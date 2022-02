Welche Bettdecken sind gut für Allergiker?

Von: Ömer Kayali

Teilen

Staub und Milben können allergische Reaktionen auslösen. © Wavebreakmedia ltd/Panthermedia

Für Allergiker gibt es spezielle Bettdecken, die sie vor einer verschnupften Nase und juckenden Augen im Bett bewahren.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Wenn Sie die Nacht nicht ohne eine verstopfte Nase überstehen können, könnte das womöglich an Ihrem Bettzeug liegen. Denn in den eigenen vier Wänden zählen Hausstaub und Milben als häufigste Ursache für allergische Reaktionen. Ein Luftfilter oder ein Staubsauger kann zwar Abhilfe schaffen, allerdings nur für kurze Zeit und zudem nicht nachts, wenn Sie schlafen. Greifen Sie stattdessen zu spezieller Bettwäsche für Allergiker. Bei Third of Life finden Sie Bettdecken*, die so beschaffen sind, dass sie Reizstoffe, die allergische Reaktionen hervorrufen, reduzieren.

Lesen Sie auch: Memory Foam Kissen: Stützende Kissen für die Nacht.

Allergiker Bettdecke von Third of Life: Das zeichnet sie aus

Die BLANCO Bettdecke von Third of Life verfügt über einen speziellen Sanitized Schutz, der vor Bakterien und Hausstaub-Milben schützt.

verfügt über einen speziellen Sanitized Schutz, der vor Bakterien und Hausstaub-Milben schützt. Die Decke ist dermatologisch getestet und optimal für Menschen geeignet, die unter Allergien oder Asthma leiden.

und optimal für Menschen geeignet, die unter Allergien oder Asthma leiden. Außerdem ist die BLANCO Bettdecke geruchshemmend, atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend.

Umfrage

BLANCO Bettdecke von Third of Life – speziell für Allergiker entwickelt

BLANCO Bettdecke von Third of Life © Third of Life

Ganzjahresdecke BLANCO ab 54,95€ – zum Angebot

Sommerdecke BLANCO ab 49,95€ – zum Angebot

als dickere Ganzjahresdecke oder als leichtere Sommerdecke erhältlich

Sanitized-Schutz gegen Bakterien, Milben und Gerüche

besonders weich und flauschig dank Peachskin-Veredelung

in verschiedenen Größen verfügbar für Einzel- und Doppelbetten sowie für Kinder

atmungsaktive und feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften durch spezielle Trevira-Hohlfaser-Füllung

Die Ganzjahresdecke Blanco von Third of Life hat uns im Test einen tiefen Schlaf beschert.

(ök) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.