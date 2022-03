AEG Akku-Staubsauger jetzt 280 Euro reduziert – nirgendwo bekommen Sie ihn günstiger

Akku-Staubsauger AEG QX8-1-45CR ist wendig, leicht und leistungsstark. © AEG

Der kabellose Akku-Staubsauger AEG QX8-1-45CR überzeugt mit optimaler Reinigungsleistung auf jedem Belag und oberflächenschonendem Poliereffekt auf Hartböden. Jetzt erhalten Sie das Gerät refurbished 76 % günstiger.

Ob feiner Staub oder grobe Partikel, auf dem Boden, Sofa oder der Treppe: Mit dem kabellosen Akku-Staubsauger* AEG QX8-1-45CR reinigen Sie Ihr Haus gründlich und mühelos. Er ist einfach in der Handhabung, manövrierbar und ergonomisch geformt. Als wahrer Wandlungskünstler ist er bereit zum Einsatz in jeder noch so schwer erreichbaren Ecke. Im Handumdrehen wird aus einem Staubsauger ein Handsauger. So haben Sie die maximale Flexibilität – und der Schmutz keine Chance. Seine breite motorbetriebene Power-Softrolle entfernt Verschmutzung jeglicher Art: von Brotkrümeln bis Hundehaar. Und das gründlich und oberflächenschonend! Denn der 2-in-1-Reinigungsprofi brilliert zusätzlich mit Poliereffekt auf Hartböden. Sie möchten eine Saugpause machen? Dank seiner frei stehenden Parkfunktion ist der wendige Helfer für Sie immer griffbereit.

Bei eBay finden Sie den Akku-Staubsauger AEG QX8-1-45CR refurbished jetzt für nur 89,95 Euro. Das exklusive WOW!-Angebot bestellen Sie ohne jedes Risiko. Sie genießen den eBay-Käuferschutz und sind mit einer Geld-zurück-Garantie abgesichert. Zudem ist der Versand des Produkts für Sie kostenlos.

Der kabellose AEG Akku-Staubsauger QX8-1-45CR: technische Details auf einen Blick

Ladezeit 4 h Max. Akku-Laufzeit 45 Min Lautstärke dB(A) 81 Staubbehältervolumen 0,5 l Farbe Chili Red Metallic Gewicht 2,8 kg Besonderheiten Deep Clean Düse, Power-Softrolle, Ladestopfunktion, freistehende Parkfunktion, Ergonomischer Griff Reinigungsfläche bis zu 135 m²

Leicht und handlich, platzsparend und leistungsstark: Ihr eleganter Helfer im Haushalt

Die breite Power-Softrolle befreit alle Oberflächen vom feinen und groben Schmutz und ist besonders schonend auf empfindlichen Hartböden.

befreit alle Oberflächen vom feinen und groben Schmutz und ist besonders schonend auf empfindlichen Hartböden. Auch Staub in Fugen, Spalten und Ritzen verliert den Kampf gegen den AEG QX8-1-45CR: Dank optimierter Reinigungsleistung entfernt der Akku-Staubsauger 6-mal besser (im Vergleich zum Vorgänger AEG AG3013) den Schmutz aus Ecken und Kanten – unabhängig vom Bodenbelag.

entfernt der Akku-Staubsauger (im Vergleich zum Vorgänger AEG AG3013) den Schmutz aus Ecken und Kanten – unabhängig vom Bodenbelag. Ist Ihr smarter Helfer vollständig geladen, schaltet das intelligente Ladesystem automatisch ab. So sparen Sie Strom und verlängern die Lebenszeit des Akkus.

automatisch ab. So sparen Sie Strom und verlängern die Lebenszeit des Akkus. Die Bodendüse dreht sich um 180° und hat ein Doppelgelenk. Damit saugen Sie ideal – und vor allem bequem – auf Treppen (dank dem extrem kleinen Radius von weniger als 20 cm) sowie um Stühle und Tischbeine herum.

und hat ein Damit saugen Sie ideal – und vor allem bequem – auf Treppen (dank dem extrem kleinen Radius von weniger als 20 cm) sowie um Stühle und Tischbeine herum. Kein Abstellen an der Ladestation nötig: Dank der freistehenden Parkfunktion stellen Sie den praktischen Akku-Staubsauger überall ab. Auch seine Ladestation ist freistehend und muss nicht an der Wand befestigt werden.

stellen Sie den praktischen Akku-Staubsauger überall ab. Auch seine und muss nicht an der Wand befestigt werden. Die Zubehörteile wie Fugendüse und Bürste haben ihren festen Platz in der Ladestation – so haben Sie alles an einem Ort und griffbereit.

