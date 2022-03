„Einfach besser leben“ – unschlagbare Rabatte bei MediaMarkt auf zahlreiche Produkte helfen Ihnen dabei

Teilen

Mit dem Frühling kommt auch das Bedürfnis eines Neuanfangs. Viele starten gerne bei Ihrer Gesundheit. MediaMarkt unterstützt Sie bei diesem Vorhaben mit unschlagbaren Rabatten.

Damit man bei den kommenden wärmeren Temperaturen auch wieder kürzere Kleidung tragen kann, haben viele Menschen zuvor den Wunsch, etwas für ihre körperliche Gesundheit und ihre Fitness zu tun. Es ist aber nicht immer leicht, sich zur Bewegung oder gar kontinuierlicher gesunder Ernährung zu motivieren. Daher hat MediaMarkt unter dem Motto „Einfach besser leben“ eine Aktionswoche mit unschlagbaren Rabatten gestartet. Stöbern Sie durch das Angebot des Elektronik-Unternehmens und lassen Sie sich zu einem besseren Lebensstil inspirieren.

MediaMarkt „Einfach besser leben“: Starten Sie fit in den Frühling mit qualitativ hochwertigen Schnäppchen

Mit etwas Musik auf dem Ohr joggt es sich doch viel leichter durch den Park oder hören Sie gerne Podcasts, während Sie entspannt durch den Wald spazieren gehen? Auch Entspannungsmusik während der Meditation oder Yogasession funktioniert durch die kabellosen Kopfhörer optimal. Dank der In-ear Kopfhörer von Sony können Sie sich zu jeder Zeit akustisch unterhalten lassen und sind so noch motivierter bei Ihren regelmäßigen Workouts für ein besseres Lebensgefühl.

SONY WF-1000XM3, Earbuds nur 99 Euro statt 249 Euro

Ich habe die In-ear-Hörer seit 14 Tagen und bin wirklich begeistert. Toller Klang (für In-ears), tolle einfache Bedienung und super Akkulaufzeit. Auch der Einsatz als Headset egal ob am Handy oder am PC ist sehr gut. Die gebotene Sprachqualität ist sehr gut. Abgerundet wird alles von einem angenehmen Tragekomfort in Verbindung mit einem perfekten Sitz dank der mitgelieferten Ohreinsätze.