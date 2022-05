Anker Powerbank mit 20.000 mAh – jetzt 31 % reduziert

Von: Philipp Mosthaf

Mit einer Powerbank haben Sie auch unterwegs immer Energie für Ihre Geräte. Die Anker Powerbank mit 20.000 mAh sorgt für eine zusätzliche Akkuleistung von bis zu 92 Stunden. © Amazon Produktbild

Die Anker Powerbank liefert mit 20.000 mAh genügend Energie für iPhone, Samsung Galaxy, iPad und mehr. Nun ist der Bestseller stark reduziert.

Ein Leben ohne Smartphone ist mittlerweile undenkbar. Ob privat oder beruflich – man will und muss überall und beinahe zu jeder Zeit erreichbar sein. Zwischen drei und fünf Stunden ist das Smartphone jeden Tag in Gebrauch. Wer oft und lange online ist, benötigt auch genügend Energie. Die Anker Powerbank liefert mit 20.000 mAh viele Ladungen für Smartphones und Tablets. So kann das iPhone 13 bis zu 4,5-mal aufgeladen werden. Auch das iPad mini erhält 2,2 Aufladungen mehr, das Samsung Galaxy S21 sogar 3,8 Ladungen. Nicht umsonst ist die Anker Powerbank der Bestseller bei Amazon. Aktuell erhalten Sie 31 Prozent auf die Powerbank.

Anker Powerbank: nur 33,99 € statt 49,99 € – jetzt ansehen!

Anker Powerbank mit 20.000 mAh – zwei Geräte gleichzeitig laden

Anker PowerCore Essential 20000 Powerbank. © Anker

Mit 20.000 mAh versorgt die Anker Powerbank Ihre Geräte mit zusätzlicher Akkulaufzeit von bis zu 92 Stunden .

. Kompatibel mit iPhone, Samsung, Android-Smartphones, Tablets wie iPad und anderen USB-Geräten.

iPhone, Samsung, Android-Smartphones, Tablets wie iPad und anderen USB-Geräten. Mit den doppelten USB-A-Eingängen können zwei Geräte gleichzeitig geladen werden.

können zwei Geräte gleichzeitig geladen werden. Dank PowerIQ und VoltageBoost erreicht die Anker Powerbank blitzschnelle Ladegeschwindigkeiten.

erreicht die Anker Powerbank blitzschnelle Ladegeschwindigkeiten. DIe Anker PowerCore ist mit dem Trickle-Charging Modus ausgestattet. So können auch Geräte mit geringer Leistungsaufnahme, wie zum Beispiel Bluetooth-Kopfhörer, schnell und sicher geladen werden.

ausgestattet. So können auch Geräte mit geringer Leistungsaufnahme, wie zum Beispiel Bluetooth-Kopfhörer, schnell und sicher geladen werden. Die Anker 325 Powerbank kann mit USB-C oder Mikro-USB in nur 10,5 Stunden wieder vollständig aufgeladen werden.

wieder vollständig aufgeladen werden. Auch in puncto Design überzeugt die Powerbank. Eine matte Oberfläche sorgt für Stil, die LED-Anzeige zeigte den Akkustatus an.

sorgt für Stil, die zeigte den Akkustatus an. Mitgeliefertes Zubehör: Mikro-USB-Kabel, Reisehülle

Mikro-USB-Kabel, Reisehülle Abmessungen: 15,8 x 7,4 x 1,9 cm; Gewicht: 342,5 Gramm.

Eine vollständige Aufladung dauert vergleichsweise lange, doch dafür kann sich die effektive Kapazität sehen lassen. Bis zu 2 Geräte werden gleichzeitig mit Energie versorgt und automatisch geladen. Der praktische Trickle-Charging-Modus lässt sich per Knopfdruck aktivieren und dank MultiProtect-Sicherheitssystem müssen sich die Nutzer keine Sorgen um Überladungen oder Überspannungen machen. Für einen günstigen Preis von rund 30 Euro bekommen die Käufer eine qualitativ hochwertige Powerbank mit einem optisch ansprechenden Design, vielen innovativen Technologien und einer überdurchschnittlichen Kapazität.

