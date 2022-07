Amazon Prime Day: die letzten Stunden – hier finden Sie die besten Angebote im Liveticker

Von: Philipp Mosthaf

Beim Amazon Prime Day sind zahlreiche Smartphones stark reduziert. Auch das Samsung Galaxy M32 gibt es mit 48 % Rabatt. © Samsung

Der Amazon Prime Day geht in die letzte Phase. Nur noch bis Mitternacht gibt es Millionen von Schnäppchen. Bei uns finden Sie die besten Deals.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Der Amazon Prime Day beschert uns auch in diesem Jahr wieder Millionen von starken Angeboten. Technik-Deals, Haushalts- und Gartengeräte oder Lebensmittel – der US-Versandriese verteilt unzählige Bestseller und Markenprodukte zu stark reduzierten Preisen. Nach dem gestrigen Startschuss zum Prime Day 2022 geht das Shopping-Event am heutigen Mittwoch in die finale Phase. Bis Mitternacht haben Prime-Mitglieder noch die Möglichkeit, sich starke Schnäppchen zu ergattern. Schlagen Sie also schnell zu, der Countdown läuft. In unserem Liveticker finden Sie die besten Deals.

Philips Ambilight-TV mit 50 Zoll: jetzt 24 % reduziert

Der Philips Ambilight-TV sorgt für ein Kinoerlebnis in den eigenen vier Wänden. Scharfe Bilder, klarer Sound und per Sprachassistent steuerbar. © Amazon Produktbild

Ambilight-TV: nur 479,- € (628,- €)

Bildschirmdiagonale 50 Zoll Auflösung 4K UHD Aktualisierungsrate 60 Hz Smart-TV ✔️ Google & Alexa Eigenschaften HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos, Triple Tuner Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,4 von 5

Philips Luftreiniger beim Amazon Prime Day – bis zu 90 Euro sparen

Philips AC2889/10 Luftreiniger. © Amazon Produktbild

Philips Luftreiniger AC2889/10: Für Räume von bis zu 79 m² mit 5 Geschwindigkeitsstufen und Sleep-Modus. Der dreilagige Filter mit NanoProtect HEPA entfernt 99,97 % der Partikel bis 0,003 µm. Sensoren erfassen die Luftqualität, auch per App steuerbar. Jetzt 28 % reduziert.

Luftreiniger AC 2889/10: nur 179,- € (249,- €)

Philips Luftreiniger AC3033/10: Für Räume von bis zu 135 m² mit 4 Geschwindigkeitsstufen und Sleep-Modus. Der dreilagige Filter mit NanoProtect HEPA entfernt 99,97 % der Partikel bis 0,003 µm. Sensoren erfassen die Luftqualität, auch per App steuerbar. Jetzt 23 % reduziert.

Luftreiniger AC3033/10: nur 299,- € (386,33 €)

Bosch Küchenmaschine OptiMUM: jetzt 41 % reduziert

Bosch Küchenmaschine OptiMUM MUM9D33S11 © Bosch

Küchenmaschine: 279,49 € (475,- €)

Küchenmaschine mit Edelstahl-Schüssel 5,5 Liter, 7 Arbeitsstufen, Durchlaufschnitzler

Leistung: 1.300 Watt

Planetenrührwerk, Profi-Knethaken, Schlag- und Silikonbesen

Bosch Professional Deals beim Amazon Prime Day – Elektrowerkzeuge und Messtechnik

Auch für Profis eignet sich der Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-Li von Bosch. © Bosch Professional

Bosch Professional 18V-Akkuschrauber GSB 18V-21: 55 Nm Drehmoment, Spannfutter 13 mm, LED-Arbeitslicht, inkl. 2x2,0 Ah Akku, 40-teiliges Zubehörset, Ladegerät GAL 18V-40, L-BOXX 136. Jetzt 24 % reduziert.

18V-Akkuschrauber: nur 146,- € (191,17 €)

Bosch Professional Tischkreissäge GTS 10 XC: Sägeblatt-Durchmesser 254 mm, Sägeblattbohr-Durchmesser 30 mm, 2.100 Watt, mit Tischverbereiterungs- und -verlängerungsfunktion. Inkl. Absaugadapter, Parallelanschlag, Schiebestock, Winkelanschlag. Jetzt 18 % reduziert.

Tischkreissäge: nur 491,99 € (599,99 €)

Bosch Professional Akkuschrauber GSR 12V-15: 12V-System-Akkuschrauber mit 2x Akku, Ladegerät, 39-tlg. Zubehör-Set und Tasche. 2-Gang-Getriebe, 30 Nm, Futtergröße 1-10 mm, Bohrdurchmesser 10/19 mm. Jetzt 24 % reduziert.

Akkuschrauber: nur 97,50 € (129,- €)

Bosch Professional Akkuschrauber GO: Akkuschrauber mit zwei Startoptionen, 25-tlg. Bit-Set, USB-Ladekabel, L-BOXX Mini, 5 Drehmomenteinstellungen wählbar. Jetzt 25 % reduziert.

Akkuschrauber GO: nur 49,74 € (66,32 €)

Bosch 15-tlg. Fräser-Set für Holz, für Oberfräsen mit 8-mm-Schaft. Jetzt 29 % reduziert!

Fräser-Set: nur 36,99 € (52,17 €)

Bosch Professional Kreuzlinienlaser GCL 2-15: Roter Laser, Arbeitsbereich 15 m, Schutzklasse IP54, mit Lotpunkten. Jetzt 28 % reduziert.

Kreuzlinienlaser: nur 73,- € (102,- €)

Bosch Professional Akku-LED-Lampe: 12V-System-Akku, 330 Lumen, Betriebszeit 180 Min. Jetzt 22 % reduziert.

LED-Lampe: nur 39,50 € (50,52 €)

Bosch Professional Entfernungsmesser GLM 40: Flächen- und Volumenberechnung, max. Messbereich 40 Meter, mit Schutztasche. Jetzt 27 % reduziert.

Entfernungsmesser: nur 54,57 € (75,05 €)

Bosch Professional Winkelschleifer GWS 7-125: 720 Watt, Scheiben-Durchmesser 125 mm, Gewicht 1,9 kg. Inkl. Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Karton. Jetzt 21 % reduziert.

Winkelschleifer: nur 34,50 € (43,79 €)

Actioncams beim Amazon Prime Day – GoPro HERO 8 jetzt 26 % reduziert

GoPro HERO8 Actioncam © Amazon Produktbild

GoPro HERO 8: nur 279,99 € (379,99 €)

GoPro HERO 8 im Black Bundle: Enthält HERO 8 Actioncam, 2 Akkus, Schutzgehäuse und Tragetasche.

Wasserdicht bis zu 60 m – ideal für Tauchgänge.

Kinder Paperwhite: jetzt 38 % reduziert

Mit dem Kindle Paperwhite können Sie überall und jederzeit lesen. Das Display kommt ohne Spiegeleffekte aus und kann die Farbtemperatur verstellen. © Amazon

Kindle Paperwhite: nur 79,99 € (129,99 €)

Der neue Kindle Paperwhite mit 6,8-Zoll-Display (17,3 cm)

Verstellbare Farbtemperatur, bis zu 10 Wochen Akkulaufzeit

300-ppi-Display ohne Spiegeleffekte – Lesen wie auf echtem Papier, sogar bei Sonnenlicht

Wasserfest dank IPX8

Amazon Prime Day Mega-Deal: Samsung Galaxy M32 mit 48 % Rabatt

Samsung Galaxy M32 © Samsung

Galaxy M32: nur 149,- € (288,69 €)

Speicher 128 GB Arbeitsspeicher 6 GB RAM Display Infinity-U-Display Displaygröße 6,4 Zoll Akkukapazität 5.000 mAh Kamera Quad-Kamera mit 64 + 8 + 2 + 2 MP Frontkamera 20 MP Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,5 von 5

Philips Sonicare Schallzahnbürste: jetzt 15 % reduziert

Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 elektrische Zahnbürste © Philips

Philips Sonicare: nur 59,19 € (69,99 €)

Philips Sonicare ProtectiveClean 4500: Elektrische Schallzahnbürste mit 3 Putzprogrammen, Timer-Funktion, Andruckkontrolle und mit bis zu 62.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute. Entfernt bis zu 7x mehr Plaque als eine herkömmliche Zahnbürste. BrushSync erinnert an Bürstenkopfwechsel.

Top-Smartphones beim Amazon Prime Day – Samsung Galaxy Z Fold3 300,- € reduziert

Samsungs Galaxy Z Fold 3 © Samsung/dpa-tmn

Galaxy Z Fold3: nur 1.199,- € (1.449,99 €)

Speicherplatz 512 GB Arbeitsspeicher 12 GB Stil Faltbares Smartphone 5G ✔️ Display Infinity-Flex-Display mit 7,6 Zoll / 19,19 cm Besonderheiten S Pen, Multitasking mit 3 gleichzeitig geöffneten Apps, Flex-Modus Schutz IPX8 Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,5 von 5

Elektrische Zahnbürsten beim Amazon Prime Day – Oral-B Pro 3 3500 jetzt 17 % reduziert

Oral-B PRO 3 3500 Elektrische Zahnbürste. © Amazon Produktbild

Oral-B: nur 37,99 € (45,99 €)

Die elektrische Zahnbürste Oral-B Pro 3 3500 sorgt mit 3D-Technologie und visueller 360°-Andruckkontrolle für Tiefenreinigung und gesünderes Zahnfleisch. Entfernt bis zu 100 % mehr Plaque als eine Handzahnbürste. Die Oral-B Pro 3 3500 ist mit drei Reinigungsmodi und einem integrierten 2-Minuten-Timer ausgestattet.

SodaStream Wassersprudler DUO: jetzt 21 % reduziert

SodaStream Wassersprudler © Amazon Produktbild

SodaStream: nur 99,99 € (126,95 €)

SodaStream Wassersprudler mit CO₂-Zylinder, 2x Glasflasche (je 1 Liter) und 2x spülmaschinenfeste Kunststoffflaschen (je 1 Liter).

Amazon Prime Day: De‘Longhi Kaffeevollautomat – jetzt 15 % reduziert

De'Longhi Magnifica S ECAM 22.110.B Kaffeevollautomat. © Amazon Produktbild

De‘Longhi Kaffeevollautomat: nur 244,99 € (288,87 €)

De‘Longhi Magnifica S ECAM 22.110.B Kaffeevollautomat mit Milchaufschäumdüse

Direktwahltasten für personalisiertes Aroma und individuelle Kaffeemenge.

13-stufiges Kegelmahlwerk kann individuell eingestellt werden

Der Kaffeevollautomat eignet sich für Kaffeebohnen sowie Kaffeepulver.

Amazon-Bestseller bei Kaffeevollautomaten: ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,6 von 5

ASUS Chromebook Flip: jetzt 51 % reduziert

ASUS Chromebook Flip (C433) Convertible © ASUS

ASUS Chromebook Flip: nur 249,- € (509,- €)

Bildschirmgröße 14 Zoll Auflösung Full HD Arbeitsspeicher 8 GB RAM Speicherplatz 128 GB Prozessor Intel Core i5 Akkulaufzeit Bis zu 8 Stunden Gewicht 1,5 kg Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,4 von 5

Philips OneBlade Trimmer Face & Body: jetzt 18 % reduziert

Philips OneBlade: Sieht aus wie ein Nassrasierer, funktioniert aber elektrisch und mit nur einer Klinge. © Philips

Philips OneBlade: nur 32,99 € (40,- €)

Trimmer für Face und Body – Rasieren, trimmen und stylen für jede Haarlänge

Austauschbare Klingen, 4 Trimmeraufsätze, 2 Körperaufsätze

Alexa-Deals beim Amazon Prime Day – Echo Dot 4: jetzt 64 % reduziert

Echo Dot 4. Generation. © Amazon Produktbild

Echo Dot 4: nur 24,99 € (69,99 €)

Smarter Lautsprecher mit Alexa-Sprachfunktion und integrierter Uhr. Das LED-Display zeigt Uhrzeit, Wecker sowie Timer an. Unterstützt verlustfreie HD-Audioformate. Alexa-Sprachsteuerung für Ihre Smart-Home-Geräte, verbinden Sie sich mittels Drop In ganz einfach mit anderen Räumen.

Kopfhörer beim Amazon Prime Day – Bose Headphones 700 jetzt 34 % reduziert

Bose Noise Cancelling Headphones 700 © Amazon Produktbild

Bose Headphones 700: nur 164,99 (250,96 €)

Form Over-Ear-Bluetooth-Kopfhörer Aktive Geräuschunterdrückung ✔️ Bluetooth-Reichweite Bis zu 9 m Sprachassistenten-kompatibel ✔️ Alexa + Google Assistant Akkulaufzeit Bis zu 20 Stunden Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,5 von 5

Weber Gasgrill Q1000: jetzt 24 % reduziert

Weber Gasgrill Q1000 © Weber

Weber Q1000: nur 189,- € (249,- €)

Grillbereich 43 x 32 cm Brennerleistung 2,49 kW Temperaturregelung Stufenlos regelbares Brennerventil Herausnehmbare Fettauffangschale ✔️ Material Deckel und Gehäuse aus Aluminiumguss Maße H x B x T 59,7 x 68,6 x 52,1 cm Gewicht 10,37 kg Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,8 von 5

Noch kein Prime-Mitglied? Um in den Genuss der vielen Angebote am Prime Day 2022 zu kommen, müssen Sie Prime-Mitglied sein. Melden Sie sich hier noch an und schließen Sie eine 30-tägige kostenlose Probe-Mitgliedschaft ab.