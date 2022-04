Amazon Oster-Angebote: Die besten Deals vom Mittwoch – nur noch heute gültig

Von: Philipp Mosthaf

Endspurt bei den Amazon Oster-Angeboten. Zahlreiche Produkte sind nur noch bis zum heutigen Mittwoch reduziert. © Igor Vetushko/PantherMedia

Bei den Amazon Oster-Angebote sind Haartrockner, Küchenartikel und Kaffee stark reduziert. Doch die Deals sind nur noch heute gültig.

Die diesjährigen Amazon Oster-Angebote* gehen in den Endspurt. Millionen von Produkten waren stark reduziert, wie Elektrowerkzeuge und Gartengeräte von Bosch Professional oder die hauseigenen Amazon-Geräte. Noch bis einschließlich morgen locken die Amazon Oster-Angebote. Am Mittwoch sind Marken-Haartrockner, Küchenutensilien von Tefal und Co. sowie Kaffee stark reduziert. Doch die Zeit drängt, denn diese Deals sind nur noch heute gültig. Wir haben die besten Deals für Sie herausgesucht.

Amazon Oster-Angebote: Alles für die Küche – Bestseller bis zu 60 % reduziert

Starkoch Jamie Oliver arbeitet seit vielen Jahren mit Tefal zusammen. © Amazon Produktbild

Amazon Oster-Angebote: Kaffeekapseln & Kaffeepads – bis zu 37 % Rabatt

Kaffeegenuss auf Knopfdruck. Mit Kaffeepads und -kapseln gelingen leckere Kaffeespezialitäten. © Amazon Produktbild

Amazon Oster-Angebote: Haartrockner und Glätteisen – bis zu 46 % Rabatt

BaByliss Profi-Haartrockner Pro Silence Ionic © Amazon Produktbild

