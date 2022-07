Amazon Prime Day: Hier finden Sie die besten Angebote im Liveticker

Von: Philipp Mosthaf

Beim Amazon Prime Day gibt es auch Bestseller stark reduziert – unter anderem die Apple Watch 7. © Apple Inc./dpa-tmn

Der Amazon Prime Day geht in die nächste Runde. Auch am Mittwoch gibt es unzählige Markenprodukte zum Spitzenpreis – nur noch wenige Stunden.

Der Amazon Prime Day beschert uns auch in diesem Jahr wieder Millionen von starken Angeboten. Technik-Deals, Haushalts- und Gartengeräte oder Lebensmittel – der US-Versandriese verteilt unzählige Bestseller und Markenprodukte zu stark reduzierten Preisen. Nach dem gestrigen Startschuss zum Prime Day 2022 geht das Shopping-Event am heutigen Mittwoch in die finale Phase. Bis Mitternacht haben Prime-Mitglieder noch die Möglichkeit, sich starke Schnäppchen zu ergattern. Schlagen Sie also schnell zu, der Countdown läuft. In unserem Liveticker finden Sie die besten Deals.

Apple-Angebote beim Amazon Prime Day – Apple Watch 7 jetzt 8 % reduziert

Die Apple Watch 7 ist beim Prime Day in verschiedenen Farben erhältlich. © Apple Inc./dpa-tmn

Apple Watch 7: nur 397,67 € (429,99 €)

Displaygröße 45 mm Stil GPS Display Always-On Retina Display Gesundheits-Funktionen Blutsauerstoff, EKG, Herzfrequenz, Schlaf-Tracking Schutzart IP6X (schwimmfest und staubgeschützt) Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,8 von 5

SUP-Boards beim Amazon Prime Day – Bluefin Cruise jetzt 10 % reduziert

Bluefin Cruise SUP-Board © Amazon Produktbild

Bluefin SUP-Board: nur 573,99 € (635,69 €)

SUP-Board-Set: 1x SUP-Board, Pumpe, Bluefin-Rucksack, 3x Smartlock-Flossen, Glasfaserpaddel mit 2 Griffen, wasserdichte Handytasche, Fußgelenk-Sicherheitsleine, Kajaksitz, Reparaturset, Gebrauchsanweisung.

Board mit Größe 12 (366 x 82 x 16 cm)

Material: PVC-Konstruktion in Militärqualität, super verstärkte Dropstitch-Technik aus Verbundwerkstoff, UV-beständige HQ-Beschichtung, thermostatisches Krokodil-Deckpad

Amazon Prime Day: De‘Longhi Kaffeevollautomat – jetzt 15 % reduziert

De'Longhi Magnifica S ECAM 22.110.B Kaffeevollautomat. © Amazon Produktbild

De‘Longhi Kaffeevollautomat: nur 244,99 € (288,87 €)

De‘Longhi Magnifica S ECAM 22.110.B Kaffeevollautomat mit Milchaufschäumdüse

Direktwahltasten für personalisiertes Aroma und individuelle Kaffeemenge.

13-stufiges Kegelmahlwerk kann individuell eingestellt werden

Der Kaffeevollautomat eignet sich für Kaffeebohnen sowie Kaffeepulver.

Amazon-Bestseller bei Kaffeevollautomaten: ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,6 von 5

ASUS Chromebook Flip: jetzt 51 % reduziert

ASUS Chromebook Flip (C433) Convertible © ASUS

ASUS Chromebook Flip: nur 249,- € (509,- €)

Bildschirmgröße 14 Zoll Auflösung Full HD Arbeitsspeicher 8 GB RAM Speicherplatz 128 GB Prozessor Intel Core i5 Akkulaufzeit Bis zu 8 Stunden Gewicht 1,5 kg Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,4 von 5

Philips OneBlade Trimmer Face & Body: jetzt 18 % reduziert

Philips OneBlade: Sieht aus wie ein Nassrasierer, funktioniert aber elektrisch und mit nur einer Klinge. © Philips

Philips OneBlade: nur 32,99 € (40,- €)

Trimmer für Face und Body – Rasieren, trimmen und stylen für jede Haarlänge

Austauschbare Klingen, 4 Trimmeraufsätze, 2 Körperaufsätze

Bosch Professional Akkuschrauber GSR 12V-35: jetzt 24 % reduziert

Bosch Professional System-Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC © Bosch Professional

Bosch Akkuschrauber: nur 179,91 € (238,04 €)

Spannung 12 V Drehmoment 35 Nm (hart) / 20 Nm (weich) Geeignet für Holz und Stahl Max. Bohrdurchmesser 10 mm (Stahl) / 32 mm (Holz) Bohrfutter 0,8 - 10 mm Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) 0-460 / 0-1.750 U/min. Gewicht 1 kg LED-Licht ✔️ Zubehör 2x3.0 Ah Akku, Schnellladegerät GAL 12V-40, Bohrfutteraufsatz GFA 12-B, Winkelaufsatz GFA 12-W, Exzenteraufsatz GFA 12-E, Bithalteraufsatz GFA 12-X, in L-BOXX 102 Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,9 von 5

Alexa-Deals beim Amazon Prime Day – Echo Dot 4: jetzt 64 % reduziert

Echo Dot 4. Generation. © Amazon Produktbild

Echo Dot 4: nur 24,99 € (69,99 €)

Smarter Lautsprecher mit Alexa-Sprachfunktion und integrierter Uhr. Das LED-Display zeigt Uhrzeit, Wecker sowie Timer an. Unterstützt verlustfreie HD-Audioformate. Alexa-Sprachsteuerung für Ihre Smart-Home-Geräte, verbinden Sie sich mittels Drop In ganz einfach mit anderen Räumen.

Kopfhörer beim Amazon Prime Day – Bose Headphones 700 jetzt 34 % reduziert

Bose Noise Cancelling Headphones 700 © Amazon Produktbild

Bose Headphones 700: nur 164,99 (250,96 €)

Form Over-Ear-Bluetooth-Kopfhörer Aktive Geräuschunterdrückung ✔️ Bluetooth-Reichweite Bis zu 9 m Sprachassistenten-kompatibel ✔️ Alexa + Google Assistant Akkulaufzeit Bis zu 20 Stunden Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,5 von 5

Weber Gasgrill Q1000: jetzt 24 % reduziert

Weber Gasgrill Q1000 © Weber

Weber Q1000: nur 189,- € (249,- €)

Grillbereich 43 x 32 cm Brennerleistung 2,49 kW Temperaturregelung Stufenlos regelbares Brennerventil Herausnehmbare Fettauffangschale ✔️ Material Deckel und Gehäuse aus Aluminiumguss Maße H x B x T 59,7 x 68,6 x 52,1 cm Gewicht 10,37 kg Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,8 von 5

JBL Flip 5 Musikbox: jetzt 21 % reduziert

JBL Flip 5 Bluetooth-Musikbox © Amazon Produktbild

JBL Flip 5: nur 74,99 € (94,98,- €)

Wasserdicht, tragbare Bluetooth-Musikbox mit überragendem Sound. Die JBL Flip 5 spielt bis zu 12 Stunden kabellos Musik ab. Zudem lässt sich die Box mit unzählig vielen kompatiblen JBL-Lautsprechern verbinden.