Amazon Prime Day 2022: Sparen Sie schon jetzt bei diesen Schnäppchen

Von: Philipp Mosthaf

Der Countdown zum Prime Day 2022 hat begonnen. Schon jetzt gibt es zahlreiche Produkte stark reduziert. © ssuaphoto

Beim Prime Day 2022 gibt es wieder Millionen von Angeboten. Amazon haut schon jetzt einige Schnäppchen raus. Sparen Sie fleißig – nur für kurze Zeit.

Der Amazon Prime Day gehört zu den jährlichen Shopping-Highlights. Der Versand-Riese lockt seine Prime-Mitglieder mit mehr als einer Million Angeboten. Mega-Deals, unzählige Rabatte und die Amazon-Bestseller sorgen dafür, dass die Internetleitungen auf der ganzen Welt glühen. In diesem Artikel finden Sie alle Infos rund um den Amazon Prime Day 2022. Zudem stellen wir Ihnen schon ein paar Produktkategorien vor, die sich am Schnäppchentag besonders lohnen.

Das müssen Sie über den Amazon Prime Day 2022 wissen

Wann ist der Prime Day 2022? Generell findet der Amazon Prime Day immer im Sommer, Mitte Juli, statt. Eine Ausnahme bildete 2020, als Amazon den Prime Day aufgrund der Corona-Pandemie auf den 13. und 14. Oktober verschob. 2022 steigt der Amazon Prime Day am 12. und 13. Juli .

Prime Day 2022: Auf diese Angebote dürfen Sie sich freuen

In nahezu jeder Kategorie dürfen Sie sich beim Amazon Prime Day 2022 auf Schnäppchen freuen. Die meisten Prime-Mitglieder haben es jedoch auf Technik-Deals abgesehen. Ob 4K-Fernseher, Drohnen mit Kamera, Gaming-Laptops oder Systemkameras - die Erfahrung in den vergangenen Jahren hat gezeigt, dass die Preise bei Elektro-Geräten für 24 bis 48 Stunden tief in den Keller sinken werden. Dazu zählen auch die eigenen Produkte wie der Fire TV Stick, Echo Dot oder Kindle. Wir haben im Folgenden einige Amazon-Bestseller und damit Kauftipps in den Technik-Kategorien für Sie aufgelistet.

Prime Day 2022: Diese Schnäppchen sind bereits jetzt erhältlich – nur für kurze Zeit

Amazon Prime Day: Mit diesen Tipps sind Sie gerüstet für die Schnäppchenjagd

Prime-Probeabo: Amazon bietet regelmäßig eine Probe-Prime-Mitgliedschaft an. Um auf Schnäppchenjagd beim Amazon Prime Day gehen zu können, schließen Sie vorher unbedingt eine Prime-Mitgliedschaft ab. Diese ist 30 Tage kostenlos und kann problemlos gekündigt werden.

