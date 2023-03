62 € günstiger: Nachtmann Gläser-Set Noblesse zum Spitzenpreis

Von: Julia Schuster

Das Nachtmann Gläser-Set Noblesse ist ein Blickfang an jeder Hausbar. © Nachtmann

Edle Kristallgläser dürfen an keiner Hausbar fehlen. Bei eBay ist das 18-teilige Gläser-Set Noblesse von Nachtmann um 55 Prozent reduziert.

Erinnern Sie sich noch an die gute alte Zeit, als Oma zu besonderen Anlässen ihre Kristallgläser aus dem Schrank holte? Auch heute sind diese Gläser noch immer ein Hingucker auf jeder Tafel. Aktuell erhalten Sie das Nachtmann Gläser-Set Noblesse bei eBay für nur 49,89 statt 112,05 Euro.

Sparen Sie 55 Prozent, wenn Sie jetzt zuschlagen. Mit dem Code OSTERN23 erhalten Sie bis 5. April 2023 einen zusätzlichen Rabatt von 4,99 Euro.

Die Kristallgläser von Nachtmann punkten mit einem besonders edlen Schliffdesign. Egal ob für Whisky, Cocktails oder Softdrinks – die Gläser sind in jedem Fall ein Blickfang. Das 18-teilige Set ist zudem langlebig und kratzfest, sodass Sie lange Freude daran haben werden. Reinigen können Sie die Gläser ganz einfach von Hand oder in der Spülmaschine.

Das Set beinhaltet:

6 Whiskygläser

6 Cocktailgläser

6 Wassergläser

So reinigen Sie Ihre Gläser richtig

Wenn Sie die Gläser in der Spülmaschine reinigen möchten, verzichten Sie auf aggressive Reinigungsmittel. Wählen Sie einen kurzen Spülgang mit niedriger Temperatur. Die Gläser sollten so in die Maschine gestellt werden, dass sie sich nicht berühren. Verwenden Sie, wenn vorhanden, einen Glaskorb, damit die Gläser stabil stehen und nicht verrutschen können. Am besten eignen sich hochwertige Spülmaschinentabletten, die speziell für die Pflege von Gläsern empfohlen werden. Als umweltfreundliche Alternative können Sie auch weißen Essig als Klarspüler für optimalen Glanz nutzen.

Nach einiger Zeit kann es zur Trübung kommen. Dies geschieht durch die Ablagerung von Kalk oder Spülmittelrückständen. Mit schwachen Säuren wie Zitronensäure oder weißem Essig lassen sich die Ablagerungen leicht entfernen.