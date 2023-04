Es geht auch günstig – Heuschnupfenmittel von Stiftung Warentest

Von: Nina Dudek

Was hilft gegen Pollen? Die Antwort: auch günstige Mittel © rogistok/PantherMedia

Sparen Sie sich den Gang zum Arzt – und sparen Sie Geld. Die besten Mittel bei Heuschnupfen der Stiftung Warentest. Jetzt besonders günstig im Angebot bestellen.

Pollenalarm! Alle Jahre wieder dasselbe Szenario: Während die einen genussvoll die ersten Sonnenstrahlen genießen, würden sich die anderen am liebsten die Bettdecke über den Kopf ziehen. Wo Nicht-Allergiker fröhlich unter blühenden Haselsträuchern Frühlingspicknicks zelebrieren, reiben sich Allergiker die tränenden, juckenden Augen und laufenden Schniefnasen.

Stiftung Warentest hat die besten Augen­tropfen und Nasen­sprays gegen Heuschnupfen getestet

Angesichts der immer früher fliegenden Pollen hat sich Stiftung Warentest einem Thema angenommen, das für fast 12,5 Millionen Menschen jedes Jahr ein Thema ist: Heuschnupfen. Fast 15 Prozent der Gesamtbevölkerung hierzulande leidet angesichts des Klimawandels immer früher unter juckenden Augen, laufender Nase oder kratzendem Hals. Neben Augentropfen und Nasensprays gibt es mittlerweile sogar Hilfe in Tablettenform.

Doch neben ersten Pollen bereits ab Januar kommen für Patienten erschwerend immer höhere Preise dazu. Teure Medikamente sind oft – aber nicht immer – die einzige Lösung gegen die Symptome von Heuschnupfen. Stiftung Warentest konnte bestätigen, dass es auch günstige Mittel gibt, die hochwirksam bei einer Pollenallergie helfen.

Inhaltsverzeichnis

Augentropfen bei Heuschnupfen: die Testsieger von Stiftung Warentest

Bei Augentropfen lassen sich grob drei Wirkstoffgruppen unterscheiden:

Vorbeugend : Augentropfen mit Cromoglicinsäure

: Augentropfen mit Cromoglicinsäure Akut-Behandlung : Augentropfen mit Levoca­bastin

: Augentropfen mit Levoca­bastin Vorbeugend & akut: Tropfen mit Ketotifen

Testsieger Augentropfen – vorbeugende Behandlung

Cromo-Stulln® UD Augentropfen mit 2 % Natriumcromoglicat © Pharma Stulln

13 % Rabatt bei Shop Apotheke

Die Cromo-Stulln® UD Augentropfen werden regelmäßig 4-mal täglich vorbeugend angewendet, da sie keinen Soforteffekt haben. Auch nach dem Abklingen der Beschwerden sollten diese Augentropfen so lange angewendet werden, wie Sie den Allergenen ausgesetzt sind.

Preis um 5,79 € statt 6,98 €

Testsieger Augentropfen – akute Behandlung

Azela-Vision® MD sine Augentropfen © Shop Apotheke

Bis zu 32 % günstiger bei Shop Apotheke

Die Azela-Vision Sine Augentropfen gibt es sowohl als praktische Einzeldosen als auch im großen Spender. Ihre hocheffektive Wirkungsweise beruht auf der Wirkung von Antihistaminika. Sie schützen vor Substanzen wie Histamin, die der Körper bei einer allergischen Reaktion produziert. Sie schützen den Körper quasi „vor sich selbst“.

Preis 7,48 € statt 11,08 €

Testsieger Augentropfen – vorbeugende + akute Behandlung

Ketotifen Stulln® UD ugentropfen © Pharma Stulln

13 % Rabatt bei Shop Apotheke

Die Allround-Augentropfen Ketotifen Stulln können bereits Kinder ab 3 Jahren regelmäßig verwenden. Sie wirken gegen typische Heuschnupfen-Symptome wie juckende, tränende, rote oder geschwollene Augen und/oder Augenlider. Praktisch und hygienish in 10 Einzeldosen verpackt.

Preis 5,38 € statt 6,19 €

Das beste vorbeugende Nasenspray gegen Heuschnupfen

Allergie-Augentropfen Pollicrom® 20 mg/ml © Shop Apotheke

19 % günstiger bei Shop Apotheke

Die meisten Nasensprays werden erst bei akuten Problemen eingesetzt. Dennoch hat Stiftung Warentest auch einen Testsieger mit dem Wirkstoff Cromoglicinsäure, der vorbeugend wirkt: das Nasenspray Pollicrom.

Preis 6,46 € statt 7,97 €

Stiftung Warentest Testsieger Akut-Nasenspray gegen Heuschnupfen

Ratioallerg Heuschnupfen­spray © ratiopharm

39 % Rabatt bei Shop Apotheke

Dieses hochwirksame Heuschnupfenspray eignet sich für Patienten ab 18 Jahren. In der Regel reichen bereits zwei Einzeldosen täglich, um die Symptome in den Griff zu bekommen. In schweren Fällen können allerdings bis zu acht Sprühstöße am Tag verabreicht werden.

Preis 6,45 € statt 10,52 €

Testsieger für Kinder: Heuschnupfen-Nasenspray Livocab Direkt

Livocab® direkt Nasenspray © Shop Apotheke

24 % günstiger bei Shop Apotheke

Schon die jüngsten Patienten ab 1 Jahr können dieses gut verträgliche Nasenspray anwenden. Es hilft nicht nur effektiv bei Heuschnupfen, sondern auch bei den Symptomen von Tier- oder Hausstaubmilbenallergie. Schon zwei Anwendungen pro Tag reichen in der Regel aus, die Wirkung setzt bereits nach 10 Minuten ein.

Preis 12,12 € statt 15,96 €