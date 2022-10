KitchenAid Artisan: Spitzen-Küchenmaschine jetzt zum Rekord-Tiefpreis

Von: Philipp Mosthaf

Die KitchenAid Artisan Küchenmaschine ist ein vielseitiger Helfer. Die absoluten Stärken liegen im Backen. © eBay

Die KitchenAid Artisan Küchenmaschine verbindet hochwertiges Design mit vielen Funktionen. Dank optionalem Zubehör ist KitchenAid der ideale Küchenhelfer.

Bereits seit 1919 liefert KitchenAid qualitative und hochwertige Küchenmaschinen in die Haushalte. Was zunächst in den USA begann, führte wenig später nach Europa. Die Küchenmaschinen wurden dabei stetig verbessert und an die technischen Fortschritte angepasst. So entwickelte sich ein Design-Klassiker unter den Küchenmaschinen. Das Ergebnis: Die KitchenAid Artisan steht für maximale Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit.

Aufgrund der vielen optionalen Zubehörteile ist die Artisan extrem vielseitig. Ob Fleisch zerkleinern, Pasta zubereiten, Äpfel schälen oder vieles mehr – die KitchenAid Artisan ist die Küchenmaschine schlechthin und überzeugt auf ganzer Linie. Aktuell gibt es das Top-Gerät bei eBay so günstig wie noch nie für nur 369 Euro. Hierbei handelt es sich um ein neues Produkt, ohne Gebrauchsspuren. Die Küchenmaschine wurde von KitchenAid überprüft und funktioniert zu 100 %.

KitchenAid Artisan: die technischen Details

Leistung 300 Watt Drehzahl 58 - 220 Volumen der Schüssel 4,8 Liter & 3,0 Liter Geschwindigkeitseinstellung Hybrid-Elektronisch Artikelmaße H x B x T 36 x 24 x 37 cm Gewicht 10,4 kg Mitgeliefertes Zubehör Knethaken, Flachrührer, Schneebesen, Edelstahlschüssel 3,0 + 4,8 Ltr.

KitchenAid Artisan Küchenmaschine im Test: So beurteilen die Experten

Eine Küchenmaschine von KitchenAid wird heiß geliebt und innig begehrt – für ihre Fans ist sie einfach ein Kultgerät, das man haben muss, egal wie gut oder praktisch es auch ist. Auch für uns ist sie definitiv die schönste unter den Testgeräten. Aber das ist nicht alles, denn die KitchenAid blendet nicht nur mit ihrem Äußeren, sie hat auch was drauf. Dabei ist ihre Domäne ganz klar die Backstube: Teig kneten, Eier schaumig schlagen und unterrühren, das ist eindeutig ihr Ding.

Die KitchenAid Artisan ist der Klassiker unter den Küchenmaschinen. Sie ist in vielen lebendigen Farben erhältlich und wird auch den höchsten Ansprüchen gerecht. Die KitchenAid Artisan kann mit über 20 verschiedenen Aufsätzen und Zubehörteilen an ihre Aufgaben angepasst werden.

