Vor- und Nachteile

Für das Mulchen ist der Mäher mit einem zusätzlichen Schneidewerk ausgestattet. Die Grashalme werden damit stark zerkleinert und auf dem Rasen anschließend verteilt. Dadurch wird er auf natürliche und umweltfreundliche Art gedüngt. Zusätzliche Düngemittel sind somit überflüssig. Das erspart Ihnen zusätzlich Geld .

ist der Mäher mit einem zusätzlichen Schneidewerk ausgestattet. Die Grashalme werden damit stark zerkleinert und auf dem Rasen anschließend verteilt. Dadurch wird er auf natürliche und umweltfreundliche Art gedüngt. Zusätzliche Düngemittel sind somit überflüssig. . Akku-Rasenmäher eignen sich am besten für kleine bis mittelgroße Rasenflächen . Bei einem größeren Rasen könnte es mit dem Akku knapp werden. Man muss bedenken, dass die Mulchfunktion mehr Leistung erfordert und das Gerät somit einen höheren Stromverbrauch vorweist.

. Bei einem größeren Rasen könnte es mit dem Akku knapp werden. Man muss bedenken, dass die Mulchfunktion mehr Leistung erfordert und das Gerät somit einen höheren Stromverbrauch vorweist. Ein Nachteil ist jedoch, dass der Rasen öfter gemäht werden muss . Außerdem erzielt der Mulch-Rasenmäher nur bei kurzem Rasen das optimale Ergebnis. Achten Sie beim Kauf daher darauf, dass das idealerweise nicht nur die übliche Schnitthöhe von 15 bis 30 Millimetern schafft, sondern bis zu vier Zentimeter.

. Außerdem erzielt der Mulch-Rasenmäher das optimale Ergebnis. Achten Sie beim Kauf daher darauf, dass das idealerweise nicht nur die übliche Schnitthöhe von 15 bis 30 Millimetern schafft, sondern bis zu vier Zentimeter. Darüber hinaus sollten Sie es vermeiden, bei Nässe zu mähen, da ansonsten Verklumpungen entstehen können.

Lesen Sie auch: Fenster putzen ohne Streifen: Mit diesen Hilfsmitteln klappt‘s am besten*.

Im folgenden Abschnitt stellen wir einige Akku-Rasenmäher mit Mulchfunktion gegenüber.

Akku-Rasenmäher mit Mulchfunktion: Greenworks Tools G40LM35K2X

Greenworks-Tools G40LM35K2X Akku-Rasenmäher © Amazon Produktbild

Greenworks Tools Akku-Rasenmäher mit Mulchfunktion jetzt bestellen

Preis: 301,77 Euro Marke: Greenworks Tools Schnitthöhen: 20 bis 70 mm Schnittbreite: 35 cm Rasenfläche: 500 qm Akku-Laufzeit: circa 30 Minuten Fangkorb-Volumen: 40 l Zubehör: 2 Akkus, Ladegerät

Akku-Rasenmäher mit Mulchfunktion: Bosch Rotak 430 Li

Bosch Rotak 430 Li Akku-Rasenmäher © Amazon Produktbild

Bosch Rotak 430 Li Akku-Rasenmäher mit Mulchfunktion jetzt bestellen

Preis: 654,98 Euro Marke: Bosch Schnitthöhen: 20 bis 70 mm Schnittbreite: 43 cm Rasenfläche: keine Angabe des Herstellers Akku-Laufzeit: keine Angabe des Herstellers Fangkorb-Volumen: 50 l Zubehör: 2 Akkus, Ladegerät, MultiMulch-Rotak

Akku-Rasenmäher mit Mulchfunktion: Hecht 5051

Hecht Akku-Rasenmäher © Amazon Produktbild

Hecht 5051 Akku-Rasenmäher mit Mulchfunktion jetzt bestellen

Preis: 599 Euro Marke: Hecht Schnitthöhen: 25 bis 75 mm Schnittbreite: 51 cm Rasenfläche: ca 500 qm Akku-Laufzeit: circa 60 Minuten Fangkorb-Volumen: 60 l Zubehör: 2 Akkus, Ladegerät, Mulchkit

Akku-Rasenmäher mit Mulchfunktion: Einhell GE-CM 36/47

Einhell GE-CM 36-47 © Amazon Produktbild

Einhell GE-CM 36/47 Akku-Rasenmäher mit Mulchfunktion jetzt bestellen

Preis: 385 Euro Marke: Einhell Schnitthöhen: 30 bis 65 mm Schnittbreite: 47 cm Rasenfläche: ca 500 qm Akku-Laufzeit: keine Angabe des Herstellers Fangkorb-Volumen: 75 l Zubehör: 2 Akkus, 2 Ladegeräte, Schaber zur Reinigung

Akku-Rasenmäher mit Mulchfunktion: MD300

MD300 Akku-Rasenmäher © Amazon Produktbild

MD300 Akku-Rasenmäher mit Mulchfunktion jetzt bestellen

Preis: 195 Euro Marke: MD Geräte Schnitthöhen: 20 bis 60 mm Schnittbreite: 32 cm Rasenfläche: keine Angabe des Herstellers Akku-Laufzeit: keine Angabe des Herstellers Fangkorb-Volumen: 30 l Zubehör: 1 Akku, Ladegerät, Ersatzmesser

Auch interessant: Elektrogrill-Vergleich: Mit diesen Geräten grillen Sie einfach in den eigenen vier Wänden.

(ök) *merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Redaktionsnetzwerks.