Grillsaison mit Ankerkraut: Zahlreiche Gewürze jetzt zum Top-Preis

Von: Philipp Mosthaf

Ankerkraut aus „Die Höhle der Löwen“ steht für Gewürze ohne Zusatzstoffe. © Ankerkraut

Mit Ankerkraut in die Grillsaison! Peppen Sie Ihr Fleisch sowie Hamburger, Pulled Pork und vieles mehr mit den Gewürzen von Ankerkraut auf. Zahlreiche Produkte sind jetzt reduziert.

2016 holten die Ankerkraut-Gründer Anne und Stefan Lemcke bei „Die Höhle der Löwen“ den langersehnten Deal. Löwe Frank Thelen investierte 300.000 Euro. Längst ist aus dem einstigen Start-up ein Millionenimperium geworden. Die Gewürzmanufaktur Ankerkraut macht pro Jahr mehrere Millionen Umsatz. Die Produkte entstehen in Handarbeit und bieten leckere Kochzutaten ohne Geschmacksverstärker. Pünktlich zur Grillsaison gibt es von Ankerkraut zahlreiche Gewürze zum Bestpreis. Verfeinern Sie Ihr Grillgut und zaubern Sie das beste Fleisch. Bei uns finden Sie die besten Deals. Sie sind noch auf der Suche nach einem Grill, können sich aber nicht entscheiden? Wir haben es endlich geklärt: Grillen mit Gas- oder Holzkohlegrill – was schmeckt besser, was ist gesünder?

Ankerkraut (Die Höhle der Löwen) im Sale: Die Deals zur Grillsaison auf einen Blick

Ankerkraut Magic Dust, Marinade für Fleisch, 230 g – 5,48 Euro (8,49 Euro) 🛒

Ankerkraut Grill-Set, 6 Gewürze zum Grillen, 6 x 100 g – 22,61 Euro (28,95 Euro) 🛒

Ankerkraut Buletten & Fleischpflanzerl, 220 g – 6,79 Euro (7,99 Euro) 🛒

Ankerkraut Texas Chicken, würzige Trockenmarinade für Geflügel, 230 g – 7,22 Euro (8,49 Euro) 🛒

Ankerkraut Smoking Zeus, Gewürzmischung für Gyros und Schweinefleisch, 200 g – 7,22 Euro (8,49 Euro) 🛒

Ankerkraut Bang Boom Bang, scharfe BBQ-Gewürzmischung, 210 g – 7,22 Euro (8,49 Euro) 🛒

Ankerkraut Beef Booster, Trockenmarinade für Steak & Fleisch, 230 g – 7,22 Euro (8,49 Euro) 🛒

Ankerkraut Pull that Piggy, Gewürzmischung für Pulled Pork, 750 g – 16,98 Euro (18,99 Euro) 🛒

Ankerkraut Cherry Chipotle BBQ, Gewürzmischung für Rind, Schwein, Chicken Wings und Pulled Pork, 220 g – 8,07 Euro (9,49 Euro) 🛒

Ankerkraut Sweet Apple Ribs, fruchtige Gewürzmischung für Spare-Ribs und Schwein, 240 g – 7,64 Euro (8,99 €) 🛒

Was macht Ankerkraut so besonders?

Die Gewürzmanufaktur aus Hamburg bietet würzigen Genuss ohne Rieselhilfen und Geschmacksverstärker. Neben den Küchenklassikern wie Oregano, Paprika oder Curry hat Ankerkraut spezielle Salze aus Hawaii, Pfeffer-Kompositionen sowie hausgemachte Gewürzmischungen zum Grillen und Kochen im Sortiment. Die Gründer versprechen höchste Qualität aus ausgewählten Rohstoffen. Dafür reisen sie um die Welt. Nachhaltigkeit und Produkte aus fairer Herstellung sind dabei das Ziel. (pm)