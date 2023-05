Liposomverkapselt: Das Qualitätsgeheimnis von AlphaBalm®

AlphaBalm® – Pflege für AlphaMänner

AlphaBalm® bietet keinen Schnickschnack – dafür höchste Qualität und Transparenz. © alphabalm.de

Männer-Gesichtspflegeprodukte gibt es viele. AlphaBalm® tritt an, das Feld von hinten aufzurollen – mit einem Produkt, das AlphaPflege für AlphaMänner liefern will.

Beim Thema Gesichts- und Körperpflege sind viele Männer eigen – und werden mit zahlreichen Produkten großer Hersteller umworben. AlphaBalm® des Gründers Tobias Berz will das Gegenstück sein: kein Schnickschnack, dafür höchste Transparenz und Qualität. Wir haben uns den Balsam aus deutscher Fertigung und den Mann dahinter angesehen.

Gesichtspflege-Revolutionär: AlphaBalm®-Gründer Tobias Berz

In nur wenigen Branchen sind Transparenz und Ehrlichkeit so fundamental wie im Bereich Körperpflege. Just daran sah und sieht Tobias Berz bei etablierten Herstellern einen eklatanten Mangel – zu viele schöne Worte, zu wenige harte Fakten, gekrönt von hohen Preisen ohne jedoch bestmögliche Inhaltsstoffe.

Männerpflege-Revolutionär: Tobias Berz, der Erfinder von AlphaBalm®. © alphabalm.de

Das wollte er nicht hinnehmen: Nach und nach erwarb Tobias Berz alle gängigen Produkte und ließ sie analysieren. Was erst ein privater Test war, wurde ein Hobby-Projekt, das nach wie vor online ist. Das „Hobby-Projekt“ lieferte jedoch, wie so oft, den Anstoß für mehr.

Tobias Berz dazu: „Eigentlich wollte ich es anderen nur ersparen, X Seiten und Quellen zu durchsuchen oder gar – wie ich es gemacht habe – Produkte zum Analysieren in Labore zu senden. Dann jedoch erfuhr ein Freund von meinem Elan. Er ermutigte mich, nicht nur zu testen, sondern mein angesammeltes Wissen in einem eigenen Herzensprojekt umzusetzen. So entstand unser AlphaBalm® – das am besten verträgliche Produkt am Markt. Nur natürliche Inhaltsstoffe, keine Tricks, kein BlaBla. Und das zu einem Preis pro Anwendung, der durch die enorme Ergiebigkeit die Konkurrenz hinter sich lässt – Made in Germany.“

AlphaBalm® im Portrait

Mit AlphaBalm® betritt Tobias Berz einen von großen Namen strotzenden Markt. Just das erweist sich jedoch als Vorteil: Kleines Unternehmen, nur ein Produkt. Voll fokussiert darauf, nur eines zu liefern, den besten Gesichtspflegebalsam für Männer. Keine überzogenen Versprechungen. Hinter AlphaBalm® stehen vorzeigbare Fakten:

Nachgewiesene Qualitäten:

Das Urteil renommierter Institute dürfte den besten Beweis für die Tauglichkeit von Pflegeprodukten liefern. Unter diesem Aspekt kann AlphaBalm® abliefern: Mehrere unabhängige Institute nahmen den Balsam unter die Lupe. Stets kamen dabei Ergebnisse wie „exzellent“ und „sehr gut“ heraus.



Das Institut Prüfengel vergab AlphaBalm® die Testnote „Sehr gut“. © alphabalm.de

Beispielsweise vergab das Institut Prüfengel 98 von 100 Punkten und somit Gesamtnote 1,1. Ein „Excellent“ gab es von Dermatest und ein „Sehr gut“ von Kosmetikanalyse. Selbst die Verpackung wurde aufgrund ihrer Nachhaltigkeit mit dem Grünen Punkt versehen.

Liposomverkapselt: Das Qualitätsgeheimnis von AlphaBalm®

Derartige Bewertungen kommen nicht von ungefähr. Neben der Verwendung von ausschließlich hochwertigen Inhaltsstoffen gehört AlphaBalm® zu den wenigen Balsamen mit liposomverkapselten Wirkstoffen.

Heißt, diese werden mit einer Liposomen-basierenden Schutzkapselung ummantelt. Das erleichtert das Eindringen in die Haut sowie das Absorbieren fett- und wasserlöslicher Moleküle, also die Wirkstoffaufnahme. Warum viele andere Männerpflegeprodukte nicht so vorgehen? Es ist aufwendig und teuer.

Tobias Berz: „Wir wollten sehen, was für ein hochwertiges Produkt herauskommt, wenn man nicht aufs Geld schaut, sondern ausschließlich auf maximale Qualität. Wir haben daher konsequent bei jedem möglichen Inhaltsstoff nur den jeweils bestmöglichen für AlphaBalm® genutzt – keine Abwägungen, keine Verlegenheitslösungen.“

Von daheim für daheim: Herstellung und Nachhaltigkeit von AlphaBalm®

Bereits diese Qualitäten bedrängen viele Konkurrenten. Allerdings wollte Tobias Berz nichts dem Zufall überlassen und machte AlphaBalm® umfassend nachhaltig:



AlphaBalm® ist gänzlich „Made in Germany“. Firmensitz und Produktionsort liegen in Bayern, das Versandlager in Baden-Württemberg.

Aufgrund der natürlichen Inhaltsstoffe ist AlphaBalm® vegan.

Das Behälter-Design gestattet restloses Entleeren. Lediglich sein Airless-Pumpsystem enthält Kunststoff, für den der Grüne Punkt als Ausgleich unterstützt wird. Gleichsam verhindert die Konstruktion ein Eindringen von Umgebungsluft. Das garantiert hygienische Keimfreiheit bis zur letzten Portion.

AlphaBalm® ist äußerst ergiebig. Eine Anwendung genügt für 24 bis 48 Stunden. Pro Anwendung sind ein, zwei Pumpstöße erforderlich, der Inhalt genügt für 363 davon – je nach Anwendungshäufigkeit ausreichend für ein halbes bis ganzes Jahr.

Zudem verspricht Tobias Berz: „Wir haben bislang jedes neu aufgekommene nachhaltige Konzept überprüft und es gegebenenfalls für AlphaBalm® umgesetzt. An dieser Philosophie werden wir auch nichts ändern.“

After-Shave-Balsam oder Körperpflegeprodukt? Ja!

Auf vielen Männer-Badezimmerregalen geht es mittlerweile nicht weniger voll zu als in der Damenwelt. Davon wegzukommen, war ebenfalls eine Triebfeder für Tobias Berz: „Wir glauben, ein Mann braucht keine zwei Dutzend Tuben, Tiegel und Fläschchen, um seine Haut zu pflegen und angenehm zu riechen. AlphaBalm® ist deshalb als Allzweckwaffe konzipiert. Der Fokus liegt zwar auf Gesichtspflege mit einer anständigen, schnell einziehenden Feuchtigkeitsspende.

Aber: Schon da ist es egal, ob der Mann sich zuvor rasiert hat. Außerdem ist AlphaBalm® explizit für alle Körperzonen zwischen frisch rasierter Glatze, Brust, Achseln und Intimbereich geeignet. Wir finden, dass neben der Zahnpastatube ein Pflegemittelbehälter völlig genügt – unser AlphaBalm®.“

Riechen wie ein AlphaMann

Pflege, Qualität und Nachhaltigkeit sind wichtig. Aber da AlphaBalm® immer noch ein tagtägliches Pflegeprodukt ist, muss ebenso der Geruch überzeugen.



Der ist männlich süß-herb mit einer Spur Menthol – das sorgt selbst am frühesten Morgen für Frische. Zudem dual nutzbar: AlphaBalm® kann als unaufdringlicher Duft für sich alleinstehen. Ebenso taugt es jedoch als Basis, um einen anderen Herrenduft verfälschungsfrei aufzutragen.



Wahrlich ein Gamechanger in den Badezimmern vieler Männer. Und durch den stringenten Qualitätsfokus wirkt der Claim des Start-ups nicht übertrieben: „AlphaBalm® – alles andere ist Beta!“