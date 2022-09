Alternativen zur Gasheizung: 5 effiziente Heizungen für Ihr Zuhause

Teilen

Alternativen zur Gasheizung freuen auch wärmeliebende Stubentiger © Pani.K/PantherMedia

Alternativen zur Gasheizung sind wegen eines möglichen Gasstopps aus Russland sehr gefragt. Welche die fünf besten Heizungen ohne Gas sind, erfahren Sie hier.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Der nächste Winter naht bestimmt und mit ihm die Unsicherheit: Werden die deutschen Gasreserven ausreichen, falls kein neues Gas aus Russland kommt? Immer mehr Menschen überlegen sich deshalb, welche Alternativen es zur Gasheizung gibt. Die gute Nachricht: Auch ohne Gas haben Sie Möglichkeiten, es sich in Haus und Wohnung muckelig warm zu machen!

Was ist die beste Alternative zur Gasheizung?

Das hängt von unterschiedlichen Faktoren wie Raumgröße oder individuellen Vorlieben ab. Um die perfekte Lösung zu finden, lohnt es sich also, vorher alle Alternativen genau unter die Lupe zu nehmen und die Vor- und Nachteile gegeneinander abzuwägen.

Um Ihnen diese Entscheidung leicht und übersichtlich zu machen, finden Sie hier die fünf besten Gasalternativen für Ihr Zuhause. Da die meisten davon elektrisch betrieben werden, macht es gegebenenfalls Sinn, sich gleichzeitig über ein Notfallpaket bei Stromausfall Gedanken zu machen.

Alternativen zur Gasheizung: Kleine Lösungen auf die Schnelle

Sie möchten einzelne Räume wie Bad oder Wohnzimmer heizen? Für kleines Geld und ohne großen Aufwand funktioniert das hervorragend mit platzsparenden, mobilen Elektroheizungen. Dabei gibt es für jeden Bedarf eine passende Variante.

Ideal für Bewohner von Mietwohnungen, die eine schnelle und praktische Lösung suchen.

1. Der Ölradiator

Alternative zur Gasheizung: Ölradiatoren sind flexibel und günstig © weg-ist-weg

Ölradiator für 149,99 € bei Amazon

Ölradiatoren arbeiten mit dem sogenannten Konvektionsprinzip: Im Inneren befindet sich spezielles Öl, das die Wärme überträgt. Wird das Gerät eingeschaltet, erhitzt elektrischer Strom das Thermoöl, das wiederum Wärme an die Heizelemente überträgt. Moderne Geräte wie der JUNG TAURUS-AG25 lassen sich per App steuern und arbeiten energieeffizient.

Vorteile Nachteile ✔️ Geringe Anschaffungskosten ❌ Nicht für Dauerbetrieb geeignet ✔️ Fertig montiert ❌ Für eher kleine Räume ✔️ Sofort einsatzbereit ❌ Geruchsentwicklung bei hohen Temperaturen ✔️ Wartungsfrei ✔️ Flexibler Standort dank Rollen ✔️ Nahezu geräuschloser Betrieb

2. Der Elektro-Radiator

Alternativ zur Gasheizung bietet sich ein Elektroradiator an © WMK Trading GmbH

Elektroheizung für 149,80 € bei Amazon

Elektroheizungen erzeugen ebenfalls Wärme durch Elektrizität. Dabei fließt die elektrische Energie durch einen Leiter, der einen hohen Widerstand bildet. Dadurch erwärmt sich der Leiter und setzt Wärme frei.

Tipp: Mittlerweile gibt es formschöne und flache Elektroheizungen, wie die platzsparende Glasheizung von Kessler.

Vorteile Nachteile ✔️ Geringe Anschaffungskosten ❌ Je nach Gerät hoher Stromverbrauch ✔️ Einfache Installation ❌ Geringer Wirkungsgrad ✔️ Geräuschlos ✔️ Platzsparend ✔️ Wartungsfrei

3. Der Heizlüfter

Alternative zur Gasheizung mit Gebläse und schlanker Form © CSL-Computer

Heizlüfter für 149,80 € bei Amazon

Bei Heizlüftern saugt ein Motor die kalte Luft in das Gerät und führt diese entlang der aufgeheizten Drähte des Heizelements. Auf diese Weise erwärmt sich die Luft, ein eingebauter Ventilator bläst diese dann in den Raum.

Tipp: Die nächste Generation von Heizlüftern wie dieses Modell von Branson verwendet Keramik-Heizelemente, die einer Überhitzung vorbeugen können.

Vorteile Nachteile ✔️ Schnelle Wärme ❌ Geringer Wirkungsgrad ✔️ Flexibel einsetzbar ❌ Deutlich hörbares Betriebsgeräusch ✔️ Platzsparend ❌ Für kleine Räume wie z. B. Badezimmer ✔️ Einfache Montage ❌ Hoher Stromverbrauch

Verschaffen Sie sich im Video einen schnellen Überblick über die unterschiedlichen Alternativen zur Gasheizung.

Da viele Alternativen zu Gasheizungen elektrisch funktionieren, kann es sinnvoll sein, zusätzlich über Strom vom eigenen Dach nachzudenken.

4. Die Infrarotheizung

Alternative zur Gasheizung mit optischer Raffinesse © Könighaus

Infrarotheizung für 249,90 € bei Amazon

Infrarotheizungen imitieren vereinfacht gesagt die Sonne. Sie funktionieren über Strahlungswärme und erwärmen direkt nur Personen, Wände oder Einrichtungsgegenstände. Umgebungsflächen wie Wände oder Boden geben diese Wärme dann an den Raum ab.

Tipp: Infrarotheizungen mit aufgedrucktem Motiv wie die Bildheizung von Könighaus verbreiten nicht nur Wärme, sondern auch ein besonderes Ambiente.

Vorteile Nachteile ✔️ Schnelle Wärme ❌ Trockene Luft ✔️ Positives, sonnenähnliches Wärmegefühl ❌ Raumtemperatur schwer regulierbar ✔️ Allergiefreundlich, da keine Staubverwirbelung ❌ Geruchsbildung bei Hohen Temperaturen ✔️ Platzsparende Wandpaneele ❌ Hoher Stromverbrauch ✔️ Einfache Montage ✔️ Kann Schimmelbildung vorbeugen

Alternativen zur Gasheizung: Langfristige Investitionen für Eigenheimbesitzer

Die Entwicklung der Energiepreise zeigt, dass Alternativen zu Gasheizungen, aber auch zu Elektroheizungen langfristig Sinn machen. Für Eigenheimbesitzer, die auf lange Sicht investieren möchten, gibt es nachhaltige Heizungslösungen, die ohne Gas funktionieren.

1. Pelletofen

Alternative zur Gasheizung sind moderne Pelletöfen © supersamastore

Pelletofen bei Amazon vorbestellen

Pelletöfen werden mit Holzpellets beheizt. Diese aus Holzresten gepressten Pellets fallen aus einem integrierten Lagerfach automatisch per Fördermechanik in den Ofen. In einer Brennmulde werden die Pellets von einem Zünddraht entflammt, ein lautloses Gebläse führt den Flammen reguliert Frischluft zu.

Tipp: Besonders praktisch sind Modelle mit Fernbedienung.

Vorteile Nachteile ✔️ Einfache Montage ❌ Beheizung nur mit Pellets, nicht mit Holz ✔️ Vergleichsweise umweltfreundlicher Brennstoff ❌ Hohe Anschaffungskosten ✔️ Wirkungsgrad 90 % ❌ Steuereinheiten oft abhängig von Stromzufuhr ✔️ Wenig Asche ❌ Geräuschentwicklung des Gebläses ✔️ Angenehm empfundene Wärme ❌ Kleinere Sichtscheibe als bei einem Kaminofen ✔️ Viele verschiedene Designs ❌ Kaminrohr als Abzug nötig

2. Kaminofen

Alternative zum Gasofen mit Lagerfeuerromantik © Keramische Werkstätten

Kaminofen bei Amazon vorbestellen

Kaminöfen, auch Schwedenöfen genannt, sind der absolute Klassiker. Sie funktionieren denkbar einfach, indem sie mit trockenen Holzscheiten befüllt werden. Werden diese von Hand entzündet, verbreiten sich schon nach rund 20 Minuten wohlige Wärme und ein unnachahmliches Ambiente im Raum. Noch gemütlicher wird es mit dem Wohntrend „Cozy Corduroy“.

Tipp: Kaminöfen aus Gusseisen sind besonders robust und formstabil.

Vorteile Nachteile ✔️ Vergleichsweise günstiger Brennstoff ❌ Lagerplatz für Holz ✔️ Angenehm empfundene Wärme ❌ Aufwendige Reinigung ✔️ Schnelle Wärme ❌ Kaminrohr als Abzug nötig ✔️Gemütliches Ambiente ❌ Feuer muss von Hand entzündet werden ✔️ Viele verschiedene Designs ❌Hohes Eigengewicht