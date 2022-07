Prime Day 2022 – die besten Angebote des Tages

Von: Philipp Mosthaf

Heute startet der Prime Day 2022. Bei Amazon finden Sie in den nächsten zwei Tagen Millionen von Deals. © Veronika Lu / PantherMedia

Der Amazon Prime Day 2022 läuft! An zwei Tagen können Sie Millionen von Schnäppchen ergattern. Bei uns finden Sie die besten Angebote des Tages.

Endlich ist es so weit! Schnäppchenjäger aufgepasst! Am heutigen Dienstag und morgigen Mittwoch findet der Amazon Prime Day 2022 statt. Dann heißt es: Sparen, sparen, sparen! Der US-Versandriese haut in 48 Stunden wieder zahlreiche Angebote auf den Markt. Vom High-End-Smartphones über Haushaltsgeräte und elektrische Zahnbürsten bis hin zu Werkzeugen. Wir begeben uns für Sie auf die Suche nach den besten Deals und stellen diese hier vor. Die Angebote auf dieser Seite werden regelmäßig aktualisiert, sodass Sie kein Schnäppchen verpassen.

NIU Elektroroller KQi2 Pro: jetzt 20 % reduziert

NIU Elektroroller KQi2 Pro © NIU

NIU Elektroroller: nur 479,20 € (599,- €)

Reichweite 40 km Max. Tragegewicht 100 kg Höchstgeschwindigkeit 20 km/h Motor-Nennleistung 300 Watt Akkukapazität 365 Wh App-Steuerung ✔️ Gewicht 18,2 kg Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,2 von 5

Powerade Sports Mountain Blast: jetzt 33 % reduziert

Powerade Sports Mountain Blast © Powerade

Powerade: nur 7,99 € (11,88 €)

Iso Drink mit Elektrolyten als erfrischendes, kalorienarmes Sportgetränk. 12 x 0,5 Liter Einwegflaschen.

Bose Headphones 700: jetzt 34 % reduziert

Bose Noise Cancelling Headphones 700 © Amazon Produktbild

Bose Headphones 700: nur 164,99 (250,96 €)

Form Over-Ear-Bluetooth-Kopfhörer Aktive Geräuschunterdrückung ✔️ Bluetooth-Reichweite Bis zu 9 m Sprachassistenten-kompatibel ✔️ Alexa + Google Assistant Akkulaufzeit Bis zu 20 Stunden Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,5 von 5

yeedi vac max Saugroboter: jetzt 33 % reduziert

yeedi vac max Saugroboter © Amazon Produktbild

yeedi vac max: nur 233,99 € (349,99 €)

Wischfunktion ✔️ Saugkraft 3000 Pa Reinigungssystem 4 Stufen Tierhaare ✔️ Geeignet für Teppich, Holz und Fliesen Visuelle Kartenerstellung / Navigation ✔️ App-Steuerung ✔️ Sprachsteuerung ✔️ Google Assistant & Alexa Volumen Wassertank 240 ml Volumen Staubbehälter 420 ml Akkulaufzeit Bis zu 200 Minuten Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,5 von 5

Acer Chromebook 14 Zoll: jetzt 48 % reduziert

Acer Chromebook 14 Zoll © Acer

Acer Chromebook: nur 129,- € (247,95 €)

Displaygröße 14 Zoll Auflösung Full HD Betriebssystem ChromeOS Speicherplatz 64 GB Arbeitsspeicher 4 GB RAM Prozessor Intel Celeron N4020 Akkulaufzeit Bis zu 12,5 Stunden Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,3 von 5

Gardena Comfort Gartenpumpe 4000/5: jetzt 29 % reduziert

Gardena Comfort Gartenpumpe © Gardena

Gardena Comfort: nur 125,89 € (176,56 €)

Fördermenge Bis zu 4000 l/h Max. Hubhöhe 8 m Maße L x B x H 48,5 x 27 x 36 cm Gewicht 12,2 kg Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,5 von 5

Vileda Steam PLUS Dampfreiniger: jetzt 26 % reduziert

Vileda Steam PLUS Dampfreiniger mit PowerPad © Vileda

Vileda Steam PLUS: nur 67,99 € (91,90 €)

Hygienische Bodenreinigung, entfernt bis zu 99,9 % aller Bakterien

Dank dreieckigem Wischkopf kommt der Vileda Steam PLUS in Ecken und unter Möbeln

Der Dampfreiniger benötigt eine Aufheizzeit von nur 15 Sekunden

Amazon-Bewertung: ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,5 von 5

Jamie Oliver by Tefal – starke Deals: jetzt bis zu 34 % reduziert

Tefal Jamie Oliver Cook‘s Direct On Bratpfanne aus Edelstahl © Amazon Produktbild

Beats Studio3 Over-Ear-Kopfhörer: jetzt 32 % reduziert

Beats Studio3 Over-Ear Bluetooth-Kopfhörer © Amazon Produktbild

Beats Studio3: nur 169,- € (249,99 €)

Marke Beats by Dr. Dre Form Over-Ear-Bluetooth-Kopfhörer Kompatibilität iOS und Android Aktive Geräuschunterdrückung ✔️ Akkulaufzeit Bis zu 22 Stunden Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,5 von 5

Bose Solo 5 Soundbar: jetzt 23 % reduziert

Bose Solo 5 TV-Soundsystem © Bose

Bose Solo 5: nur 165,99 € (214,42 €)

Breites, räumliches Klangbild dank Bose Speaker Array Technologie.

Soundbar passt nahtlos zum Flachbildfernseher.

Anschlüsse: 1x digitaler Audioeingang, 1x koaxialer Audioeingang, 1x analoger Audioeingang

Fitbit Versa 3: jetzt 33 % reduziert

Fitbit Versa 3. © Amazon Produktbild

Fitbit Versa 3: nur 129,95 € (192,81 €)

Gesundheits- und Fitness-Smartwatch mit 6-monatiger Premium-Mitgliedschaft

Genaue Messung von Tempo und Strecke dank hochpräzisem GPS.

Kontinuierliche Herzfrequenzmessung für effektiveres Training, eine genauere Schätzung des Kalorienverbrauchs und die Aufzeichnung von Schlafphasen.

Steuerung von Spotify-Playlists und -Podcasts über die Fitbit Versa 3. Auch mit Deezer kompatibel.

Amazon-Bewertung: ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,4 von 5

SanDisk Ultra microSDXC 256 GB: jetzt 19 % reduziert

SanDisk Ultra microSDXC UHS-I Speicherkarte 256 GB + Adapter © SanDisk

SanDisk microSDXC: nur 20,99 € (25,99 €)

Speicherkarte mit 256 GB, inkk. Adapter

Ideal für Android-Smartphones und -Tablets sowie MIL-Kameras

Class 10 für FHD-Videoaufnahmen und -Wiedergabe

Bis zu 120 MB/s Transfergeschwindigkeit, mit der bis zu 1000 Fotos pro Minute übertragen werden können

Schnelleres Laden von Apps dank A1-Performance

Amazon-Bewertung: ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,7 von 5

WOLF Garten Turbo-Nachsaat für 100 m²: jetzt 48 % reduziert

WOLF Garten Turbo-Nachsaat LR 100 © WOLF Garten

WOLF Garten Turbo-Nachsaat: nur 20,95 € (39,99 €)

Die Turbo-Nachsaat LR100 verspricht 30 % schnellere Keimung und 20 % mehr gekeimte Pflanzen. Extrem belastbar, dicht wachsend und 40 % weniger Schnittgut. Schließt besonders schnell flächige Lücken im Rasen.

Emsa Travel Mug Classic: jetzt 17 % reduziert

Emsa Travel Mug Classic © Emsa

Emsa Travel Mug: nur 14,99 € (17,99€)

Thermo- und Isolierbecher aus Edelstahl

Volumen: 360 ml

Hält 4 Stunden heiß und 8 Stunden kalt.

100 % dicht und auslaufsicher dank Quick-Press-Verschluss.

Mit 360°-Trinköffnung

Amazon-Bewertung: ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,8 von 5

Sony WH-1000XM4: jetzt 12 % reduziert

Sony WH-1000XM4 Over-Ear-Kopfhörer © Amazon Produktbild

Sony WH-1000XM4: nur 229,- € (259,99 €)

Aktive Geräuschunterdrückung (ANC) ✔️ Form Over-Ear-Kopfhörer Funktionen Alexa-Sprachsteuerung, Schnellladefunktion Akkulaufzeit Bis zu 30 Stunden Erhältliche Farben Schwarz, Blau, Silber Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,8 von 5

iRobot Roomba 981 Saugroboter: jetzt 29 % reduziert

iRobot Roomba 981 Saugroboter © Amazon Produktbild

iRobot Roomba 981: nur 299,- € (419,95,- €)

Steuerung per App ✔️ Steuerung per Sprachbefehl ✔️ mit Google Assistant und Alexa Persönlicher Zeitplan ✔️ Schmutzerkennung ✔️ Laden & Weiterfahren ✔️ Dirt Detect-Technologie Stärker verschmutzte Bereiche werden besonders gründlich gereinigt Reinigungszonen ❌ Automatische Entleerung ❌ Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,3 von 5

JBL Flip 5 Musikbox: jetzt 21 % reduziert

JBL Flip 5 Bluetooth-Musikbox © Amazon Produktbild

JBL Flip 5: nur 74,99 € (94,98,- €)

Wasserdicht, tragbare Bluetooth-Musikbox mit überragendem Sound. Die JBL Flip 5 spielt bis zu 12 Stunden kabellos Musik ab. Zudem lässt sich die Box mit unzählig vielen kompatiblen JBL-Lautsprechern verbinden.

Weber Gasgrill Q1000: jetzt 24 % reduziert

Weber Gasgrill Q1000 © Weber

Weber Q1000: nur 189,- € (249,- €)

Grillbereich 43 x 32 cm Brennerleistung 2,49 kW Temperaturregelung Stufenlos regelbares Brennerventil Herausnehmbare Fettauffangschale ✔️ Material Deckel und Gehäuse aus Aluminiumguss Maße H x B x T 59,7 x 68,6 x 52,1 cm Gewicht 10,37 kg Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,8 von 5

LG OLED-Fernseher mit 65 Zoll: jetzt 53 % reduziert

LG OLED65C17LB TV © LG Electronics

LG OLED: nur 1.349,- € (1.499,- €)

Bildschirmdiagonale 65 Zoll / 164 cm Auflösung 4K Aktualisierungsrate 120 Hz Smart-TV Google Assistant, Alexa, Apple AirPlay 2, Home Dashboard Ton Dolby Atmos Tuner Twin Triple Tuner (2x DVB-T2 HD/-C/-S2) Anschlüsse 4x HDMI 2.1 (eARC, (VRR/ALLM), 3x USB, optischer Ausgang, Kopfhörerausgang, CI+ 1.4 Energieklasse G Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,8 von 5

